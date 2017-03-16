Исследователь: споры об исторических событиях прекратятся с уходом их свидетелей (6)
Споры об исторических событиях и их трактовке прекращаются с уходом поколений, которые были их свидетелями. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom историк, исследователь Института философии и социологии ЛУ Каспар Зеллис.
"На сегодняшний день в обществе много споров об истории времен Второй мировой войны, так как еще живо то поколение, которое было свидетелем тех событий. Но с уходом этого поколения снизится и конфронтация", - отметил Зеллис.
По его словам, спорные даты и события существует в истории любого государства.
""Горячие" даты есть везде. И со времени отношение общества и политиков может к ним меняться. Но дискуссии - это тоже нормально. Например, есть посадить двух историков за кружкой пива, то они забудут про это пиво, а будут спорить о каких-то вопросах. Это не значит, что между ними происходит конфронтация, так как они должны быть толерантными, и понимать, что разные люди по разному могут смотреть на какие-то события", - отметил он.
Напомним, сегодня в центре Риги пройдут мероприятия дня памяти латышских легионеров. 16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.
Я в марте в Риге видел полтергейст,
Подтаял снег, дерьмо и показалось-
Идет латышский легион СС,
Вернее то, что от него осталось.
Идет фашизм с сегодняшнего дня,
Но знаю тех, кто вот об этом просили.
Загнать их снова в норы по лесам
Которых, б!я тогда не додавили.
У них болезнь медвежья от звезды,
Как от креста чертям мороз по коже.
Мы помним, как давали им п!зды
В боях под Джуксте в Нитауре тоже.
У них на лбу со свастикой орел
У них и в сэйме есть свои правилы,
Я б их обратно в Курземский котел,
В котором б!я, тогда не доворили.
Как жаль, что нам гранат не раздадут,
Мы б за дедов своих довоевали.
Они идут, а вот у думы бьют
Падонки в форме, наших ветеранов.
О как отважно стариков гонять,
Чтоб, не рискуя собственною шкурой,
А интересно было б наблюдать
Их героизм со псковской десантурой.
Что толку, возмущается душа
И в воздух сотрясается словами,
Мы как-то рано сдали ППШ,
Они-то Шмайсера позарывали
Дерьмо оно, и в Латвии дерьмо
И не смотря на нынешние беды,
Нас, несомненно, радует одно,
Что это далеко не марш победы.
Я в марте в Риге видел полтергейст
Подтаял снег, оно и показалось,
Идет латышский легион СС
Немного их, но жалко, что остались.
Чиркин Александр.
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