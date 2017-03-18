Стрике: ради рижан будем работать с кем угодно, но не в коалиции с "Согласием" (28)

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Эксклюзив | 18 марта 2017 года, 15:03

Новая консервативная партия готова сотрудничать со всеми политическими силами, однако с "Согласием" в коалицию не войдет. Об этом в эфире радио Baltkom заявила бывшая замначальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, ныне кандидат на пост мэра Риги Юта Стрике.

"Мы никаких меморандумов против сотрудничества с "Согласием" не подписывали, потому что мы считаем, что, если вопрос касается рижан – можно сотрудничать с кем угодно. Но! В коалицию с партией "Согласие" мы точно не пойдем. Мы не можем идти в коалицию с теми, кто так растрачивает бюджет Риги", - сказала Стрике.

Она также утверждает, что за все данные партией обещания будет нести персональную ответственность.

"План реформ в столице подписали я, Янис Борданс и Юрис Юрашс. В этом документе последним пунктом записано, что мы несем персональную ответственность за каждый пункт, который указан в этом плане. Я понимаю, что взяв на себя такую ответственность – это означает, что, если не получается, ты не должен быть на этом месте", - добавила Стрике.

Напомним, кандидаты в мэры столицы от партий, входящих в состав Кабинета министров Мариса Кучинскиса - "Единства", Союза "зеленых" и крестьян и Национального объединения – подписали меморандум о том, что будут согласовывать между собой действия во время предвыборной кампании, а после выборов не создавать коалицию с "Согласием" и "Честь служить Риге".

Комментарии 28
Крик2 часа назад
Нам бы подошло, если бы вы вообще не работали, а "присели" отдохнуть, хотя бы лет на десять.
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Ага, помечтай2 часа назад
Ты уже в кнабе "наработала", с такими "ценными" кадрами, если ваша шайка наберёт 1%, на выборах, это будет огромный успех.
В коалицию, она собралась, жги дальше.
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леший2 часа назад
КТО ТЫ "девушка" по имени Забастовка и Ымя себе выбрала по сути Юта! ГДЕ твои корни и как тебя самом деле зовут в ЦРУ и МИ-6
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