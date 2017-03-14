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Год 1917. Февраль. Россия. Массовые антиправительственные выступления петроградских рабочих и военнослужащих приводят к отречению от престола императора Николая II. Власть переходит Временному правительству.

Февральская революция в России – это только начало. Она свергает самодержавие. В октябре 1917 года Временное правительство будет ждать та же участь. На смену ему придут большевики. Революция в России отразится на политической ситуации во всем мире.

В среду с 13 до 16 часов в эфире радио Baltkom пройдет большой круглый стол на тему 100-летия Февральской революции. В этот раз мы решили сделать трехчасовой круглый стол, поскольку посчитали, что двух часов для обсуждения темы революции будет недостаточно.

Мы ждем в студии: историков Константина Гайворонского, Игоря Ватолина, Олега Пухляка, филолога Александра Филея, общественного деятеля Владимира Линдермана.

На прямую связь с нашей студией выйдут руководитель российского проекта “1917. Свободная история” Михаил Зыгарь, руководитель лаборатории криминалистики юридического факультета МГУ Владимир Соловьев, который занимался расследованием таких исторических событий, как покушение Фанни Каплан на Ленина.

Кроме этого у нас запланированы прямые включения из Латинской Америки и с Балкан. Узнаем, как Февральская революция отразилась на этих регионах.

Эксклюзивные интервью нашей радиостанции специально для этого эфира дали живущий в Париже князь Александр Трубецкой, дочь маршала Семена Буденного Нина Буденная, а также капитан первого ранга, служивший в середине XX века механиком на легендарном крейсере “Аврора”, Герберт Киселев. “Аврора” не принимала участия в Февральской революции, но в это время тоже не стояла без дела.

Эфир проведут Вадим Радионов и Константин Ранкс. Телефоны прямого эфира +371-672-12-939 и +371-672-13-939.

Совместно с "Новая газета Балтия".