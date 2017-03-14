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14 марта 2013 года президент Андрис Берзиньш прибыл с официальным визитом в Киев и встретился там с президентом Виктором Януковичем.

Это была не первая встреча Януковича с президентом Латвии. 15 декабря 2010 года президент Украины был с официальным визитом в Риге, у Валдиса Затлерса. И стал первым гостем такого ранга, уклонившимся от посещения Музея оккупации. Под предлогом нехватки времени.



Но визит Берзиньша был длительным, латвийский президент посетил еще и Одессу. И в Киеве все прошло по протоколу - церемония официальной встречи у резиденции президента Украины, церемония возложения венка к Памятнику неизвестному солдату, церемония подписания договоров о сотрудничестве, совместная пресс-конференция и официальный обед в честь визита.



На обеде Андрис Берзиньш произнёс речь: «Это особенно важный год для Украины как страны, осуществляющей президентские функции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это серьезное подтверждение доверия международного сообщества. Однако 2013-й год важен и по другой причине – я верю, что именно в этом году Вы подпишете Договор об ассоциации с Европейским Союзом, который станет новым этапом в отношениях Евросоюза и Украины.... Я поднимаю тост за успешное сотрудничество Латвии и Украины во имя благополучия жителей наших стран! За успехи Украины! За Ваше здоровье, господин Президент!».



Далее, как сообщалось, у Берзиньша было участие в украинско-латвийском бизнес-форуме, открытие выставки, встречи с премьером Азаровым и председателем Верховной Рады Рыбаком.

Однако, как выяснилось, сообщалось не обо всём.

В декабре 2016 года издание «Українські Новини» опубликовало указы бывшего президента Украины о награждении именным огнестрельным оружием. И с возмущением писало: «Не постеснялись принять именные пистолеты из Украины президенты трех стран Европы, где такие награды вообще-то не приняты. Так, в сентябре 2010 года указом №924/2010 именной "Форт" получил президент Польши Бронислав Коморовский. В марте 2013 года указом 139/2013 - президент Латвии Андрис Берзиньш. А в июне 2013 года указом №332/2013 - президент Сербии Томислав Николич».

Украинские журналисты не знали, что в Латвии такое очень даже принято. Почти все премьер-министры у нас были награждены именными пистолетами. Но это были пистолеты зарубежного производства, например «Глок», которым Затлерс наградил Калвитиса.

А Андрис Берзиньш указом президента Украины от 14 марта 2013 года получил в награду украинский пистолет «Форт-17», на котором — гордая надпись «Вироблено в Укрaїнi». C гравировкой и золочением.

В июле 2015 года, уходя с должности, Берзиньш выкупил только пять подарков общей стоимостью 7209,98 евро, сообщала его пресс-секретарь. Вазу Gece, подаренную турецким лидером Абдуллой Гюлем, золотую Апостольскую медаль Ватикана, ковер, подаренный министром иностранных дел ОАЭ (4800 евро), графин и шесть стаканов, преподнесенные президентом Австрии, и подарок вице-президента США Джо Байдена - настольные часы Chelsea. Значит, золочёный пистолет от Януковича находится в хранилище Рижского замка.

Но ещё раньше, 5 марта 2014 года, почти через год после визита Берзиньша в Киев, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичc принял решение на неограниченный срок включить в список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, отстраненного президента Украины Виктора Януковича. И его старшего сына.

Фото - president.lv и из книги В.Затлерса.