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Одной из основных причин плохих результатов допинг-тестов среди латвийских спортсменов является отсутствие надлежащего контроля, на который элементарно не хватает ресурсов. Об этом в интервью радиостанции Baltkom заявил руководитель Антидопингового отдела Государственного центра спортивной медицины Гатис Беркис.

"Безусловно, мы проводим проверки на допинг, но число этих проверок очень и очень небольшое. Результаты анализов в очередной раз показали, что количество проверок недостаточное. Мы пытаемся решить эту проблему, работаем с Министерством здравоохранения, проводим различные дискуссии на этот счет. Думаю, проблема заключается в том, что спортсмены редко видят нас на соревнованиях, нас, проверяющих, вообще очень мало и поэтому спортсмены чувствуют себя достаточно свободно. Ввиду всего этого, спортсмены не сильно переживают за то, что их могут проверить на допинг, тем более вероятность этого очень мала", - сказал Беркис.

Как уже сообщалось, в прошлом году в Латвии был установлен рекорд по пойманным на допинге спортсменам, сообщает антидопинговый отдел Латвийского центра спортивной медицины.

Как свидетельствуют распространенные центром данные, в 2016 в Латвии у 11 спортсменов были обнаружены положительные пробы на допинг. Девять из них являются обладателями латвийских паспортов, а остальные представляли Эстонию и Литву. До сих пор исторический максимум был достигнут в 2014 году, когда на этом нарушении попались 8 спортсменов.

В общей сложности с 1993 года проблемы с допингом были выявлены у 51 спортсмена.