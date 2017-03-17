АНОНС: на радио Baltkom - глава компании Itera Latvija Юрис Савицкис (2)
Эксклюзив | 17 марта 2017 года, 11:30
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - руководитель газовой компании Itera Latvija, председатель Совета Dinamo Riga Юрис Савицкис.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
вот и прибежало!---после того, как государство издало ЗАКОН об отбирании у частных предпринимателей бизнеса первым чухнулся "Латвияс Газе", но считаю, что этот закон пИсан под Рижскую Думу и именно под предприятия находящиеся под руководством РД!!!
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=====НЮ_НЮ?!!!
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