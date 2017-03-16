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Традиционно самым многочисленным мероприятием 16 марта является шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы с возложением цветов. Оно проходит с 11 до 13 часов.

Портал Mixnews.lv ведет прямую видеотрансляцию.

В целом в первой половине дня ситуация у памятника Свободы спокойна - порядок на площади контролирует большое количество полицейских, многие из них с собаками.

Чтобы избежать столкновений между сторонниками разных взглядов на мероприятиях дня памяти легионеров, возле памятника уже с раннего утра установлены заграждения.

Как рассказал корреспондент радио Baltkom, в 10 часов участников мероприятий еще не было. Прохожие не проявляли особого интереса, лишь одна женщина спросила, что тут происходит, почему стоит ограждение.

К 11 часам у церкви Иоанна, откуда должно начаться шествие к памятнику свободы, начали собирать люди. Как сообщил корреспондент Baltkom, желающих участвовать в шествии меньше, чем в предыдущие годы, а большинство собравшихся составляют журналисты.

"Обстановка спокойная. Оживление вызвало лишь задержание двух антифашистов с соответствующим плакатом", - рассказал он.

Среди участников шествия замечены лидер нацблока Райвис Дзинтарс и депутат нацблока Имант Парадниекс.

Во время шествия за крики "Позор, Латвия!" задержан молодой человек.

Встречаются колоритные персонажи.

Государственная полиция сегодня будет работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественного порядка. Главная задача полиции - не допустить физической конфронтации между участниками мероприятий.

С 7 до 13 часов на площади у памятника Свободы проходит собрание "Общества в поддержку национальных воинов", на котором будет разъясняться история латышского легиона.

Организация Ceturtа atmoda с 11 до 14 часов проведет у посольства Германии митинг солидарности с немецкой антифашистской организацией VVN-BdA, которая требует у правительства Германии выразить осуждение депутатам Сейма и Рижской думы, принимающим участие "в провокациях против Латвии". По распоряжению Радзевича мероприятие пройдет не у здания посольства, а напротив.

С 17.30 до 19 часов собрание в память погибших в гетто и концлагерях проведет Алла Березовская.