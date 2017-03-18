Демограф: правительство поспособствовало увеличению рождаемости в Латвии (+ОПРОС) (15)

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Эксклюзив | 18 марта 2017 года, 11:15

Латвия по росту показателей рождаемости перестала занимать последнее место в Европе и достигла среднего уровня. Об этом в эфире радио Baltkom заявил академик, профессор Латвийского университета, демограф Петерис Звидриньш.

По его словам, таким переменам способствовало внимание правительства к проблемам молодых семей и детей.

"Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее число детей приходящихся при данной интенсивности рождаемости. У нас этот показатель четырнадцать лет назад был 1,1 пункта, а сейчас возрос до 1,7 – это чуть выше среднего показателя по ЕС. Здесь необходимо отметить то, что правительство все-таки за последние года приняло ряд мер по поддержке семей, решало вопросы с детскими садами и это все оказало существенное влияние на мнение латвийцев о детях и семье", - указал демограф.

Как пояснил профессор Звидриньш, в Европе практически нет стран, в которых рождаемость превышает смертность, в результате чего происходит активное возобновление новых поколений.

Демограф отмечает, что в Латвии пик рождаемости приходился на конец 80-х годов прошлого столетия, когда в жизнь претворялись программы поддержки семьи и детства.

Комментарии 15
Крик1 час назад
Не хочу обидеть тех у кого уже есть маленькие дети, или ждут прибавления, но когда я думаю, что этих детей здесь ждёт и что из них выростет под влиянием когнитивного диссонанса и внутренних методичек заранее приготовленных??? Вы бы сами себе пожелали бы такого в этой "стране???
Вот и весь ответ демографу.
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eiroskeptiki.lv54 минуты назад
Просто слишком много Ринкевичей в нашем правительстве. От таких дети не рождаются.
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eiroskeptiki.lv36 минут назад
Демограф упомянул- вскользь- конец 80-х, когда был пик рождаемости. А мне вспомнилось, - я тогда жила в Пурвциемсе на Марса Гатве, и с двух сторон дома были детские сады. И сколько в них было детей! И как детки, словно воробушки, щебетали по утрам на их площадках, и как я просыпалась под их щебетание, - " и это и было счастье, но ты тогда об этом не знал..." /слова забытого поэта/
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