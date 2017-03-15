Государство надеется, что новые двери за 100 000 евро простоят в СГД долго (18)
Здание службы Госдоходов вскоре получит новые двери, которые, как надеются в агентстве Valsts Nekustamie īpašumi, которое является владельцем строения, больше не будут разбиваться и прослужат долго. Представители агентства Мадара Мелнмате-Савицка и Арнис Блоданс в прямом эфире радио Baltkom рассказали о стоимости новых дверей в СГД.
"Двери, к сожалению, разбивались уже три раза. Там сквозняк, в результате образовывается вакуум и они резко, с большим хлопком закрываются. Один, второй, третий раз, а далее они рассыпаются. Поэтому было принято решение поставить круговые двери. В них сама система дорого стоит – 101 000 евро. Дом можно купить за 70 тысяч, а тут только одна дверь обойдется в 101 000 евро", - сказал Арнис Блоданс, пояснив, что это не просто двери, а целый механизм, включающий в себя противопожарную систему и систему кондиционирования", - сказал Арнис Блоданс.
По словам Мадары Мелнмате-Савицки, на данный момент уже начался монтаж и установка дверей.
"Одни двери уже установлены и в конце недели будут сданы в эксплуатацию. Позднее начнется установка следующих дверей. К концу апреля, началу мая установка механизмов будет полностью закончена", - сказала представительница VNī.
Как утверждают представители Valsts Nekustamie īpašumi замена дверей повысит энергоэффективность здания. Средства на новые двери взяты из резервов VNī.
Как сообщал портал Mixnews, в феврале из-за сильного порыва ветра стеклянная дверь оторвалась и в результате удара разбилась. Как тогда пояснил Блодонс, сейчас происходит замена стекла. Ну, а после того, как весной прошлого года в здании впервые сильным ветром выбило входные двери, было принято решение поставить двери с крутящимся механизмом, а до этого момента поставить временные двери. Затраты на замену дверей составят 101,58 тыс. евро.
фото sesamo.eu
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Ну не дороже же лифта. Лифт около 30 000.