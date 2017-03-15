15 марта 2015 года было зарегистрировано шесть новых температурных рекордов этого дня сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Температурный рекорд 1965 года (+8 градусов) побит в Скулте, где утром было 10 градусов тепла. Также новые рекорды были установлены в Вентспилсе, Руиене, Резекне, Лиепае, Айнажи. Температура воздуха в этих городах составила от 8 до 10 градусов теплa.

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в ходе государственного визита на Украину президент Андрис Берзиньш прибыл в Одессу.

В тот же день в двух офисных зданиях на ул. Мукусалас 41 и 41b в Риге были найдены подозрительные конверты с неизвестным веществом, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инга Ветере. На место происшествия прибыли оперативные службы, здания были оцеплены.

В тот же день Рижский окружной суд приговорил десятерых участников беспорядков в Вецриге 13 января 2009 года к принудительным работам, одного - к лишению свободы условно и еще одного - к реальному лишению свободы.

15 марта 2012 года Национальное объединение потребовало у генерального директора Латвийского телевидения Эдгарcа Котса объяснений по поводу сюжета, в котором содержится клевета на латышских легионеров. Как заявило объединение, 14 марта в вечерних новостях LTV7 был показан сюжет с открыто тенденциозной, оскорбительной позицией по отношению к легионерам. Некая малоизвестная организация позволила себе назвать легионеров "недобитыми нацистами" и убийцами. Недопустимо, когда общественное телевидение, существующее на государственные деньги, фактически занимается антигосударственной деятельностью, пропагандируя недопустимые и оскорбляющие честь граждан идеи, сообщила пресс-секретарь партии Иева Лине.

В тот же день Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) постановила аннулировать лицензию кредитного учреждения, выданную Parex banka, и разрешить провести его реорганизацию, перерегистрировав банк в коммерческое общество, чья деятельность не связана с кредитованием.

В тот же день Рижский окружной суд приговорил двоих молодых людей за осквернение Нового еврейского кладбища к условным срокам, а одного - к принудительным работам. Акт вандализма на кладбище был совершен в январе 2011 года. Все подсудимые в последнем слове признали свою вину и выразили сожаление.

15 марта 2011 года парламентская комиссия по правам человека и общественным делам отклонила предложение депутата объединения ВЛ-ТБ/ДННЛ Яниса Домбравы переименовать 16 марта в день памяти латышских воинов. Вместо этого комиссия одобрила предложение профсоюзов отмечать в третье воскресенье июня День медицинского работника.



В тот же день в Варшаве президент Валдис Затлерс вручил орден Трех Звёзд третьей степени выдающемуся польскому кинорежиссеру Анджею Вайде.

15 марта 2010 года мэр Риги Нил Ушаков сказал, что заявления министра внутренних дел Линды Мурниеце в последнее время заставляют думать, что она пытается спровоцировать 16 марта беспорядки, а не обеспечить порядок в столице.

15 марта 2009 года стало известно, что латвийская полиция не впустила на территорию страны активистов "Ночного дозора", направлявшихся в Ригу на антифашистскую конференцию. В пяти километрах от эстонско-латвийской границы на территории Латвии их автомобиль был остановлен сотрудниками пограничной службы, латвийской полиции и миграционной службы ЛР.

В тот же день депутат Европарламента Сандра Калниете в своем блоге на сайте газеты «Диена» рассказала про своего дедушку-легионера, и сообщила, что будучи послом, она она «покусала» ряд западных дипломатов и политиков, которые говорили о сотрудничестве латышских легионеров с нацистами.

15 марта 2008 года активисты «Фонда друзей животных» в знак протеста против охоты на бельков собрались у посольства Канады в Риге, поскольку на территории именно этой страны больше всего случаев коммерческой охоты на тюленей.

В тот же день на латышском языке начал выходить международный женский журнал JOY.

15 марта 2007 года Сейм отклонил предложенную оппозиционными фракциями «За права человека в единой Латвии» и «Центра согласия» декларацию об осуждении преступлений нацистского режима.

В тот же день Сейм отклонил подготовленные фракцией объединения ТБ/ДННЛ поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривавшие увеличение штрафов за нарушения в употреблении государственного языка. Поправками были предусмотрены штрафы на сумму от 25 до 100 латов за неиспользование госязыка в установленном нормативными актами объеме, за использование печатей, штампов или бланков на иностранных языках, за вывески, надписи, буклеты не на государственном языке и за нарушения правил учета, выдачи, регистрации, хранения и применения удостоверений о знании госязыка.

В тут же ночь белорусские национал-большевики забросали бутылками с черной краской здание консульства Латвии в Витебске.

15 марта 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга призвала всех жителей Латвии завтра, 16 марта, не принимать участие в шествиях и не собираться у памятника Свободы. По имевшейся в ее распоряжении информации, у памятника может быть организована театрализованная инсценировка, нацеленная на то, чтобы продемонстрировать миру возрождение фашизма в Латвии.

В тот же день была обнаружена кража в доме Эйнарcа Репше у озера Кейкю в Баркавской волости Мадонского района. Из дома пропала бытовая техника, в том числе стиральная машина, пылесос и другие вещи. После того, как Репше лишился поста главы правительства, в доме была отключена сигнализация и снята охрана.

15 марта 2005 года Министр внутренних дел Эрикc Екабсонс заявил, что органы безопасности готовы к запланированным на 16 марта мероприятиям, и любая попытка привести общество к конфронтации будет оперативно предотвращена.

В тот же день было ликвидировано учрежденное 25 января 2003 года по предложению премьера Эйнарcа Репше Бюро по предотвращению несуразностей. Задачей Бюро было выслуживать жалобы и раскрывать, таким образом, недостатки в законах и госуправлении. За более чем два года своего существования получило 1285 писем и проконсультировало 430 посетителей.



В тот же день в суде Центрального района Риги состоялся суд над нацболом Бенесом Айо. Его обвиняли в том, что в январе во время одного из митингов национал-большевиками «использовалась символика с изображением серпа и молота, являющаяся стилизованной символикой ЛССР». Однако судья Мелиня, рассмотрев административное дело, постановила: не всякий серп и молот - советская символика. Широко известно применение упомянутых приспособлений в народном хозяйстве. Дело было прекращено.

15 марта 2004 года Рижский районный административный суд отменил решение исполнительного директора Риги Мариса Тралмакса не давать разрешения на проведение 16 марта уличного шествия в память о латышских легионерах Waffen SS - это означало, что юридических препятствий для проведения шествия нет.

15 марта 2003 года группа единомышленников, проводящих акцию "Я за мир!", открыла в рижском выставочном зале Arsenals выставку фотографий сотен жителей Латвии, протестующих против войны в Ираке.

В тот же день на сайте «Конкурса песни Евровидения» появилось сообщение, что его устроитель в 2003 году — Латвийское телевидение (LTV) «страдает от внутренней мстительности работников, экономического хаоса и плохих данных планирования», поэтому это грандиозное музыкальное мероприятие, возможно, придется проводить в другой стране.

15 марта 2002 года были опубликованы результаты опроса, проведенного Центром по изучению общественного мнения SKDS. Согласно данным опроса, почти половина жителей Латвии не считала важным, был ли человек в годы борьбы за восстановление независимости Латвии за независимость или против нее. Наибольшее значение это имело для респондентов в возрастной группе от 45 до 54 лет, жителей Видземского и Земгальского краев и жителей сельской местности.

15 марта 2001 года руководитель Государственной ветеринарной службы Винетс Велдре сообщил о начале переговоров с а/о Liepajas metalurgs о возможности сжигать в печах завода туши животных, больных «коровьим бешенством». «Чтобы произвести полную ликвидацию этих животных, их туши необходимо сжигать при температуре минимум 1700 градусов», - сказал Велдре. И пояснил, что Liepajas metalurgs может обеспечить такую температуру, причем одновременно в печи можно сжигать пять целых туш.

15 марта 2000 года в зале вылетов аэропорта "Рига" Первый Латвийский коммерческий банк установил первый в Латвии банкомат, выдающий доллары США.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга и премьер Андрис Шкеле во время еженедельной встречи сошлись во мнении, что 16 марта — праздник отдельных людей и семей, но никак не государства.

15 марта 1999 года Эйнарс Репше развелся со второй женой, капелланом Ильгюциемской женской тюрьмы Дианой Титавой, оставив двоих детей.

В тот же день президент Parex banka Валерий Каргин обратился в компетентные правоохранительные органы Латвии с заявлением о лицах, распространяющих слухи о якобы плохом финансовом положении крупнейших латвийских коммерческих банков, в том числе и Parex banka. «В связи с этим Parex banka хочет информировать общественность о том, что нам известны распространители этих домыслов», указывалось в заявлении Каргина.

15 марта 1997 года была была основана Латвийская партия труда, председатель - Айварс Крейтус. Ликвидирована в 2008 году.

В тот же день на волне 99,5 MHz FM начала вещание радиостанция “Бизнес & Балтия”.

15 марта 1995 года был основан Союз пчеловодов Латвии.



15 марта 1960 года в театре имени Пушкина в Москве начался матч за звание чемпиона мира по шахматам между Михаилом Ботвинником и рижанином Михаилом Талем. Первую партию выиграл Таль.



15 марта 1938 года на часах башни Домского собора в Риге был установлен колокол, подаренный Лиепайской проволочной фабрикой, который отбивал точное время.

15 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: « На днях военный инвалид Мартын С. сообщил о пропаже его жены, выехавшей будто бы из взморье в сопровождении чиновника К. В настоящее время «пропавшая» жена была найдена в одном из увеселительных заведений Риги. Она оказалась заражённой венерической болезнью и отправлена в больницу Александровская Высота».

15 марта 1924 года министр просвещения Карлис Страубергс направил школьным отделам национальных меньшинств циркуляр, в котором говорилось: «По прошлогодней регистрации учителей-иностранцев видно, что в школах национальных меньшинств работает учителями значительное количество иностранцев» и поручалось «сообщить учителям-иностранцам, что начиная с 1923/24 учебного года они все считаются уволенными с занимаемых сейчас должностей».

15 марта 1923 года впервые был выставлен почетный караул у Рижского замка.

В то же утро на латвийско-советской границе латвийскими пограничниками был задержан депутат рабоче-крестьянской фракции Сейма Эрнестс Миезис, который пытался тайно перейти границу с советской стороны.

15 марта 1920 года был принят закон о Латвийской опере и Латвийском театре, установивший, что это - государственные учреждения, подчиненные министерству образования.



В тот же день в Рижском замке был основан Государственный художественный музей, но открыт 27 мая 1922 года.

15 марта 1918 года германский император Вильгельм подписал акт о признании восстановленного Курляндского герцогства.

15 марта 1917 года вышла первая латышская советская газета Rīgas strādnieku deputātu padomes ziņotājs. Выходила до 12 мая.

15 марта 1905 года решением предводителя дворянства Лифляндской губернии барона Александра Мейердорфа в губернии было введено осадное положение.

Фото - president.lv,sovsport.ru, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс".