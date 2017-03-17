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Латвия была домом для КВН 15 лет, поэтому смешно и противно, что именно она выступила против него. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член жюри КВН, кинорежиссер, телеведущий, руководитель Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств - премии "Ника" Юлий Гусман. Так он прокомментировал результаты исследования Центра стратегических коммуникаций НАТО, которое признало российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". Заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии.

"Грустный смех, хотя это и противно, вызывает и то, что подавшая заявку на это исследование Латвия была родным домом для КВН последние лет 15, только два года он проводится в Светлогорске, после событий, связанных с этим "Крым наш, Крым не наш". А на фестивалях в Юрмале огромные залы были полны, люди приезжали со всего мира, в том числе и из западных стран. А сегодня на отборочный фестиваль в Сочи приезжает по 500-600 команд со всего мира. И - да! Там подтрунивают, подкалывают, подшучивают, и над нашим президентом, и над их президентами. И над милиционерами, над футболистами, надо мной, простите за сравнение", - сказал Гусман.

Раньше против КВН боролись советские власти, а теперь борются те, кто боролся с советской властью, отмечает режиссер.

"Приятно, что глупые аналитики есть не только у нас, но и за рубежом. Это конечно все очень смешно. Уже 56 лет существует КВН, его закрывали еще советские власти в 72-м году - за внутреннюю свободу, вольнодумство, легкомыслие. Были большие неприятности и с КГБ, и статьи были", - рассказал он.

И КВН, и Большой театр, и хоккей - это средства коммуникации, и чем больше таких коммуникаций на земле, тем лучше, считает режиссер, и уж точно, лучше соревноваться концертами, балетами, театральными труппами, музыкальными фестивалями и выставками, чем ракетами, бомбами и танками.

"В наше время, когда-то, это называлось дружбой народов, международным сотрудничеством. В КВН сегодня играет минимум 12 миллионов человек. Есть команды из Австралии, Англии, Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Израиля, из всех стран СНГ! Есть команды в Армении, Грузии, Азербайджане, Чечне, Казахстане, Средней Азии, по всему миру, где есть русскоязычное население", - подчеркнул он.

Гусман сказал, что подготовленное с такой "звериной серьезностью" исследование ему даже смешно обсуждать.

"Чувство юмора не всегда присуще аналитикам столь серьезной организации, как НАТО. Сатирик Станислав Ежи Лец однажды сказал, что если у вас нету чувства юмора, то вам необходимо хотя бы чувство, что у вас нет чувства юмора", - сказал Юлий Гусман.

Напомню, как писал Mixnews, Центр стратегических коммуникаций НАТО объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". Заказчиком исследования выступило Министерство обороны Латвии. В свою очередь, член жюри КВН Валдис Пельш рекомендовал сотрудникам институтов НАТО смотреть КВН всей семьей, а МИД России заявил, что результат исследования является, с одной стороны, смешным, а с другой стороны — закономерным событием.