Антинацисты в знак протеста бойкотировали свое мероприятие (4)
Антинацисты сегодня не явились на собственное мероприятие, которое было заявлено недалеко от памятника Свободы. По словам главы Латвийского антифашистского комитета Иосифа Корена, организаторы отказались от проведения акции в знак несогласия с отведенным для ее проведения местом. Об этом он рассказал в своем интервью для радио Baltkom.
"Нам для места антифашистского собрания отвели место под мостом Городского канала, фактически в яме, где нас не видно, не слышно. Мы подавали Рижской думе прошение позволить нам пикет напротив церкви Иоанна, где планируется богослужение, в этом нам тоже было отказано. Мы посчитали, что такое отношение к антифашистским мероприятиям унизительно для нас. Поэтому мы решили отказаться от официально заявленного митинга во время шествия", - пояснил Корен.
Как альтернативу, глава Комитета предложил всем желающим воспользоваться демократическим правом каждого человека, и индивидуально выйти в центр Риги, выразить свое отношение к происходящему, и сообщил, что именно так и поступит сам.
Напомним, Комитет планировал провести собрание на площади у памятника Свободы, но исполнительный директор Риги Юрис Радзевич установил для этого мероприятия другое место проведения - Бастионную горку.
Мероприятие должно было начаться в парке Бастионной горки еще в 10.00, но спустя час после указанного времени на этом месте никого не было. Продлиться мероприятие должно было до 14.00.
В свою очередь, по словам начальника полиции порядка Артиса Велшса, заявленное мероприятие, скорее всего, не состоялось по той причине, что его организаторы понимали, что будут отделены от шествия и не смогут привлечь желаемого внимания.
Как уже писал Mixnews, сегодня, 16 марта, около 2000 человек приняли участие в шествии памяти легионеров.