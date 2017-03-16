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Антинацисты сегодня не явились на собственное мероприятие, которое было заявлено недалеко от памятника Свободы. По словам главы Латвийского антифашистского комитета Иосифа Корена, организаторы отказались от проведения акции в знак несогласия с отведенным для ее проведения местом. Об этом он рассказал в своем интервью для радио Baltkom.

"Нам для места антифашистского собрания отвели место под мостом Городского канала, фактически в яме, где нас не видно, не слышно. Мы подавали Рижской думе прошение позволить нам пикет напротив церкви Иоанна, где планируется богослужение, в этом нам тоже было отказано. Мы посчитали, что такое отношение к антифашистским мероприятиям унизительно для нас. Поэтому мы решили отказаться от официально заявленного митинга во время шествия", - пояснил Корен.

Как альтернативу, глава Комитета предложил всем желающим воспользоваться демократическим правом каждого человека, и индивидуально выйти в центр Риги, выразить свое отношение к происходящему, и сообщил, что именно так и поступит сам.

Напомним, Комитет планировал провести собрание на площади у памятника Свободы, но исполнительный директор Риги Юрис Радзевич установил для этого мероприятия другое место проведения - Бастионную горку.

Мероприятие должно было начаться в парке Бастионной горки еще в 10.00, но спустя час после указанного времени на этом месте никого не было. Продлиться мероприятие должно было до 14.00.

В свою очередь, по словам начальника полиции порядка Артиса Велшса, заявленное мероприятие, скорее всего, не состоялось по той причине, что его организаторы понимали, что будут отделены от шествия и не смогут привлечь желаемого внимания.

Как уже писал Mixnews, сегодня, 16 марта, около 2000 человек приняли участие в шествии памяти легионеров.