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Предложенная Министерством финансов налоговая реформа в целом неплохая, но в долгосрочной перспективе она не даст значительных результатов, так как не несет в себе никаких кардинальных изменений. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил руководитель газовой компании Itera Latvija Юрис Савицкис.

"В целом эта реформа идет в правильном направлении, но она все равно не принесет хороших результатов. Данная реформа - своего рода косметический ремонт экономики, а для того, чтобы что-то действительно изменилось, нужны кардинальные меры. Получается, где-то немного добавили, где-то убавили, кого-то прижмут, кого-то отпустят. Такими действиями экономика никуда не поднимется. Пора уже придумать свою фишку в реформе, чтобы она начала действовать, а не смотреть на то, какие меры вводят другие страны ЕС. Они уже давно развиты, а мы маленькие и только начинаем развиваться, у них там уже давно все хорошо - машины есть у всех, дома построены. И, если мы хотим такой же жизни, нам нужна своя экономика, своя реформа со своей фишкой", - указал Савицкис.

Как уже сообщалось, Министерство финансов предлагает реформировать налоговую систему.

Планируется, в частности, установить подоходный налог с населения в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности.

Разработаны также рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения.