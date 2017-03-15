Эксклюзив |

Риторика о возможном восстановлении военной службы в Латвии больше похожа на предвыборную кампанию, так как помимо самого предложения, больше не прозвучало никаких деталей. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил капитан запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Сандрис Бергманис.

"Смотрите, картина следующая: спикер говорит, что следует ввести, НВС настаивает на том, что на это нет денег, а министр обороны вообще просто молчит. На самом деле, после поднятия такой темы возникает сразу уйма вопросов, на которые должны быть ответы! Например, какого формата будет эта служба? Я лично против того, как это происходило в 90-ы года, когда забирали на 2 года и никто ничего об этом человеке и не знал. Эта тема поднималась уже не раз, как бы все это не оказалось предвыборной рекламой, которая потом затихнет. Пока что все похоже на предвыборный пиар", - считает Бергманис.

Капитан запаса также добавил, что в целом поддерживает предложение о восстановлении военной службы.

"Вообще, я отношусь к этому предложению позитивно. У нас сейчас такая молодежь, которая только то и дело, что сидит у компьютера, у них нет никакой мотивации что-либо делать. Все, кто служил, знают толк в этом деле и понимают, что армия делает с парнем. Служившие понимают, что это только к лучшему", - отметил Бергманис.

Как уже сообщалось, ранее председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце заявила, что не исключает того, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена обязательная военная служба.

Как она заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT, в Латвии следовало бы восстановить обязательную военную службу, но до этого надо довести до конца начатую в оборонной сфере работу.