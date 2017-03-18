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Новая консервативная партия готова сотрудничать со всеми политическими силами, однако с "Согласием" в коалицию не войдет. Об этом в эфире радио Baltkom заявила бывшая замначальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, ныне кандидат на пост мэра Риги Юта Стрике.

"Мы никаких меморандумов против сотрудничества с "Согласием" не подписывали, потому что мы считаем, что, если вопрос касается рижан – можно сотрудничать с кем угодно. Но! В коалицию с партией "Согласие" мы точно не пойдем. Мы не можем идти в коалицию с теми, кто так растрачивает бюджет Риги", - сказала Стрике.

Она также утверждает, что за все данные партией обещания будет нести персональную ответственность.

"План реформ в столице подписали я, Янис Борданс и Юрис Юрашс. В этом документе последним пунктом записано, что мы несем персональную ответственность за каждый пункт, который указан в этом плане. Я понимаю, что взяв на себя такую ответственность – это означает, что, если не получается, ты не должен быть на этом месте", - добавила Стрике.

Напомним, кандидаты в мэры столицы от партий, входящих в состав Кабинета министров Мариса Кучинскиса - "Единства", Союза "зеленых" и крестьян и Национального объединения – подписали меморандум о том, что будут согласовывать между собой действия во время предвыборной кампании, а после выборов не создавать коалицию с "Согласием" и "Честь служить Риге".