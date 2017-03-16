Оппозиция РД: может, теперь Ушаков за свой счет отремонтирует канализацию? (27)

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Эксклюзив | 16 марта 2017 года, 19:07

Мэр Риги Нил Ушаков заплатил штраф за общение на русском в соцсети из своих средств, может быть, он за свой счет отремонтирует и канализацию и ямы на дорогах, иронизирует в своем аккаунте в социальной сети Twitter один из лидеров оппозиции Рижской думы, член партии "Единство" Олаф Пулкс.

"Ушаков заплатил штраф; страницу думского Facebook на иностранном языке будет содержать на свои деньги. Может тогда и канализацию и ямы за свой счет сделает?", - написал политик.

Как сообщал портал Mixnews, мэр Риги Нил Ушаков из личных средств уплатил штраф, наложенный Центром государственного языка (ЦГЯ) за то, что Рижская дума общается с рижанами в Facebook на русском и английском языках.

Как сообщил Ушаков в социальной сети, в настоящее время готовится жалоба в Конституционный суд, и услуги юриста также оплачиваются из личных средств.

"До решения Конституционного суда нынешние страницы Рижской думы в фейсбуке на русском и английском языках буду вести я лично с коллегами. И только за свои средства, а не за средства самоуправления. На этих страницах мы будем продолжать размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых им удобно, в том числе и по-русски", - пишет Ушаков.

Он считает, что таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции закона о госязыке, так как это общение будет вести не самоуправление, а просто группа лиц, которая хочет помочь самоуправлению и горожанам.

Комментарии 27
Satīrs1 час назад
Вообще-то неплохая мысль, но только с ваших карманов - господа и дамы оппозиционеры-торпедисты. К примеру, вы господин Пулкс, что сделали для города? А зарплату получаете регулярно. Была-бы моя воля - собрал-бы вас, пустословов у власти, одел-бы в спецовку и на очистку города на срок тождественный бездарно проведённому времени вами во власти. Не бесплатно а за зарплату в 80 лат (110евро) в месяц. Ведь именно ваша коалиция разработала такую программу для стремительно беднеющего населения.
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Garik1 час назад
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих - ВАША голубая мечта?! Бюджеты всякие не для того, чтобы базарить на разные там прихоти населения. Хотят хорошие дороги - пусть берут лопаты, за свои деньги покупают асфальт и чинят. Хотят образование - родители пусть своих чад по буквам на уличных вывесках обучают и так далее. Депутатское же дело, тонко иронизируя, "в господ играть"?
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Единоносец1 час назад
- иронизирует в своем аккаунте в социальной сети Twitter один из лидеров оппозиции Рижской думы, член партии "Единство" Олаф Пулкс. -

Дядя, ТЫ ДУРАК??? Вы за свой счёт даже могилку не хотите получить, скоты. На воблявну посмотрите.
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