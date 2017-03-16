Во время шествия к памятнику свободы задержаны антифашисты (6)

фото

Эксклюзив | 16 марта 2017 года, 11:29

Во время начала традиционного шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы были задержаны несколько антифашистов, среди которых и публицист Александр Гильман.

фото

фото

фото

Они пришли к церкви Иоанна, откуда в 11 часов началось шествие к памятнику Cвободы. В руках у них был плакат с изображением жертв нацистского режима. Их сразу задержала полиция, после чего шествие было продолжено.

Комментарии 6
котменьше минуты назад
Так теперь во всей Европе задерживают антифашистов.Нацисты празднуют свой шабаш.
Ответить
АЛ2меньше минуты назад
Было бы удивительно, если б задержали фашистов! Они ж теперь герои!
Ответить
ttменьше минуты назад
это латвия, детка!
Ответить