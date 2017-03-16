Эксклюзив |

Дочь одного из самых легендарных советских военачальников, героя Гражданской войны Семена Буденного Нина считает, что ее отец смог прожить до 90 лет и уцелеть потому, что никогда не совал нос в политику. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom в рамках программы “Круглый стол”, посвященной Февральской революции 1917 года.

"Отец никакого участия в революции не принимал. Он на фронте все время был. И в партию его загнали только в 1918 году. Все он знал конечно, видел, что происходит. В армии были проблемы, колотили нас на фронтах. Но он был человеком сугубо военным. Наверное, он поэтому и остался цел, что только военными делами и занимался, и не совал нос ни в какую политику. В 1918 году его партия прихватила, поскольку неловко было, что он занимает командные должности в армии, а сам беспартийный. Так что он у нас не старый большевик", - сказала Нина Буденная.

Семён Будённый (1883-1973) один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Командующий Первой конной армии Красной Армии в годы Гражданской войны в России, один из ключевых организаторов красной кавалерии, Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием «будёновцы».

Фото^ АИФ