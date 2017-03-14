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Современные дети самоутверждаются опасными методами, которые могут иметь самые трагические последствия. Об этом в ходе пресс-конференции заявила руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга, комментируя попытки суицидов среди детей и подростков.

"У детей наступает время, когда они хотят доказать свой социальный статус, они проверяют рубежи, что нужно делать. Но если более старшее поколение вырастало на пластинках Modern Talking и так далее, то сейчас дети вырастают на чем-то другом. Такова реальность. Если у нас дети заигрываются мобильными приложениями, где человек может упасть, встать и пойти, то в реальной жизни, такого не случится", - считает Кронберга.

Детский правозащитник призывает взрослых больше общаться со своими детьми, чтобы вовремя констатировать проблему и разъяснить им последствия необдуманных поступков.

"Мы должны проверить, знает ли ребенок последствия поступков в реальном мире. Это важно, взрослый считает, что ребенок этого не может не знать, но порой они не знают последствий. Им надо объяснять, что нельзя совершать такие вещи, которые могут закончится печальными последствиями", - считает детский правозащитник.

Детские правозащитники призывают родителей, детей или учителей, в случае, если те не знают, как действовать в ситуациях, когда существуют подозрения, что ребенок нанес себе физические увечья целенаправленно, звонить по телефону доверия 116-111.

Там можно получить ответы психологов, которые смогут помочь найти решение проблемы, а также посоветовать учреждения и службы, которые смогут оказать квалифицированную поддержку.