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Решение шведского медиаконцерна MTG продать свой бизнес вещающих организаций американской инвестиционной компании частного капитала Providence Equity Partners не является уникальной сделкой на рынке и соответствует всем мировым тенденциям. Об этом в эфире радио Baltkom заявила член Национального совета по электронным СМИ Гунта Лидака

"Эта тенденция сейчас в во всем мире: распространители телекоммуникационных услуг хотят заполучить контент в свои руки. Тут мы не первые и не уникальные. Контент MTG является одним их сильнейших в Латвии", - отметила она.

Лидака также сомневается в том, что решение о продаже ведущих телеканалов Латвии американцам могло быть спровоцировано геополитической ситуацией.

"В основном это определено бизнес интересами. Думаю, что объединение каких-то платформ с разным содержанием будет происходить и в будущем", - сказала она.

Журналист Лато Лапса тоже придерживается мнения, что покупка обоснована финансовым интересом.

"Однозначно, что этот концерн куплен, чтобы сделать в будущем для покупателей конфетку, так как из него можно сделать комплект. 21 век требует новых подходов и можно спаять с телекоммуникацией и мобильной связью", - считает он.

Как уже сообщалось, шведский медиаконцерн Modern Times Group (MTG) продал свой бизнес вещающих организаций в странах Балтии американской инвестиционной компании частного капитала Providence Equity Partners, чья штаб-квартира находится в США, в городе Провиденс, штат Род-Айленд.

MTG, действующему в Латвии с 1998 года, принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, "Канал 2" и радиостанция Star FM, а также интернет-порталы Tvplay и Skaties. В Эстонии MTG принадлежит телекомпания Viasat Eesti и телеканалы TV3, TV6 un TV3+, в Литве - телеканалы TV3, TV3+, TV6 и Viasat Sport Baltic.