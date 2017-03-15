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Нередко самоуправлениям приходится за свои деньги решать проблемы, с которыми не может справиться правительство, рассказал в эфире радио Baltkom председатель Латвийского союза самоуправлений Андрис Яунслейнис.

"Жители идут к нам, решать проблемы, которые не может решить правительство. Государство не выделило денег на ремонт дорог. Куда идти жителю, если правительство за 200 километров, а дорога, по которой не проехать - вот она. Или у кого-то такая маленькая пенсия, что невозможно прожить. Это ответственность правительства, а решать приходится самоуправлениям. И мы ищем возможности, выделяем деньги, хотя на них нам было бы лучше заниматься своими делами. Но если больше некому, то это делаем мы", - сообщил Яунслейнис.

Напомним, как уже писал Mixnews, министерство финансов предлагает в рамках налоговой реформы снизить ставку подоходного налога с 23% до 20%. Подоходный налог с населения - главный источник доходов самоуправлений, поэтому правительство разработало компенсирующие механизмы, дискуссия о которых еще продолжается. В то же время руководители самоуправлений опасаются, что компенсаций будет недостаточно, и их бюджеты могут заметно снизиться.