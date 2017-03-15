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Накануне 16 марта, когда в Латвии отмечается день памяти легионеров, лидер нацблока Райвис Дзинтарс опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook видеоролик с подписью "Четыре минуты о том, что значит 16 марта - тогда и сейчас", в котором члены Нацобъединения рассказывают о своих мотивах отмечать этот день.

"Ежегодно 16 марта после богослужения в Домском соборе Daugavas vanagi организует шествие к памятнику Свободы, куда приглашены все, и мы добились того, что мы идем все вместе на этом мероприятии и не разделяем кто в какой армии служил и мы знаем, что у каждого свой рассказ судьбы. Наша задача донести до власти, в том числе до президента, что к памятнику Свободы идут все, либо не идет никто, но второй вариант невозможен, так как какие бы огрждения не выстраивали все равно люди будут туда идти и там всегда будут цветы. Поэтому есть лишь один вариант - идти вместе и чествовать наших воинов", - сказал представитель организации Daugavas vanagi Янис Атис Круминьш.

"Огромная заслуга латышского легиона заключается в том, что они сделали то, что не могла сделать латвийская армия в 1940 году, когда не было соответствующих приказов. Они сопротивлялись нападению армии СССР, оккупации СССР, в связи с чем, дали возможность многим латышам удариться в бега, чтобы спастись от террора СССР, сопротивляться агрессивной власти России, что по-прежнему является актуальным. И именно поэтому Россия все время пытается нас осудить, очернить легионеров. Нашей задачей является этого не допустить", - сказал член нацблока, режиссер Эдвин Шноре.

"Для меня большая честь идти 16 марта к памятнику Свободы. А шествием мы говорим латвийским воинам спасибо за то, что у них хватило мужества бороться за главную цель - за свободную Латвию. Меня очень пугают те организованные кучки людей, которые приходят 16 марта к памятнику Свободы, стоят по бокам и фактически издеваются над нашим желанием отдать дань уважения тем людям, которые это заслужили. Нам всем вместе надо работать над тем, чтобы молодое поколение знало, что 16 марта - символ того, что латышский народ может сопротивляться любой чужой власти, любой агрессии", - сказала член Нацобъединения, кандидат на пост мэра Риги Байба Брока.

"Мы - хозяева на свой земле. И многие подд этими словами могут подписаться. Для меня 16 марта - это день, когда эти слова надо подкрепить действиями. Возможно ли такое, когда хозяину на своей земле можно запретить. Хозяину на своей земле запретить пойти к народной святыне и помянуть своих воинов, которые сражались за свободу. Да, в какой-то степени 16 марта стало своего рода символом сопротивления. Ни одному нормальному человеку нельзя запретить любить свою мать, уважать своих мать и отца, отказаться от своих корней. А те, кто боролся за наше государство - это наши корни и здесь не может быть компромиссов, здесь речь идет об основах. У латвийского государства - это возможность быть самими собой, уважая культуру, язык и историю, отдавая дань памяти тем людям, которые нам дали возможность в этом государстве жить", - сказал лидер нацблока Райвис Дзинтарс.

Как сообщалось, лимбажское отделение организации Daugavas vanagi на шествии 16 марта планирует собрать около 100 участников, рассказал руководитель отделения Гунар Гринбергс.

В заявке на участие в шествии от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы указано 100 человек, но, как отметил Гринбергс, обычно к ним присоединяются и люди, которые не записывались заранее.

Как и каждый год, к участникам шествия присоединятся члены молодежной организации национального объединения, чтобы сформировать из флагов аллею у памятника Свободы.

Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации Daugavas vanagi Latvijа, "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.

В этом году ни одно из заявленных мероприятий не запрещено Рижской думой. Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения.