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В том, что избранные народом политики не справляются со своими обязанностями виноваты исключительно граждане страны, которые сделали свой выбор в пользу этого слуги народа. Об этом в эфире радио Baltkom заявил экс-премьер Латвии, бывший министр сообщения, а также экс-депутат Сейма Вилис Криштопанс, комментируя последние рейтинги министров правительства Мариса Кучинскиса.

"Давайте начнем с того, что в демократических странах всегда выбирает народ. А, если он не может выбрать нормальных, значит – народ и виноват. Я вообще хочу обратиться ко всем избирателям: люди, думайте, когда голосуете, выбирайте нормально. Перед выборами всегда столько информации появляется о кандидатах, вот возьмите и почитайте их биографии, декларации, посмотрите, есть ли у него машина или дом. И только потом уже идите голосовать. Нередко человек делает свой выбор исходя из параметра "о, а этого я знаю" – поставлю ему крестик", - считает бывший политик.

По словам Криштопанса, вопрос рейтингов всегда был для него достаточно сложным и неоднозначным.

"Вообще, я никогда не верил в эти рейтинги. Посудите сами, кто бы не был министром культуры – он всегда будет популярен, а независимо от того, кто является главой Минблага – он всегда будет непопулярен. Конечно, это можно объяснить и тем, что это ведомство ответственно за пенсионеров, а им всегда мало. Возьмем для примера министров иностранных дел – Ринкевич там или Юрканс, они всегда популярны”, - добавил экс-премьер.

Как уже сообщалось, согласно результатам последнего социологического исследования, проведенного Rait Latvija, совершенно никакой гордости за работу правительства не испытывают 24% жителей Латвии, а министрами, которых в правительстве Мариса Кучинскиса необходимо заменить, латвийцы называют министра образования Карлиса Шадурскиса, министра юстиции Дзинтарса Расначса и министра благосостояния Яниса Рейрса.

24% опрошенных заявили, что не могут гордиться ни одним министром, а 12% отметили, что следует заменить весь состав Кабмина.

8% респондентов указали, что им стыдно за всех действующих латвийских министров.