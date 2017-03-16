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Президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТТП) Айгар Ростовкис не разделяет идеи Союза делового партнерства (ЛСДП) о создании в нашей стране частных тюрем для бизнесменов. Об этом Ростовскис сообщил в эфире радио Baltkom.

"Предприниматели – такие же люди и должны, в случае нарушения закона, отвечать за свои действия. Я считаю неправильным, что кто-то будет сидеть в обычной тюрьме, а кто-то -- в супер среде. В тюрьму может попасть как шофер, так и крупный предприниматель, и они должны нести наказание за правонарушение в одинаковых условиях", - отметил Ростовскис.

Как уже сообщалось, Латвийский союз делового партнерства(ЛСДП) выступил с инициативой создания в республике частных тюрем для бизнесменов. Однако вряд ли она найдет поддержку у правительства и общественности, считают в Управлении мест заключения Латвии, пишет газета "Сегодня".