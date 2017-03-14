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Начиная с возобновления независимости в 1991 году население Латвии ежегодно сокращается на 23 тысячи человек в год. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал профессор Латвийского университета, академик, демограф Петерис Звидриньш.

"За годы независимости мы потеряли 700 тысяч человек. Было время, когда население Латвии достигало 2,7 млн человек, а Риги - почти миллиона. Но на сегодняшний день реальность такова, что мы каждые две недели теряем маленький город. Как Скрунда или Яунелгава, например. В цифрах это 55 человек в день, 1650 человек в месяц", - рассказал профессор.

По словам Звидриньша, число жителей Латвии уменьшается по нескольким причинам.

"В эти цифры входит и иммиграция, и смертность. Но, несмотря на то, что пик иммиграции уже прошел, 70% населения Латвии убывает именно по этой причине", - отметил профессор.

Он подчеркнул, что возвращающихся и приезжающих людей мало.

"На 10 уехавших у нас 2 прибывших. Это те, кто регистрируется. Но в общем к нам ежегодно прибывают десятки тысяч людей", - сказал Звидриньш.

Напомним, ранее Центральное статистическое управление сообщило, на большей части территории Латвии, особенно в приграничных краях, численность населения продолжает снижаться. Наиболее быстро вымирают края в Латгале.