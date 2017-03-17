17 марта 2016 года Сейм в первом чтении концептуально одобрил поправки к закону об авиации, согласно которым Национальные вооруженные силы Латвии могут приземлять или уничтожать беспилотные летательные аппараты, летающие над военными объектами или поблизости от них.

В тот же день в Риге, в двухэтажном деревянном доме на ул. Саркандаугавас, 21, обрушилась лестничная клетка, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. В подъезде на первом этаже провалилось 4 кв. м пола, 4 кв.м. стены и перекрытие площадью 2 кв.м. Восемь жильцов были эвакуированы из дома через окна.

17 марта 2013 года полиция задержала двух британских туристов, которые раскачивали автомобиль мэра Риги Нила Ушакова и рисовали на нем неприличные рисунки. Каждый из молодых людей был оштрафован на 150 латов.

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была учреждена партия «Честь служить Риге» (ЧСР). Ее председателем стал вице-мэр Риги Андрис Америкс, а в правление вошли почти все бывшие депутаты Рижской думы от партии ЛПП/ЛЦ.



17 марта 2011 года омбудсмен Юрис Янсонс дал присягу в Сейме – он пообещал быть честным и справедливым, защищать права и свободу жителей в соответствии с латвийским законодательством и международными соглашениями. Кандидатура Янсонса была выдвинута объединением «Центр согласия».

17 марта 2010 года Комитет городского развития Рижской думы одобрил переименование улицы Маза Лачплеша (Малая Лачплеша) в честь бывшего верховного раввина Латвии Натана Баркана. Переименовать улицу предложила еврейская община "Шамир", а ее инициативу поддержали комиссия по названиям городских объектов и Совет по памятникам.

Той же ночью температура воздуха на востоке страны опустилась до отметки в минус 18 градусов.



17 марта 2009 года был аккредитован первый резиденствующий посол Японии в Латвии Такаши Осанай.



В тот же день в Иле Добельского района был торжественно открыт и освящен восстановленный бункер национальных партизан - крупнейший в странах Балтии. Одновременно в нем могут укрываться до 30 человек. Он был построен после войны латышскими и литовским национальными партизанами, найден и уничтожен войсками НКВД зимой 1950 года.

17 марта 2008 года года Юрмальское управление полиции начало поиски пропавшего американского миллионера Рожецкина и его внедорожника. Машина была найдена через 20 минут у многокватирного дома неподалеку от Каугурского рынка.

В тот же день телекомпания LNT сообщила, что полицейские задержали в Риге двух проституток из Бельгии. Это был первый случай задержания в Латвии иностранных проституток. Они пояснили, что в Латвии можно гораздо лучше заработать - до 80 латов в час, в то время как в других европейских странах - всего 30 евро в час.

17 марта 2007 года в 11 часов утра уровень воды в Даугаве в районе Екабпилса составлял 656 см, то есть превышал уровень моря на 81,1 м, а в полдень - 641 см. Критический уровень - 625 см.

17 марта 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" сказала , что наступил последний срок снимать разъясняющие фильмы об истории Латвии.

В тот же день Сенат Верховного суда удовлетворил иск Агентства по авторским правам АКА/LAA к Латвийскому радио, постановив взыскать компенсацию в размере 100 000 латов за использование с января 2000 года по 31 декабря 2001 года произведений авторов, интересы которых представляло агентство.

17 марта 2005 годa Сейм в третьем, последнем, чтении принял поправки к закону о государственной тайне, позволяющие получить доступ к ней военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии, после 13 января 1991 года состоявшим в Компартии. За принятие поправок проголосовали 73, против - один депутат.

17 марта 2003 года министр обороны Латвии Гиртс Валдис Кристовскис заявил о малой вероятности того, что в военной операции в Ираке будут участвовать страны-кандидаты в НАТО, в том числе и Латвия.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Ботсвана, государством в Южной Африке, 70 % территории которого занимает пустыня Калахари, а вдоль южной границы протекает река Лимпопо.

17 марта 2002 года торжества, проходящие в Большом зале Латвийского университета в честь 100-летия духовного еврейского лидера Седьмого Ребе Любавича, собрали несколько сотен представителей еврейской общины Латвии. Собравшиеся прослушали концерт, в программу которого были включены еврейские песни в исполнении мужской группы Государственного академического хора Latvija.

В тот же день эстонские девушки-гайды (гёрлскауты) из шкoлы в поселке Ляхте Тартуского уезда решили повторить путь эстонского поэта 19 века Кристьяна Яака Петерсона, пешком добиравшегося из Тарту в Ригу, преодолев почти 70 километров. В походе приняли участие 7 девушек в возрасте от 15 до 18 лет. Ежедневно они проходили 18-25 километров и 26 марта прибыли в Ригу.

17 марта 2001 года из официального отчета Государственной казны стало известно, что общий государственный долг Латвии составил 619 696 000 латов, что было на 49,5 миллионов латов больше, чем в конце предыдущего года.

В тот же день активисты Клуба защиты среды, чтобы выразить протест против вырубки 11 деревьев у здания Банка Латвии в Риге, приняли решение провести конец недели, сидя на деревьях и охраняя их.

17 марта 2000 года 53 известных в обществе человека учредили Фонд Гунтиса Улманиса - бывшего президента Латвии, чтобы способствовать демократии и политической культуре в стране.

В тот же день открылся интернет-портал rus.delfi.lv

17 марта 1999 года Рижский порт, предприятие "Ригас уденс", "Латвэнерго" и "Латтелеком" достигли принципиального соглашения о строительстве технического туннеля под Даугавой, ширина которого должна была составить 2 метра, а длина - 700 метров. По приблизительным подсчетам, требовалось 2,2 - 2,5 миллионов латов.

В тот же день у здания посольства Латвии в Москве в течение часа пикетировали примерно 20 представителей Коммунистической партии Российской Федерации. Пикетирующие держали плакаты с призывами: "Братья латыши! Вместе восстановим могучий Советский Союз!", "Сапоги НАТО не будут топтать советскую землю" и другими.

В тот же день в 13.55 на расстоянии около 7,2 км от Ройского порта после столкновения с льдиной затонуло рыболовецкое судно "Фредис", принадлежавшее рыболовецкому хозяйству "Ирбе", капитаном был Регнарс Озолс. Глубина залива в месте, где затонуло судно, составляет 38 метров, авария произошла на расстоянии 6,4 км от ближайшего берега.

17 марта 1998 года в Риге у здания Кабинета министров прошел пикет за продление срока действия паспортов бывшего СССР. Пять тысяч человек от лица латвийских неграждан вручили правительству петицию с требованиями навести порядок в области паспортизации и продлить действие советских паспортов до 2000 года.

В тот же день в Москве хулиганы забросали здание посольства Латвии яйцами, причинив немалый ущерб.

В тот же день Рижская дума переименовала площадь Тейка (бывшая «Площадь 21 Июля») в площадь Земитанса, в честь организатора и командира Северной латвийской армии Йоргиса Земитанса, именем которого уже были названы мост и железнодорожная станция.

17 марта 1997 года Кабинет Министров утвердил законопроект о Пограничной охране.

17 марта 1996 года глубина снега в Риге составила 52 сантиметра, что было признано рекордом. Который был побит только в 2012 году.

17 марта 1992 года в качестве бортинженера транспортного корабля «Союз ТМ-14» в космос впервые отправился Александр Калери — второй космонавт, родившийся в Латвии, родом из Юрмалы. Продолжительность полёта составила 72 суток 19 часов 42 минуты 16 секунд.



17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР. На него был вынесен вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?". Латвийские власти этот референдум не поддержали - никакой центральной избирательной комиссии для него создано не было. Комиссии дейстововали только в воинских частях. Согласно опубликованным данным, в Латвии проголосовало 65,1 процентов (501 280 человек), из них - 95,1 процентов поддержали сохранение СССР.

17 марта 1990 года в Риге прошла манифестация Народного фронта Латвии "За латвийское государство, за свободного человека".

В тот же день в Даугавпилсе была отмечена температура воздуха +16,6 градуса, что стало латвийским рекордом для этого дня, до сих пор непревзойдённым.

17 марта 1959 года был принят закон Латвийской ССР об образовании, отличавшийся от общесоюзного. Законом не было предусмотрено право родителей выбирать, в школе с каким языком обучения ребенок будет учиться. Практически это означало, что в школах с русским языком обучения родители не могли отказаться от уроков латышского языка.



17 марта 1949 года председатель Совета Министров Вилис Лацис подписал постановление о выселении из пределов Латвийской ССР 10 000 кулацких семей.

17 марта 1944 года подпольный Латвийский Центральный Совет во главе с профессором Константином Чаксте направил письмо генерал-инспектору латышского легиона СС Рудольфу Бангерскису: "Мы декларируем волю Латвии и готовность защищаться всеми возможными силами и средствами в границах латвийского государства от наступающего врага".



17 марта 1935 года в помещении Театра Дайлес начал работу Театр кукол. Был показан первый в истории Латвии профессиональный кукольный спектакль Poģīša nelaime по мoтивам рассказа Э.Бирзниека-Упитса. Режиссер — Хербертс Ликумс, изготовивший куклы своими руками.



17 марта 1934 года Карлис Улманис образовал последнее правительство Латвии перед своим переворотом, просуществовавшее до 15 мая. И предпоследнее в довоенной истории независимой Латвии, а также самое краткосрочное - неполных два месяца. В нем было всего восемь министров.



17 марта 1927 года в Белом зале Рижского замка прошло прощание с первым президентом Латвии Янисом Чаксте.

17 марта 1912 года в Риге был заложен первый камень на строительстве здания банка на углу Николаевского бульвара и бульвара Наследника (ныне Кр. Валдемара и бульвар Райниса). В 1919 году при большевиках там был народный комиссариат просвещения. Потом - МИД Латвийской Республики, в советское время: с 1945-го - ЦК Компартии Латвии, с 1974-го - Рижский горком партии и Совет народных депутатов. Потом Рижская дума, а ныне опять Министерство иностранных дел.

17 марта 1721 года начался самый продоложительный визит Петра I в Ригу - 65 дней. За это время царь принял участие в закладке двух Царских садов с летними дворцами - ныне парк Праздника песни и парк психоневрологической больницы на Твайку, а также госпиталя и церкви Пресвятой Троицы.

Фото - mixnews.lv, president.com, gulag.com, Сейм ЛР, газета "Ритс", журнал "Неделя".