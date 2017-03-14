14 марта 2016 года министр внутренних дел Рихардс Козловскис включил в список нежелательных для Латвии лиц российских юристов Евгения Королёва и Елену Тимошенкову, представлявших Международное информационное агентство «Россия сегодня». Юристы прибыли для участия в судебном процессе по делу об отказе в регистрации представительства в Риге, где собирались его обжаловать, но на границе у них забрали паспорта, а потом сообщили, что высылают и запрещают бессрочно въезд в Латвию на основании того, что они представляют угрозу национальной безопасности.

В тот же день военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии начали обучение военнослужащих регулярных подразделений Вооруженных сил Украины. На первом курсе военных занятий, начавшихся 14 марта и объединенных с курсом военного командования, который проводили латвийские военные, занимались 24 инструктора 184-го Украинского учебного центра. Обучение проводилось в Международном миротворческом центре в Яриворе, примерно в 15 километрах от украинско-польской границы.

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в Сигулде депутаты Сейма приняли участие в заключительном мероприятии зимнего сезона, устроенном латвийской Федерацией бобслея и скелетона. И покатались по трассе.

14 марта 2014 года в Рудбаржи Скрундской волости видели серощёкую поганку, что стало рекордом весенней миграции этой птицы в Латвии, сообщил портал latvijasputni.lv.

Тем же утром, в 6.30 на станции Тукумс на крыше электропоезда железнодорожниками был найден труп мужчины, который катался на крыше электрички и снимал это на мобильный телефон. Причиной смерти мужчины (1984 г. рожд.) стала электротравма. Спасатели сняли тело с крыши, из-за чего поезд опоздал на 15 минут.



14 марта 2013 года президент Андрис Берзиньш прибыл с официальным визитом на Украину и встретился с президентом Виктором Януковичем. Подробнее - тут

В тот же день, около двух часов дня, в центре обслуживания клиентов компании "Латвэнерго" на ул. Мукусалас в Риге сотрудник вскрыл конверт, в котором находился неизвестный порошок. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, на место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали из помещения людей, за исключением тех, кто, возможно, соприкасался с порошком. Здание было оцеплено, порошок передан на исследование бактериологам. В конверте оказалась размельченная бумага без каких-либо вредных примесей.



В тот же день Сейм утвердил на пост главы Бюро по защите Сатверсме бывшего генпрокурора Яниса Майзитиса.

14 марта 2012 года компания Latvija Statoil на один сантим повысила стоимость бензина и дизельного топлива, в результате чего цена 95-го бензина достигла 1,009 лата. То есть превысила 1 лат — психологическую отметку.



14 марта 2011 года в Риге, в театре Дайлес, прошла торжественная церемония передачи полномочий лидера «Виенотибы» министром иностранных дел Гиртом Валдисом Кристовскисом спикеру Сейма Солвите Аболтине. «Под нашим руководством страна преодолела глубочайший кризис, у нас есть люди, которые могут поднять страну выше. Один человек этого сделать не может, но вместе мы это сможем», — сказала Аболтиня.

В ту же ночь в Риге на перекрёстке улиц Слиежу и Гауйенас неизвестные злоумышленники похитили трамвайные провода, из-за чего полдня трамваи 5-го маршрута курсировали лишь до остановки «Алдарис».

В тот же день была основана Латвийская ассоциация разведения верблюдов и родственных им животных.

14 марта 2010 года на площади возле торгового центра «Ориго» прошла очередная широкомасштабная акция Социалистической партии Латвии, молодежного движения "Единая Латвия", в ходе которой жителям раздали тысячи георгиевских ленточек.



В тот же день мэру Елгавы Андрису Равиньшу за большой личный вклад в развитие латвийско-украинских отношений была вручена награда Украинского реестрового казачества «Бронзовый казацкий Крест ІІІ степени». Его вручил гетман Украинского реестрового казачества Анатолий Шевченко - полковник КГБ в отставке, член-корреспондент Академии наук Украины, доктор технических наук, доктор богословских наук, ректор донецкого Государственного института искусственного интеллекта, директор Института Проблем Искусственного Интеллекта, профессор.

14 марта 2009 года исследование, проведённое Агентством общественного здоровья показало, что в Латвии до 10% жителей - с психическими и поведенческими расстройствами. Большинство или 31,6% пациентов страдают от шизофрении и шизофренических расстройств, 25% — умственной отсталости, 19,7% — органических психических расстройств, а 7% — депрессии. В нынешнем неблагоприятных экономических условиях число страдающих от депрессии жителей Латвии может значительно вырасти, сообщил заместитель директора агентства психиатр Марис Таубе. По его словам, в группе риска — женщины старше 55 лет, пенсионеры, домохозяйки и безработные.



14 марта 2008 года в театре Дайлес впервые прошла торжественная церемония вручения наград в области медицины. Было вручено шесть призов — в четырех номинациях «Медик года», номинации «Коллектив года в здравоохранении» и один специальный приз за пожизненный вклад в развитие медицины.

В тот же день на первое открытое собрание собрались 160 единомышленников латвийского европарламентария Гиртcа Валдиса Кристовскиса и депутата сейма Латвии Сандры Калниете.

В тот же вечер в Риге сотрудники 2-го отдела бюро по борьбе с наркотиками Управления по борьбе с оргпреступностью во время рейда обнаружили в квартире на ул. Бривибас двух иностранных проституток. Гражданки Бельгии и Португалии были доставлены в полицию и рассказали, что в Латвию приехали работать, так как заработать здесь можно больше. Услуги этих женщин стоили 80 латов в час. Это был первый зафиксированный случай задержания в Латвии иностранных проституток из Европы, сообщила агентству ЛЕТА старший инспектор бюро прессы и общественных отношений Государственной полиции Линда Неймане-Зобена.

14 марта 2007 года мэр Вентспилса Айварс Лембергс был арестован как подозреваемый по так называемому уголовному делу вентспилсских должностных лиц. Прокуратура предъявила ему обвинение во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно полученных денежных средств и предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах государственного должностного лица.

В тот же день городском музее Юрмалы открылась выставка "Русские в Юрмале".

14 марта 2006 года муниципальные полицейские задержали депутата Рижской думы от объединения "За права человека в единой Латвии" Геннадия Котова, наклеивавшего на памятник Стрелкам листовки с призывом "Люди, будьте бдительны 16 марта в 17.00".

В тот же день Рижский окружной суд вынес суровый приговор четверым обвиняемым по так называемому делу о подпольной валютной типографии. В 2004 году Полиция безопасности обнаружила в рижской типографии фирмы RZM подпольное производство фальшивой валюты и изъяла 800 000 поддельных долларов США и 26 000 – евро.

14 марта 2005 года вечером около 20.30 в центре Лиепаи работники патрульной службы заметили недалеко от трамвайного моста автомашину Subaru, водитель которой, как им показалось, управлял ею неуверенно. Полицейские с помощью световых и звуковых сигналов пытались его остановить, но водитель не отреагировал. И лишь у магазина «Олимпия» стражам порядка удалось преградить путь двигавшемуся с большой скоростью авто. То ли дорога была скользкой, то ли реакция подвела водителя, но автомобиль-нарушитель въехал в бок полицейской автомашины, помяв его. Каково же было удивление дорожных полицейских, когда за рулем они увидели самого шефа отделения Департамента безопасности дорожного движения, кандидата в депутаты Лиепайской городской думы от «Нового времени» Иварса Кервиса!

В тот же день сотрудники полиция и Управления по борьбе с организованной преступностью обнаружили в одной из квартир в Риге и изъяли большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. По подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки задержан ранее несудимый Андрис Ф. (1961). При обыске в его квартире было обнаружено и изъято 3 килограмма артиллерийского пороха, 100 пистолетных патронов, 10 учебных мин, два глушителя, охотничье ружье, несколько оружейных деталей, два похожих на пулеметы предмета, бикфордов шнур.

14 марта 2004 года в Латвии был зарегистрирован первый в том году пожар прошлогодней травы - в Юрмале трава горела на площади 0,03 гектаров.

В тот же день в Риге на улице Мукусалас был открыт торговый центр Debesmanna.

14 марта 2003 года латвийская яхта «Милда», второй год бороздившая воды Мирового океана, формально завершила кругосветное путешествие, вновь проплыв между Гибралтаром и Мадейрой, где яхта уже проплывала в августе 2001 года. «Сегодня мы пересекли линию своего путешествия, и формально можно говорить, что круг замкнулся», - сообщил на сайте milda.lv руководитель экспедиции Марис Гайлис.

14 марта 2002 года в очередной раз сломался служебный BMW премьер-министра Андриса Берзиньша - отказал амортизатор.



14 марта 2001 года в Риге, в больнице Страдыня, были проведены две первые в Латвии операции по восстановлению слуха. Были прооперированы совершенно глухие трехлетняя Маша Сатибалдиева и двухлетний детдомовец Янис Кондратс, которым в черепную коробку вживили электронный имплантант. Операцию провел хирург из Швейцарии Эрнст Ленхардт.

В тот же день жительница Залениекской волости Майя Звейниеце объявила голодовку на автобусной остановке, заявив, что не покинет места голодовки, пока в волости не будут проведены повторные выборы местного самоуправления. По мнению женщины, состоявшиеся 11 марта выборы были незаконными, и в совет были избраны “красные бароны". Прекратила голодовку в ночь на 19 марта.

14 марта 2000 года члены парламентской комиссии по обороне и внутренним делам, обсудили возможность прохождения депутатами Сейма курса военного обучения по армейскому регламенту. Как на заседании комиссии сообщил начальник штаба НВС Гундарс Аболс, депутаты эстонского парламента уже прошли семидневный курс военного обучения. Хотя, как сказал председатель комиссии Дзинтарс Кудумс, для депутатов Сейма, вероятно, будет весьма сложно освоить строевую подготовку, такой курс даст им представление о том, «что сегодня реально происходит в армии».



14 марта 1998 года в Риге состоялся учредительный съезд «Новой партии». Её председателем был избран Раймондс Паулс.

В тот же день в Риге, в Доме архитектора, прошло собрание молодежной секции будущей Народной партии. Выступавший Андрис Шкеле заявил, что в партию не будут допущены бывшие чекисты и боссы КПСС: «Их и так хватает в других партиях».



14 марта 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с Бывшей Югославской Республикой Македонией.

14 марта 1995 года Кабинет Министров утвердил присоединение Латвии к Венской концепции об охране озонового слоя.

14 марта 1990 года работники культуры обратились с письмом к министру обороны генералу армии Дмитрию Язову, требуя отдать народу дом рижского Латышского общества, убрав оттуда Дом офицеров Прибалтийского военного округа.

14 марта 1938 года латышские газеты сообщили об одержанной вчера в Риге победе сборной Латвии по баскетболу над сборной Германии со счетом 50:16. Газета «Яунакас зиняс» называла это «величайшим поражением немецкого баскетбола», а газета «Спорта пасауле» замечала: «Немецким баскетболистам еще надо учиться».



14 марта 1936 года в театре Дайлес состоялось пятитысячное представление. Театр был украшен государственными флагами, прибыл Карлис Улманис с большим букетом, тоже украшенным лентами государственного флага. Давали инсценировку романа Августа Деглава «Рига».

14 марта 1932 года на аэродроме Спилве лётчик Гербертс Цукурс впервые взлетел на первом построенном в Латвии планере Ц4. На высоту 50 метров.

14 марта 1927 года скончался первый президент Латвии Янис Чаксте.

14 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Балаганов в Риге больше не будет» сообщала: «Городская управа вчера признала нежелательным выдавать впредь в Риге концессии на устройство балаганов и каруселей, так как у них собирается много публики, пьяные, портятся скверы и насаждения и происходят драки. На городских участках поэтому впредь балаганов не будет и карусели Гризенбера, парк Выбура и парк Победы отошли в область преданий».



14 марта 1923 года в Риге прошли отпевание в Домском соборе и похороны на Большом кладбище знаменитого фольклориста Кришьяниса Баронса.

Фото - president.lv, vienotiba.lv, Сейм ЛР, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс".