Во время шествия к памятнику свободы задержаны антифашисты (6)
Эксклюзив | 16 марта 2017 года, 11:29
Во время начала традиционного шествие Лимбажского отделения организации Daugavas Vanagi Latvijа от церкви Иоанна к памятнику Свободы были задержаны несколько антифашистов, среди которых и публицист Александр Гильман.
Они пришли к церкви Иоанна, откуда в 11 часов началось шествие к памятнику Cвободы. В руках у них был плакат с изображением жертв нацистского режима. Их сразу задержала полиция, после чего шествие было продолжено.
Так теперь во всей Европе задерживают антифашистов.Нацисты празднуют свой шабаш.
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Было бы удивительно, если б задержали фашистов! Они ж теперь герои!
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это латвия, детка!
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