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8 и 9 марта радио Baltkom и рижский клуб «Культурная линия» принимали у себя в гостях последнего классика советской литературы - главного редактора «Литературной газеты», писателя, поэта, драматурга и общественного деятеля Юрия Полякова.

В Ригу Юрий Михайлович приехал вместе с театром Сатиры, который в честь праздника 8 марта представил в тысячном зале театра «Дайлес» его комедию «Чемоданчик» в постановке Александра Ширвиндта. И спектакль, и сам Поляков вызвали огромный интерес у рижан. Потому что аншлаг был и в театре, и в конференц-зале отеля Avalon, где состоялась публичная встреча с писателем.

-Юрий Михайлович, недавно издательство «Молодая гвардия» выпустило в своей серии «ЖЗЛ» книгу «Последний советский писатель. Юрий Поляков». Как получилось, что вы стали последним советским писателем и первым современным классиком?

-Начну с того, что эту книгу написала Ольга Ярикова, редактор нескольких моих книг, с которой мы хорошо друг друга знаем. Книга получилась очень толстая! Просто Ольга решила в ней не только рассказать обо мне, а реконструировать целую эпоху с 50 по 90-е годы. Потому что это время в 90-е годы было очень сильно мифологизировано, особенно усилиями клинических либералов, которые создали ложную картину советской эпохи, не имеющей ничего общего с реальностью. И в этой книге очень много места уделено специально для тех, кто не жил в те годы или просто забыл, потому что ему заморочили голову. Чтобы напомнить, как это было на самом деле. Не обходя, конечно, острых вопросов. У меня уже были читательские встречи по этой книге и все говорят, что эти страницы очень интересны. Особенно молодежи. Но, признаюсь, что я не первый герой этой серии. Просто название у нее раньше было другое – «Жизнь продолжается». И первым тогда был Евгений Евтушенко. А в «Современных классиках» уже вышла следующая книга, посвященная Эдуарду Лимонову. Далее собираются выпускать книги о Пахмутовой и Добронравове, Говорухине, деятелях театра и кино. Интересная задумка!

О цензуре и свободе слова в России

-Те, кто прочитает мою пьесу «Чемоданчик», а я ее включил в книгу «Перелетная элита», убедится в том, что все разговоры о цензуре в России и наступлении на свободу слова – это неприличный вымысел! Знаете, когда исчезла советская цензура, которая очень бдительно наблюдала за сатирой, исчезла как класс и сама сатира. Выяснилось, что сатире и цензуре трудно порознь существовать. Я вообще считаю, что здоровое общество отличается тем, что оно может достаточно жестко, смело и ехидно говорить о своих проблемах.

И когда недавно в Питере на заседании Совета по культуре при Президенте России, Евгений Миронов, наш актер замечательный, но человек с не очень четкой гражданской позицией, стал вдруг жаловаться Путину, что якобы в Омске исключительно по идейным соображениям закрыли гастроли рок-оперы «Иисус-Христос-суперзвезда», а потом в процессе общего разговора вдруг выяснилось, что никто ничего не закрывал, а просто на этот спектакль из 1,5 тысяч билетов купили всего сорок, и гастроли закрыли по экономическим соображениям, я не выдержал и сказал Владимиру Владимировичу – а вы приходите на мою комедию «Чемоданчик» в постановке Ширвиндта в Театр Сатиры, и вы лично убедитесь, что никакой цензуры в возглавляемой вами стране нет. Во всяком случае, я ее не замечаю!

Об особенностях российского либерализма

Российская версия либерализма, к сожалению, совершенно антигосударственная и прозападная. Почему я так не люблю либералов? Потому что ради своевластия они вам даже Пушкина продадут. Потому что свою судьбу с Россией они не связывают. Они воспринимают Россию как вахтовый поселок, где можно реализовать какие-то свои амбиции, заработать и т.д.

В 90-е у них были все возможности построить общество с либеральными ценностями. Что они сделали? При первом же кризисе политической власти они расстреляли парламент.

Понимаете, одно дело, если человек либерал по своему внутреннему убеждению – я его тогда уважаю. Но во всем мире либералы – это патриоты. И только у нас в России слово либерал - это синоним слову антипатриот.

Другое дело, что лекторат у российских либералов минимальный. Посмотрите программы Сергея Соловьева. Либералы еще толком рта не успевают открыть, как в разы начинают проигрывать по зрительским голосам тем, кто проповедует те же патриотические или консервативные взгляды. И один из парадоксов заключается в том, что процент либералов в российских эшелонах власти на порядок выше, чем поддержка населения. Это особенность российского социума. Как с этим бороться? Мне кажется, что опора на традиционные ценности, которая была совершена в свое время Путиным и поддерживается веками основными конфессиями – она работает.

И еще. Власть ведь как думает? Патриоты никуда не денутся. Они живут за идею. А либералов надо подкармливать, чтобы они помягче были. И я однажды даже сказал Путину – Владимир Владимирович, почему в год столетия композитора Свиридова в Москве поставили памятник Ростроповичу. Почему? Он задумался и говорит – действительно, странно… Но это же нелепость! Я не против Ростроповича, он крупный музыкальный деятель, но конечно не сопоставимый со Свиридовым. И у него еще будет столетие. Или вот еще. Почему Плисецкой сразу после смерти в центре Москвы поставили памятник, а Улановой до сих пор нет? Что Уланова хуже Плисецкой?

О толерантности

-На самом деле сегодня словом "толерантность" называется самая настоящая агрессия. Агрессия одних культурно-исторических мифов по отношению к другим. Вот, допустим, считается толерантностью смягчение ужасов Второй мировой войны и роли германского милитаризма. Мол, зачем лишний раз напоминать, ведь все в Европе дружат сегодня. Но я считаю, что никакая толерантность не может оправдать нарушение исторической справедливости! В этой связи мы в «Литературной газете» регулярно публикуем материалы под рубрикой «Настоящее прошлое». И выпускаем их к историческим датам. И с помощью историков рассказываем все подробно о каждом событии. Так у нас был опубликован ряд материалов по настоящей статистике ГУЛАГа. Потому что сейчас опубликованы реальные цифры. Которые, конечно, чудовищны. Но они в разы меньше, чем те, которые были когда-то заявлены тем же Солженицыным… Сейчас у нас также вышел большой цикл материалов к 100-летию Февральской революции. В частности, большой материал на эту тем нам дал Святослав Рыбас, один из лучших знатоков этой эпохи, недавно выпустивший книгу «Заговор элит», где он анализирует, как вели себя элиты в тот период – кто подстрекал, кто подначивал. Очень рекомендую прочесть.

Про Черный квадрат Малевича

-Был интересный случай. Отмечали 100-летие «Черного квадрата» Малевича. И я решил как главный редактор «Литературной газеты» написать свои собственные мысли об этом творении, а свою сотрудницу отправил взять на эту тему блиц-интервью у крупнейших искусствоведов и организаторов выставок современного искусства – начиная с директора Третьяковки.

Искусствоведы, разумеется, рассказали, что «Черный квадрат» - это прорыв над сознанием, что там зашифрована тайна мира и т.д. И мы опубликовали их и свои размышления на заданную тему под заголовком «Прикол века». И в частности опубликовали реплику про французского художника, который еще до Малевича написал черный прямоугольник и назвал его «Битва негров в темной пещере». В результате, моя сотрудница Арина пришла ко мне со слезами и просьбой об увольнении - мол, вы меня подставили. Все искусствоведы высказали ей, что они выглядят со своими комментариями в нашей газете как полные идиоты… А бой то был равный! Если бы они сказали что-то правильное, то как идиот выглядел бы я. Но я просто высказал здравую точку зрения. Я считаю, что «Черный квадрат» Малевича - это идиотизм. Тут невозможно примириться. Это как символ веры. Человек верит в Малевича. Ну, если человек верит в черта – как его переубедить?

Про Захара Прилепина и «Истории государства Российского» от Акунина

-Захар Прилепин как писатель он мне не очень интересен. Думаю, он еще не выработал свой стиль. А вот как литературно-творческий проект – да, действительно интересная фигура! И я думаю, что мы о нем еще услышим не сколько на ниве литературы, сколько на ниве политики. Попомните мое слово!

Что касается цикла книг Акунина о российской истории – это труд не историка, а популяризатора, который переводит в современную стилистику либеральную версию российской истории. С повторением всех либеральных мифов о российской истории, в основном западных. Акунин никогда и не скрывал, что он западник. У него и в детективах всегда прослеживается эдакое невлюбленное отношение к нашему отечеству. Ну что тут сделать? Человек так воспитан. Он, кстати, уже уехал из России. Как и Улицкая. Но меня тут другое занимает. И об этом я говорил даже на некоторых высоких форумах. Дело в том, что реклама акунинских книг – это абсолютно убыточное предприятие. Это однозначно некоммерческий проект. Но кто-то за него платит. В то время как у нас есть другой историк-популяризатор - Валерий Шамбаров. Уровень исторической подготовки и информативности в изложении у него гораздо выше. Он занимается патриотической и аргументированной версией отечественной истории. Но вот в Шамбарова денег не вкладывают. Так что ничего нового вы у Акунина не найдете. Он рассчитан на молодежь, которая на новенького читает материалы о русской истории.

О литературной премии «Большая книга»

-Премиальная наша политика достаточно претенциозная и в ней прослеживается тенденция поддержки произведений, в которых прочитывается в общем-то нелояльное отношение к российской истории. И качество тут не имеет никакого значения. Среди главных номинантов и лауреатов «Большой книги» вы не найдете авторов, прочитав которых можно сказать, что они являются патриотами России. По меньшей мере это будут книги авторов, скептически относящихся к России, иногда просто равнодушно, иногда воинственно плохо.

Вот, например, дебютная книга «Зулейха открывает глаза», которая получила главный приз «Большой книги» в прошлом году. Это просто смешно! Героиня - неграмотная татарская женщина, которая живет практически на уровне биологических инстинктов, в какой момент смотрит на карту и видит на ней отвратительное существо розового цвета (Советский союз), которое тянет к ней свои щупальца… Пардон, о какой карте речь? Это ж неграмотная женщина! Она же даже не знает, где Россия находится. Но автору наплевать на художественность, ей надо было просто выразить свое негативное отношение к СССР… За что? Дорогие товарищи татары, вы получили государственность в рамках СССР. В царской империи у татар ее не было, они ее утратили при Иване Грозном и существовали только как мусульманская конфессия. И вот именно такие книги получают премии. Они беспомощны. Вы почитайте Юзефовича. Это же просто доцентское занудство, а не проза! Почему это происходит? Я в свое время даже вышел из академиков премии «Большой книги». Тем более что в России действительно существует замечательная литература. Почему в шорт-листы никогда не попадает прекрасный Михаил Тарковский? Потому что у него нет ненависти к родной стране? Это проблема, о которой неловко говорить за пределами России, но скрывать этого от вас мне тоже не хочется. И помните -- если вы видите в магазине книгу с клеймом «Большая книга» – это вовсе не значит, что это книга вообще!

О таланте писателя

-На мой взгляд, талант писателя состоит из трех чувствительностей – вербальной (подразумевающей обостренный слух к художественному слову), этической (когда человек острее, чем другие чувствует несправедливость, чужую боль и т.д.) и социальной. И что в литературе вполне можно прожить, обладая только одной вербальной чувствительностью. Но у больших писателей их всегда три. Как это было у Горького, Толстого, Достоевского…

А самая большая драма у многих современных писателей, в частности у лауреатов «Большой книги», что они пошли в литературу, не имея практически ни одной из трех чувствительностей.

О российской молодежи и патриотизме

-Честно говоря, я думал, что поколение молодых людей, которым сейчас по 20-25 лет, будет абсолютно антипатриотичным. Потому что оно выросло в семьях, которые в 90-е годы были подвергнуты абсолютному промыванию мозгов в плане мифических западных ценностей. И я был поражен, когда понял, что очень многие молодые люди в России, напротив, патриотичны и смотрят на мир с точки зрения государственности. То есть это происходит у них на каком-то генетическом уровне.

Я вообще считаю, что существует ген патриотизма! Мы же не знаем глубинной связи между индивидуумом и развитием социума. Почему, например, после разрушительных войн, когда в стране погибает много мужчин, начинают рождаться девочки? Потому что женщины восстанавливают популяцию. То есть включается какой-то неподвластный человеку механизм спасения. И я думаю, что патриотизм точно также включается в каждом поколении на таком же неподвластном нам генетическом уровне. И в этом плане я смотрю на будущее России с большим оптимизмом.

Текст - Наталия ЗАХАРЬЯТ