Экс-премьер: народ сам виноват, что не может выбрать нормальных министров (14)

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Эксклюзив | 14 марта 2017 года, 10:01

В том, что избранные народом политики не справляются со своими обязанностями виноваты исключительно граждане страны, которые сделали свой выбор в пользу этого слуги народа. Об этом в эфире радио Baltkom заявил экс-премьер Латвии, бывший министр сообщения, а также экс-депутат Сейма Вилис Криштопанс, комментируя последние рейтинги министров правительства Мариса Кучинскиса.

"Давайте начнем с того, что в демократических странах всегда выбирает народ. А, если он не может выбрать нормальных, значит – народ и виноват. Я вообще хочу обратиться ко всем избирателям: люди, думайте, когда голосуете, выбирайте нормально. Перед выборами всегда столько информации появляется о кандидатах, вот возьмите и почитайте их биографии, декларации, посмотрите, есть ли у него машина или дом. И только потом уже идите голосовать. Нередко человек делает свой выбор исходя из параметра "о, а этого я знаю" – поставлю ему крестик", - считает бывший политик.

По словам Криштопанса, вопрос рейтингов всегда был для него достаточно сложным и неоднозначным.

"Вообще, я никогда не верил в эти рейтинги. Посудите сами, кто бы не был министром культуры – он всегда будет популярен, а независимо от того, кто является главой Минблага – он всегда будет непопулярен. Конечно, это можно объяснить и тем, что это ведомство ответственно за пенсионеров, а им всегда мало. Возьмем для примера министров иностранных дел – Ринкевич там или Юрканс, они всегда популярны”, - добавил экс-премьер.

Как уже сообщалось, согласно результатам последнего социологического исследования, проведенного Rait Latvija, совершенно никакой гордости за работу правительства не испытывают 24% жителей Латвии, а министрами, которых в правительстве Мариса Кучинскиса необходимо заменить, латвийцы называют министра образования Карлиса Шадурскиса, министра юстиции Дзинтарса Расначса и министра благосостояния Яниса Рейрса.

24% опрошенных заявили, что не могут гордиться ни одним министром, а 12% отметили, что следует заменить весь состав Кабмина.

8% респондентов указали, что им стыдно за всех действующих латвийских министров.

Комментарии 14
eiroskeptiki.lv2 часа назад
А разве министров выбирает народ?
Я вообще не понимаю, откуда они берутся! Их назначают какие-то неведомые силы! По партийному признаку. Да наши министры просто песец как талантливы - дай ему хоть министерство обороны, хоть министерство медицины - вопросов нет!
Мы предлагаем министров выбирать не по партийному признаку, а на конкурсной основе, учитывая образование, достижения и опыт работы именно в данной отрасли.
И министр должен быть нейтральным и вне политики!
И, естественно, материально и уголовно ответственен за свои действия.
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Крик2 часа назад
Да уж, народ виноват уже и в том, что он вообще живёт и детей "Гондурасу" рожает, ну а в выборе министров и так всем понятно.
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АЛ21 час назад
Начнём с того, что право выбирать преднамеренно лишена значительная часть населения т.н. "Латвии". Далее, министров не "выбирают", а назначают. Кроме этого, ущербный "закон о языке" существенно ограничивает возможность стать министром русского специалиста. Ещё в этой т.н. "стране" отсутствует законодательная база, определяющая, например, что министром и другим высшим чиновником может быть только человек, имеющий профильное образование и т.д. Отсюда вопиющая некомпетентность и превалирующая политическая составляющая. Ну, и, как "вишенка на торте", невозможность претворить в жизнь никакие серьёзные реформы из-за мизерных и непредсказуемых сроков пребывания в должностях.
Если добавить проблему "родственных синекур", крайне раздутый придуманный штат сотрудников и крайнюю некомпетентность исполнителей, то в результате "имеем, то, что имеем..."
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