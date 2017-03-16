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Представители Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) поздравили латвийцев с днем памяти латышских легионеров. Обращение с фотографиями кандидата от нацблока в мэры Риги Байбой Брокой, лидера объединения Райвисом Дзинтарсом и депутатом Сейма от Нацинального объединения Эдвином Шноре появилось на первой полосе газет Latvijas Avīze и Diena.

Позже оно появилось и на странице VL-TB/LNNK в Twitter.

Нацблок в своем обращении отмечает, что чужая военная форма была единственным шансом латышских легионеров бороться с советскими оккупантами.

"Настоящую цель символизировал флажок Латвии на плече. Латышские легионеры были свободными борцами, благодаря которым удалось спасти неисчисляемое количество семей в Латвии. Исторически в этот день вспоминали победу легионеров в сражении на Великой реке. Сегодня же 16 марта значит больше - это напоминание, что почтение борцов за свободу никто и никогда не сможет запретить", - пишет Национальное объединение.

Напомним, сегодня в центре Риги проходят мероприятия дня памяти латышских легионеров. 16 марта не является в Латвии официальным памятным днем - мероприятия памяти противозаконно призванных в нацистскую армию граждан Латвии проходят в частном порядке.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и призывает к этому и других министров.

Большинство министров Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".