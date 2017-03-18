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Латвия по росту показателей рождаемости перестала занимать последнее место в Европе и достигла среднего уровня. Об этом в эфире радио Baltkom заявил академик, профессор Латвийского университета, демограф Петерис Звидриньш.

По его словам, таким переменам способствовало внимание правительства к проблемам молодых семей и детей.

"Суммарный коэффициент рождаемости – это среднее число детей приходящихся при данной интенсивности рождаемости. У нас этот показатель четырнадцать лет назад был 1,1 пункта, а сейчас возрос до 1,7 – это чуть выше среднего показателя по ЕС. Здесь необходимо отметить то, что правительство все-таки за последние года приняло ряд мер по поддержке семей, решало вопросы с детскими садами и это все оказало существенное влияние на мнение латвийцев о детях и семье", - указал демограф.

Как пояснил профессор Звидриньш, в Европе практически нет стран, в которых рождаемость превышает смертность, в результате чего происходит активное возобновление новых поколений.

Демограф отмечает, что в Латвии пик рождаемости приходился на конец 80-х годов прошлого столетия, когда в жизнь претворялись программы поддержки семьи и детства.