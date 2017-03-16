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Мэр Риги Нил Ушаков заплатил штраф за общение на русском в соцсети из своих средств, может быть, он за свой счет отремонтирует и канализацию и ямы на дорогах, иронизирует в своем аккаунте в социальной сети Twitter один из лидеров оппозиции Рижской думы, член партии "Единство" Олаф Пулкс.

"Ушаков заплатил штраф; страницу думского Facebook на иностранном языке будет содержать на свои деньги. Может тогда и канализацию и ямы за свой счет сделает?", - написал политик.

RT @DelfiLV Ušakovs samaksājis sodu; domes 'Facebook' lapas svešvalodās uzturēs par savu naudu Pārņems arī kanalizāciju un bedres? — Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) March 16, 2017

Как сообщал портал Mixnews, мэр Риги Нил Ушаков из личных средств уплатил штраф, наложенный Центром государственного языка (ЦГЯ) за то, что Рижская дума общается с рижанами в Facebook на русском и английском языках.

Как сообщил Ушаков в социальной сети, в настоящее время готовится жалоба в Конституционный суд, и услуги юриста также оплачиваются из личных средств.

"До решения Конституционного суда нынешние страницы Рижской думы в фейсбуке на русском и английском языках буду вести я лично с коллегами. И только за свои средства, а не за средства самоуправления. На этих страницах мы будем продолжать размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых им удобно, в том числе и по-русски", - пишет Ушаков.

Он считает, что таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции закона о госязыке, так как это общение будет вести не самоуправление, а просто группа лиц, которая хочет помочь самоуправлению и горожанам.