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Проверка надежности крепления люстр в Рижском замке обеспечит безопасность обитателей дворца и его посетителей. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала член правления агентства Valsts nekustāmie īpašumi Мадара Мелнмате-Савицка.

Она отметила, что рухнувшая с потолка люстра в вестибюле замка стала для всех неприятным сюрпризом.

«Если говорить о люстре, то для нас это стало большим сюрпризом. Здание только что было построено, у здания есть гарантия, строители проверили все эти люстры. Мы считаем, что просто так сложились обстоятельства, и строитель что-то там не доделал. Просто так люстры не падают, и в Рижском замке очень много люстр. Мы провели экспертизу и поговорили со строителем», - сказала она.

Напомним, в начале февраля в вестибюле Рижского замка упала люстра. Пострадавших в результате инцидента не было. В январе этого года на чердаке Рижского замка была констатирована утечка воды, которая затронула и потолок Белого зала.