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в Риге прошли традиционные мероприятия дня памяти легионеров. В целом возложение цветов после шествия легионеров прошло спокойно. Цветы к памятнику Свободы также хотел возложить представитель национально-радикальной организации «Центр Густава Целминьша» и популяризатор идей «Перконкрустса» Игорс Шишкинс, который за свою деятельность отсидел в тюрьме. К нему примкнули примерно 10 человек с флагами Литвы, Украины, украинского батальона «Азов», руководитель организации «Антиглобалисты» Андрис Оролс. У этих людей возникли стычки с участниками шествия, и полиция не пустила их к памятнику Свободы. У памятника был задержан британский журналист Грэм Филлипс, он был доставлен в полицейский участок, где на него составлен административный протокол.

В тот же день министр образования и науки Карлис Шадурскис заявил в интервью Латвийскому радио, что через три года зарплаты учителей превысят 1000 евро, Это будет достигнуто благодаря дополнительному финансированию и приведению в порядок школьной сети. По словам Шадурскиса, учителям не надо надеяться на большие зарплаты, а надо только ждать.



16 марта 2015 года традиционное шествие от церкви Иоанна в Вецриге до памятника Свободы завершилось без происшествий. В шествии участвовало около 1000 человек, которые пели патриотические песни. Во главе шествия шли люди с флагами Латвии, Литвы и Эстонии. В первых его рядах были политики Национального объединения Имантс Парадниекс и Райвис Дзинтарс. Люди несли цветы и плакаты «Нет нацизму, коммунизму и империализму», «Смерть оккупантам», «16 марта — день, когда мы вспоминаем борцов за свободу Латвии» и т.д. 16 марта 2016 года в Риге прошли традиционные мероприятия дня памяти легионеров. В целом возложение цветов после шествия легионеров прошло спокойно. Цветы к памятнику Свободы также хотел возложить представитель национально-радикальной организации "Центр Густава Целминьша" и популяризатор идей "Перконкрустса" Игорь Шишкин, который за свою деятельность отсидел в тюрьме. К нему примкнули примерно 10 человек с флагами Литвы, Украины, украинского батальона "Азов", руководитель организации "Антиглобалисты" Андрис Оролс. У этих людей возникли стычки с участниками шествия, и полиция не пустила их к памятнику Свободы. У памятника был задержан британский журналист Грэм Филлипс, он был доставлен в полицейский участок, где на него составлен административный протокол.



В тот же день около 15 представителей Латвийского антифашистского комитета перед возложением к памятнику Свободы венка памяти жертв фашизма предварительно "продезинфицировали" площадь у монумента. Представители комитета были одеты в белые костюмы с надписью "Дезинфекция", а в руках держали ведра и щетки. Они провели импровизированную дезинфекцию площади, а после возложения венка встали возле памятника с фотографиями убитых евреев, других гражданских жителей и латышских легионеров возле флага нацистской Германии.

В тот же день председатель Рижской думы Нил Ушаков выразил благодарность тем 99,86% жителей Риги, которые не участвовали сегодня в мероприятиях дня легионеров. Об этом мэр написал в фейсбуке.«В мероприятиях 16 марта у памятника Свободы участвовали сегодня около 1000 человек. Это примерно 0,14% жителей Риги. Большое спасибо 99,86% рижан», - заявил мэр.



16 марта 2014 года в шествии к памятнику Свободы в Риге принял участие министр охраны среды и регионального развития Эйнарс Цилинскис из Национального объединения. По данным Государственной полиции, за различные административные нарушения во время мероприятий было задержано семь человек: трое за употребление алкоголя в общественных местах, двое за нахождение в общественном месте под воздействием наркотиков, еще двое — за мелкое хулиганство.



16 марта 2013 года впервые возле памятница Свободы антифашисты организовали музыкальное сопровождение к мероприятию: какое-то время у Милды звучал "Бухенвальдский набат" в исполнении Муслима Магомаева, перекрывавший все остальные звуки. Затем зазвучала запись, в которой на латышском языке хорошо поставленным дикторским голосом участникам шествия легионеров в течение нескольких минут рассказывали о преступлениях «команды Арайса» и латышских легионеров СС. Депутаты Сейма от Национального объединения Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава и Имантс Парадниекс пытались пробиться сквозь оцепление полиции, чтобы выключить запись, но полиции удалось сдержать натиск народных избранников.

В тот же день в Риге скончалась одна из самых известных русскоязычных политиков Израиля Марина Солодкина, которая прибыла в Латвию для участия в международной конференции "Мир без нацизма". Солодкину нашли без признаков жизни в гостиничном номере.



В тот же день в Риге открылся Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин. Участвовали 12 команд, было сыграно 73 матча. Чемпион - Шотландия, серебряный призёр - Швеция, бронзовый призёр - Канада. Латвия заняла последнее место.



16 марта 2012 года в шествии к Памятнику Свободы приняли участие приблизительно 1500-2000 человек. Неподалеку от памятника прошла акция антифашистов, часть которых была одета в стилизованные тюремные робы. Около часов Laima стоял пикет небольшой группы национал-радикалов. Участники шествия пели патриотические песни, в руках они несли плакаты с лозунгами протеста против оккупационных режимов. Среди участников шествия также были депутаты Национального объединения. В целом мероприятия прошло спокойно, сообщили в Госполиции.



В тот же день в Риге в латышском детском саду Pūcīte ("Совушка") прошел урок патриотизма для трех-четырехлетних детей . Его провели вооруженные члены ассоциации "Латышский солдат" Нормундс Ерумс и Иво Лембергс, одетые в форму легиона Waffen SS. Там же присутствовал владелец детского сада - депутат Сейма от Национального объединения Имантс Парадниекс. На сайте детсада сообщалось, что гости «познакомили детей с самым красивым боевым оружием легионеров, одеждой, экипировкой, распорядком дня и ежедневными обязанностями солдат». Солдаты добровольческого Латышского легиона Waffen SS были названы "героями", а силы антигитлеровской коалиции — "врагами".

В тот же день в Риге был задержан гражданин Литвы, который забросал экскрементами цветы возле памятника Свободы. Как рассказали в полиции, инцидент произошел около трех часов дня, когда мероприятия дня легионеров уже закончились. За хулиганство гражданин Литвы был оштрафован на 150 латов.

16 марта 2011 года президент Валдис Затлерс подал в Сейм поправки к Конституции, предусматривавшие право президента выдвигать кандидатов на должности омбудсмена, госконтролера и президента Банка Латвии. Также поправки предусматривали, что решение об отставке президента вначале принимает Конституционный суд, и только потом этот вопрос передается Сейму. Кроме того, Затлерс предложил начать дискуссию о всенародных выборах президента.

В тот же день на телеканале TV5 программа «Без цензуры» с участием депутата Сейма Валерия Кравцова шла чуть более пяти минут, потому что ведущий Андрей Мамыкин предложил депутату перейти на латышский язык.



В тот же день в шествии легионеров в Старой Риге, по данным Госполиции, участвовали 2500-3000 человек, в том числе депутаты Сейма. Также состоялась акция антифашистов. Впервые за 10 лет никто не был задержан, сообщили в полиции.



16 марта 2010 года в Риге состоялось традиционное шествие в честь Дня памяти латышских легионеров. Колонну, шедшую от Домского собора до Памятника свободы, возглавляли сыновья сопредседателя партии Visu Latvijai! Имантса Парадниекса с государственными флагами в руках. Участников шествия у часов Laima встречали также несколько десятков активистов Антифашистского комитета и "Ночного дозора". Они скандировали — "Позор!" и "Фашизм не пройдет!". Среди антифашистов присутствовал директор Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф.

В тот же день председателем объединения «Виенотиба» был избран руководитель «Гражданского союза» Гиртс Валдис Кристовскис. За Кристовскиса проголосовало 14 членов правления объединения, он сам в голосовании воздержался.

В тот же день председатель фракции Jaunais laiks в Рижской думе Эдгар Яунупс в интервью Latvijas Avize заявил, что налоги в Латвии не будут увеличены ни до, ни после парламентских выборов.

В тот же день правительство установило дату введения евро в Латвии - 1 января 2014 года.



16 марта 2009 года несмотря на запрет Рижской думы в Риге прошла акция в память о латышских легионерах СС, ее участники возложили цветы к памятнику Свободы. Латвийские антифашисты выразили протест в связи с этой акцией. Они собрались неподалеку от памятника Свободы, скандируя: «Фашисты!»Полиция Риги задержала 13 человек. Трое из задержанных пытались помешать возложению цветов к памятнику Свободы. Позже начальник Полиции безопасности Янис Рейникс в интервью признал, что у него имелась информация о планах группы преступников заложить взрывчатку вблизи памятника Свободы. В связи с днем памяти латышских легионеров были усилены меры безопасности в рижских тюрьмах. Министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце сказала журналистам, что в обеспечении мер безопасности в Риге были задействованы 1200 полицейских.

16 марта 2008 года утром в шествии памяти латышских легионеров в Риге по данным полиции, приняли участие 1500 человек, протестовали против него 200 человек.

В тот же день американский миллионер Леонид Рожецкин на автомашине покинул свой особняк в Юрмале и пропал.

16 марта 2007 года после состоявшегося утром в рижском Домском соборе богослужения, приблизительно 400 бывших эсэсовцев направились к памятнику Свободы. У Сейма прошел митинг в защиту прав квартиросъемщиков денационализированных домов. Во второй половине дня у часов Laima прошел митинг Латвийского антифашистского комитета. Ближе к вечеру около 200 человек с государственными флагами и цветами в руках провели шествие, организованное Союзом национальной силы, от Музея оккупации к памятнику Свободы, чтобы почтить память латышских легионеров. В местах проведения в центре Риги мероприятий, связанных с днем памяти латышских легионеров, государственная полиция за административные нарушения задержала 12 человек

В тот же день в городе Огре на многоквартирном доме на проспекте Малкалнес 2 кто-то вывесил флаг Латвийской ССР.

В тот же вечер полиция задержала гражданина Великобритании Джона Харта, который справлял малую нужду неподалеку от памятника Свободы и позировал при этом перед фотокамерой своего друга. У Джона в крови было обнаружено 2,83 промилле алкоголя.

16 марта 2006 года во второй половине дня, на Ратушной площади собрались члены латышских национал-патриотических организаций "Клуб 415" и СНС, а также их единомышленники, чтобы совершить уличное шествие в память о латышских легионерах, несмотря на то, что городские власти отказали в разрешении на это мероприятие. Полиция преградила путь собравшимся и они не смогли пройти к памятнику Свободы. Полиция задержала 65 человек, в том числе лидера Латвийского национального фронта Айвара Гарду и сопредседателя Союза национальной силы (СНС) Виктора Бирзе.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью передаче телекомпании LNT «900 секунд» сказала: «Есть силы и организации, которые готовятся к 16 марта как бразильцы к карнавалу. Шьют костюмы, планируют сценарии, говорят с журналистами и устанавливают на выгодные позиции камеры».

В тот же день член правления лиепайского отделения Союза национальной силы (СНС) Гунтар Ландманис на улице Кришьяна Валдемара нецензурно ругался в адрес президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги. Полицейские засвидетельствовали, что Ландманис сравнил президента с потаскухой. Был приговорен к штрафу в 50 латов за ругань.

16 марта 2005 года во время шествия в память о латышских легионерах, организованного с разрешения рижских властей молодежно-патриотической организацией "Клуб 415", активисты Русского национального союза "Родина" и сочувствующие им заблокировали пешеходный переход на улице перед памятником Свободы, не позволяя участникам шествия пройти к нему. Они не реагировали на призывы полиции освободить дорогу и 35 человек были задержаны за неподчинение требованиям полиции, после чего доставлены в 51-й полицейский участок. Несколько противников шествия были одеты в тюремные робы. Всего у памятника Свободы собрались более тысячи человек.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Кооперативной Республикой Гайана, ставшей 141-ой страной, с которой у Латвии установлены дипломатические отношения.

16 марта 2004 года около 50 человек, в основном молодежь, вечером приняли участие в уличном шествии в Риге в память о погибших в годы Второй мировой войны латышских легионерах Waffen SS. В шествии от железнодорожной станции Торнякалнс к памятнику Свободы участвовали депутат сейма от Союза зеленых и крестьян Леопольд Озолиньш и активисты молодежной национал-патриотической организации Klubs 415. Шествие завершилось возложением цветов к памятнику Свободы и пением государственного гимна Латвии и патриотических песен. Мероприятие прошло без инцидентов, около 18.20 его участники разошлись. Рижская дума не дала организации разрешение на проведение шествия, но суд отменил ее решение, сняв юридические препятствия для его проведения.

16 марта 2003 года представители ряда общественных организаций после несанкционированного шествия почтили память погибших легионеров исполнением государственного гимна и возложением цветов к памятнику Свободы. У памятника собрались более 100 человек. Мероприятие длилось около 10 минут, собравшиеся исполнили песни легионеров и возложили цветы к подножью памятника. За происходившим следили сотрудники государственной и военной полиции. Утром в Домском соборе состоялось богослужение в память о погибших легионерах, после которого представители Латвийского общества национальных воинов возложили цветы к памятнику Свободы, а затем отправились к могилам легионеров в Лестене, в Тукумском районе.

16 марта 2002 года, несмотря на то, что Рижская дума отозвала уже выданные и.о. исполнительного директора города разрешения на проведение шествия фонду "Латвиетис" и "Клубу 415", мотивируя это возможными беспорядками в городе, несанкционированные мероприятия прошли у памятника Свободы, на станции Торнякалнс и на Братском кладбище. За незаконное ношение формы айзсаргов было задержано 10 человек.

16 марта 2001 года, поскольку памятник Свободы в Риге был огорожен строительными лесами, легионеры Waffen SS почтили память погибших однополчан только торжественным молебном в Домском соборе и на Братском кладбище. В Домском соборе лютеранский архиепископ Янис Ванагс во время богослужения поблагодарил примерно 500 собравшихся легионеров и их близких за то, что они сделали на благо Латвии, и призвал не оценивать день памяти сквозь призму советского времени.

16 марта 2000 года несколько тысяч бывших легионеров и их сторонников возложили цветы к памятнику Свободы. Единственным серьезным происшествием было сердечная слабость участника шествия, упавшего у памятника без сознания. Перед возложением цветов бывшие эсэсовцы прошли шествием от Домского собора к памятнику Свободы. Среди участников шествия были депутаты сейма от объединения ТБДННЛ, а также - от других политических сил. Шествие традиционно началось на Домской площади после прошедшего в Домском соборе богослужения. Возле памятника собралось около 4-5 тысяч человек - легионеров и их сторонников, а также противников шествия и просто интересующихся. Сторонники легионеров пришли с плакатами «Четвертая Атмода началась»,«Латыши, объединимся для совместной свободы», «Oккупанты, вон из Латвии», «Не горюй, легионер, — латышский народ с тобой!».

16 марта 1999 года у памятника Свободы в Риге собрались более 2000 человек. Шествие легионеров встретили апло дисментами с одной стороны и враждебными выкриками с другой стороны. После прозвучавших из толпы замечаний по поводу плаката с осуждением легионеров СС вспыхнула небольшая драка, в ходе которой плакат был сорван. Представители структур безопасности разогнали некоторую часть русскоязычных пенсионеров, которые начали митинговать у памятника Свободы. Примерно 15 человек пожилого возраста работники органов безопасности оттеснили к разрешенному для проведения пикета месту в парке Кронвальда. Министр внутренних дел Роберт Юрджс, оценивая ход мероприятий, заявил, что подобная мобилизация сил различных структур наблюдалась лишь во время визита президента США Билла Клинтона.

В тот же день сборная Латвии по хоккею выиграла в Бухаресте стартовый матч юношеского чемпионата Европы (1-й дивизион) у сборной Югославии с рекордным счётом 24:1.За рекордом наблюдали 50 зрителей.

16 марта 1998 года в Риге первый раз прошло шествие бывших латышских эсэсовцев от Домской площади к памятнику Свободы. В нарушение приказа министра обороны в шествии принял участие командующий Национальными вооруженными силами полковник Юрис Далбиньш. Причем, в военной форме. За что был снят с должности.



16 марта 1995 года на рижском Братском кладбище был торжественно перезахоронен группенфюрер СС Рудольф Бангерскис, генеральный инспектор латвийского легиона СС.

16 марта 1993 года Комитет по денежной реформе принял решение "О выпуске в обращение монет номиналом один лат, два лата, пятьдесят сантимов".

16 марта 1990 года в Риге на Братском кладбище впервые в Латвии отметили День памяти легионеров.



16 марта 1989 года Братское кладбище в Риге было оцеплено милицией, бывшим легионерам не дали возложить цветы к монументу Матери-Латвии.

16 марта 1944 года боевая группа латышских легионеров Ваффен СС под командованием полковника Артура Силгайлиса возле реки Великая (в Псковской области) отбила у красноармейцев высоту с отметкой 93,4. А поскольку в этой группе были легионеры из обеих латышских дивизий — 15-й и 19-й, то в 1952 году на конференции Daugavas Vanagi в Лондоне было решено этот день отмечать как день памяти латышских легионеров.

16 марта 1937 года в Риге в Клубе офицеров министр земледелия Янис Бирзниекс устроил обед с целью пропаганды рыбных блюд, который почтил своим прибытием президент Карлис Улманис, сообщила газета «Яунакас зиняс». В обеде участвовали члены правительства, высшие руководители учреждений и представители рыбаков из Лиепаи, Вентспилса, Лапмежциемса и видземского взморья. На обеденном столе были только рыбные блюда, которые доказали, что и из недорогой морской рыбы — сельди, трески, камбалы и пр. - можно приготовить разные вкусности. Были представлены свежие и сушеные образцы этих рыб. Министр предложил городским домохозяйкам два раза в неделю готовить рыбные блюда, тогда рыбаки могли бы удвоить добычу рыбы, что дало бы им работу и хлеб и улучшило бы жизненные условия многих рыбацких семей.

16 марта 1931 года на горе Гайзинькалнс была отмечена глубина снега 130 сантиметров, что стало латвийским метеорологическим рекордом, до сих пор не превзойденным.

16 марта 1923 года на заседании Сейма при обсуждении устава Латвийского университета была отклонена поправка депутата Бредиса из Крестьянского союза о том, чтобы разрешение читать лекции не на государственном языке выдавалось бы на срок не более трех лет, после которого вменялось бы в обязанность переходить на латышский язык. Против этого высказался ректор университета Фельеберг, указавший на ряд явлений, препятствующих проведению такого постановления, сообщила газета «Сегодня». Но пообещал в остальном зорко следить за национальным характером университета.

16 марта 1920 года Штаб главнокомандующего латвийской армии сообщил: «Утром. Германский фронт. Без перемен. Большевистский фронт. Стычки разведчиков. Вечером. Германский Фронт. Без перемен. Большевистский фронт. Спокойно».

Фото - mixnews.lv, газета "Падомью Яунатне", Википедия.