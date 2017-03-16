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Споры об исторических событиях и их трактовке прекращаются с уходом поколений, которые были их свидетелями. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom историк, исследователь Института философии и социологии ЛУ Каспар Зеллис.

"На сегодняшний день в обществе много споров об истории времен Второй мировой войны, так как еще живо то поколение, которое было свидетелем тех событий. Но с уходом этого поколения снизится и конфронтация", - отметил Зеллис.

По его словам, спорные даты и события существует в истории любого государства.

""Горячие" даты есть везде. И со времени отношение общества и политиков может к ним меняться. Но дискуссии - это тоже нормально. Например, есть посадить двух историков за кружкой пива, то они забудут про это пиво, а будут спорить о каких-то вопросах. Это не значит, что между ними происходит конфронтация, так как они должны быть толерантными, и понимать, что разные люди по разному могут смотреть на какие-то события", - отметил он.

Напомним, сегодня в центре Риги пройдут мероприятия дня памяти латышских легионеров. 16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.