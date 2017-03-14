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Россия спровоцировала Украину, отправив на конкурс "Евровидение" в Киев Юлию Самойлову, сказал в эфире радио Baltkom российский музыкальный критик Артур Гаспарян.

"В этом решении безусловно присутствовал элемент некоей провокации. И тот злой гений пиара, который всю эту историю замутил, сейчас кайфует, наблюдая за тем информационным взрывом, который сейчас потряс и Россию и Украину. Думаю, сейчас будет высказываться широчайшая палитра мнений, каким образом надо поступить с российской участницей Евровидения Юлией Самойловой, которая по украинскому законодательству нарушила некие правила, выступив в 2015 году в Крыму, но с другой стороны надо понимать, что конкурс Евровидения – это все-таки международный конкурс, который подчиняется определенным правилам Европейского вещательного союза (ЕВС). И страна, которая принимает этот конкурс принимает на себя некие обязательства этим правилам подчиняться", - говорит Гаспарян.

По словам российского критика, пока со стороны Европейского вещательного союза не прозвучало возражений по поводу конкурсанта от России.

"Пока что со стороны Европейского вещательного союза каких-либо возражений по поводу участия певицы от России не было, а у ЕВС такое право есть, если сам участник или его песня, или какие-то юридические обстоятельства по такому участию препятствуют. Пока подобного рода претензии со стороны ЕВС не было, все остальные рассуждения пока рассуждениями так и остаются, будем смотреть как будет ситуация развиваться дальше. Хотя безусловно, Россия пыталась в этой ситуации, в том, как она решила свой вопрос со своим участником на "Евровидении" спровоцировать Украину как раз на подобного рода ответные действия", - считает Гаспарян.

Как сообщал портал Mixnews, на днях определилось имя российского участника "Евровидения-2017" — в результате отбора Первый канал отправляет на конкурс в Киев Юлию Самойлову с песней "Flame Is Burning".

Сразу после этого последовали провокационные заявления со стороны украинских политиков.

Так советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко в своем Facebook написал, что Украине следует пустить на конкурс «Евровидение» российскую певицу Юлию Самойлову, но при этом привлечь ее к ответственности за посещение Крыма.

По его словам, альтернативой было бы вообще не пускать Самойлову на Украину за нарушение ею правил посещения территории Крыма, который киевские власти считают "оккупированным Россией".

На следующий день появилась информация о том, что девушка находится в списке врагов Украины на сайте "Миротворец", созданном по инициативе Геращенко. В ее досье говорится, что в 2015 году она незаконно пересекла госграницу страны "в составе организованной группы лиц». В Службе безопасности Украины заявили, что рассмотрят вопрос об участии Самойловой в "Евровидении".

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. Латвию будет представлять группа Triana Park с песней "Line".

Фото: PR-служба Юлии Самойловой/Максим Ли/Первый канал