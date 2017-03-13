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Многие латвийцы, испытывающие зависимость от азартных игр, обращаются в Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми с просьбой внести их в «черный список» игральных залов – как реальных, так и виртуальных. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава инспекции Сигне Бирне.

«Достаточно большое количество людей пишут нам заявления с просьбой передать информацию о них представителям казино, чтобы их не пускали в игровые залы. Мы принимаем такие заявления, есть специальные люди, которые беседуют с заявителями, советуют им врачей и экспертов. Затем информация передается игровым операторам. Это распространяется и на виртуальные казино. В данный момент у нас 870 заявлений о реальных игровых залах и более 5 тысяч – о виртуальных. Через интернет это сделать намного легче, чем вживую, когда надо рассказать о своей проблеме», - отметила Бирне.

Она рассказала, что впоследствии человек может передумать, однако процесс снятия запрета займет немало времени. По словам Бирне, с просьбой закрыть доступ к игральным залам к ним обращаются люди разных возрастов, в основном мужчины, но есть также и женщины.