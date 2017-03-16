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Во время начала традиционного шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы были задержаны несколько антифашистов, среди которых и публицист Александр Гильман.

Они пришли к церкви Иоанна, откуда в 11 часов началось шествие к памятнику Cвободы. В руках у них был плакат с изображением жертв нацистского режима. Их сразу задержала полиция, после чего шествие было продолжено.