"Запретите мне играть!": многие латвийцы просят не пускать их в игровые залы (12)

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Эксклюзив | 13 марта 2017 года, 21:04

Многие латвийцы, испытывающие зависимость от азартных игр, обращаются в Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми с просьбой внести их в «черный список» игральных залов – как реальных, так и виртуальных. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава инспекции Сигне Бирне.

«Достаточно большое количество людей пишут нам заявления с просьбой передать информацию о них представителям казино, чтобы их не пускали в игровые залы. Мы принимаем такие заявления, есть специальные люди, которые беседуют с заявителями, советуют им врачей и экспертов. Затем информация передается игровым операторам. Это распространяется и на виртуальные казино. В данный момент у нас 870 заявлений о реальных игровых залах и более 5 тысяч – о виртуальных. Через интернет это сделать намного легче, чем вживую, когда надо рассказать о своей проблеме», - отметила Бирне.

Она рассказала, что впоследствии человек может передумать, однако процесс снятия запрета займет немало времени. По словам Бирне, с просьбой закрыть доступ к игральным залам к ним обращаются люди разных возрастов, в основном мужчины, но есть также и женщины.

Комментарии 12
Крик33 минуты назад
Я знаю кучу довольных людей, которые неподвержены зависимости, играют на 10€ в день получки, иногда выигрывают и рады как дети. Так в чём они виноваты???? В том что есть слабовольные кретины, жалкие, алчные и безхарактерные чмырдяи??? Всё это лечится, но если они сами этого не захотят, то вам мозги будут парить всю их и вашу жизнь. В таком случае надо запретить и алкоголь и табак как таковой, потому что от этих производных гораздо больше вреда и исколеченных судеб.
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Lilija Menwikova1 час назад
Нет силы воли. Таким людям никто не сможет запретить если не сам.
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Крик41 минуту назад
А есть ещё и такие козлы, которые наряжаются понеприметнее + кепка + тёмные очки, просирают и устраивают скандал со звонком в ту же самую инспекцию по надзору и лгут, что их игровых наркоманов не успокоили, не предложили им кретинам чай, кофе и не отсосали. У меня знакомый в зале работает, говорит что редкие мрази.
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