Прямая видеотрансляция: шествие к памятнику Свободы 16 марта (14)
Традиционно самым многочисленным мероприятием 16 марта является шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы с возложением цветов. Оно проходит с 11 до 13 часов.
Портал Mixnews.lv ведет прямую видеотрансляцию.
В целом в первой половине дня ситуация у памятника Свободы спокойна - порядок на площади контролирует большое количество полицейских, многие из них с собаками.
Чтобы избежать столкновений между сторонниками разных взглядов на мероприятиях дня памяти легионеров, возле памятника уже с раннего утра установлены заграждения.
Как рассказал корреспондент радио Baltkom, в 10 часов участников мероприятий еще не было. Прохожие не проявляли особого интереса, лишь одна женщина спросила, что тут происходит, почему стоит ограждение.
К 11 часам у церкви Иоанна, откуда должно начаться шествие к памятнику свободы, начали собирать люди. Как сообщил корреспондент Baltkom, желающих участвовать в шествии меньше, чем в предыдущие годы, а большинство собравшихся составляют журналисты.
"Обстановка спокойная. Оживление вызвало лишь задержание двух антифашистов с соответствующим плакатом", - рассказал он.
Среди участников шествия замечены лидер нацблока Райвис Дзинтарс и депутат нацблока Имант Парадниекс.
Во время шествия за крики "Позор, Латвия!" задержан молодой человек.
Встречаются колоритные персонажи.
Государственная полиция сегодня будет работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественного порядка. Главная задача полиции - не допустить физической конфронтации между участниками мероприятий.
С 7 до 13 часов на площади у памятника Свободы проходит собрание "Общества в поддержку национальных воинов", на котором будет разъясняться история латышского легиона.
Организация Ceturtа atmoda с 11 до 14 часов проведет у посольства Германии митинг солидарности с немецкой антифашистской организацией VVN-BdA, которая требует у правительства Германии выразить осуждение депутатам Сейма и Рижской думы, принимающим участие "в провокациях против Латвии". По распоряжению Радзевича мероприятие пройдет не у здания посольства, а напротив.
С 17.30 до 19 часов собрание в память погибших в гетто и концлагерях проведет Алла Березовская.
Цепь вражеских солдат немедленно двинулась на смельчаков. Трое маленьких бойцов заняли позицию в зарослях камыша на берегу озера. Под их пулями пало ещё несколько солдат. Руководитель юных патриотов Гунар Стибелис был ранен в плечо. Огонь ребят стал слабеть, а кольцо нацистов сжималось всё туже. В последнюю минуту Харию Стумпису удалось незаметно выбраться из гитлеровского окружения, так как внимание фашистов было приковано к обоим Гунарам, все еще продолжавшим отстреливаться. Когда те тоже попытались прорваться, было уже поздно, возле высокого ограждения из колючей проволоки их схватили нацисты.
Два дня гитлеровцы пытали их. Изуродованные трупы были найдены на берегу озера Бабелитес, ладони ребят были пробиты гвоздями... Их распяли!
Со слезами на глазах закаленные фронтовики хоронили на освобожденной рижской земле юных героев: Гунара Стибелиса и Гунара Берзиньша. Им были отданы воинские почести: в карауле стояли воины Советской Армии, трижды прогремел траурный залп.
Слава вам, сыночки, СЛАВА!!!
У этих мальчишек не родились дети, не родились внуки, потому что их НЕТ, их УБИЛИ!
Убила та коричневая жижа и их потомки, которая сегодня с почестями и под государственным флагом страны шествует в столице европейского государства!!!
Цитата Леонида Коваля из интервью..
" – Мои дети учились в той же школе, где до войны учились эти два латышских мальчика. Их звали Гунар Берзиньш и Гунар Стибелис. Одному было 11, другому 14 лет. 11 октября 1944 года они вступили в бой с отступающими фашистами, были схвачены ими и распяты. Бывшая ученица этой школы Светлана Римшевич рассказала мне, что в 70ые годы в школе была установлена мемориальная доска в память о героях. Новая власть велела снять: не актуально. Учителя и ученики на свои средства поставили памятник юным героям на Лесном кладбище..."
Я призываю вас на баррикады
Своей души, восставшей против зла.
Не надо с толпами, с толпой не надо
Рвать до безумья связки из горла.
Пусть баррикада ваша будет стойкой
Из совести, достоинства, добра.
И песня-гимн – целебная настойка –
Звучит сегодня звонче, чем вчера...