18 марта 2016 года украинские инвесторы - компания KVV Group - заявили, что вынуждены принять решение о консервации завода АО KVV Liepаjas metalurgs. Руководство KVV Group приняло это решение ввиду сохраняющихся долгосрочных негативных факторов, препятствующих работе предприятия: кризиса, охватившего мировой металлургический рынок, долговых обязательств перед обеспеченными кредиторами и незаинтересованности государства оказать поддержку отрасли.

18 марта 2015 года парламентская комиссия по запросам рассмотрела подготовленный министерством внутренних дел проект рекомендаций о том, как должно действовать население в случае войны. В рекомендациях МВД рассказывается об оповещении населения, эвакуации, о том, как собрать сумку в чрезвычайной ситуации, подготовить запасы, жилье, как вести себя в зоне военных действий и др. Также люди должны немедленно извещать правоохранительные органы о замеченных ими подозрительных лицах с оружием, которые плохо ориентируются на местности, отличаются своим внешним видом от местных жителей или десантировались с воздуха или моря. В зоне военных действий людям рекомендовано вести себя спокойно, не вступать в конфликт с вооруженными людьми и выполнять их требования. В случае перестрелки нужно искать укрытия в подвальных помещениях или оврагах. У депутатов возникли разногласия о том, какую информацию включать в буклет и где взять деньги на их распространение.

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В тот же день у председателя Рижской думы Нила Ушакова и его супруги Иветы Страутини-Ушаковой родился сын.

В тот же день пресс-служба Сейма сообщила, что канцелярия Сейма организует доставку депутатов и сотрудников парламента на проверку здоровья в связи с выявленным в Сейме случаем туберкулеза. Центр туберкулеза и болезней легких направил канцелярии Сейма письмо, в котором просил, чтобы депутаты и работники парламента сделали рентген легких.

18 марта 2014 года Полиция безопасности начала уголовный процесс в связи с появившимся в интернете призывом собирать подписи за присоединение Латвии к России. Призыв был опубликован на сайте общественных петиций www.avaaz.org. С 8 марта под ней подписались уже более 4 тысяч человек.

В тот же день премьер-министр Лаймдота Страюума заявила журналистам о том, что правительство знает, как действовать, если Россия обратит санкции против Латвии. Подготовлен план действий на случай, если усилится риск для конкретных отраслей народного хозяйства, добавила она, не конкретизируя, о каких отраслях идет речь, чтобы не поднимать лишнего ажиотажа.

18 марта 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что нобелевский лауреат американский экономист Пол Кругман не способен признать, что ошибся в своих прогнозах относительно Латвии. «В декабре 2008 года Кругман заявил, что Латвия — это новая Аргентина, и она неизбежно катится к банкротству. А теперь ему сложно признать, что он был неправ, поэтому он пытается искать проблемы в оздоровлении латвийской экономики», — сказал премьер.



В тот же день в Регистре политических партий и организаций была зарегистрирована новая партия «Даугавпилс — мой город» (ДМГ), учредителями которой стали 235 жителей города. Председателем ДМГ была избрана председатель правления АО «Даугавпилсский локомотиворемонтный завод» Наталия Петрова. Учредителями партии стали 235 граждан Латвии, живущие в Даугавпилсе и работающие на промышленных предприятиях.

Той же ночью температура воздуха в Даугавпилсе опустилась до -21,4 градуса, побив рекорд 1963 года, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Зосены было еще холоднее - 21,7 градуса ниже нуля. В Риге было -11,6 градусов мороза.

18 марта 2011 года в столице Македонии Скопье прошла презентация книги латвийского депутата Европарламента Сандры Калниете Këpucë balerine mbi dëborën siberiane («В бальных туфлях в снегах Сибири»), переведенной на албанский язык. Автор выразила уверенность, что страдания латвийского народа очень близки Македонии, поскольку при режиме Йосипа Броз Тито в Югославии проводились похожие репрессии против населения.



18 марта 2010 года в 15.49 в Риге джип Mitsubishi Pajero врезался в памятник Свободы. Водитель джипа, находясь в состоянии опьянения, въехал на ступеньки памятника со стороны бульвара Аспазияс. Телепередача Degpunkts утверждала, что джипом управлял доведенный до отчаяния набравший кредитов строитель и это был его протест против ситуации в стране. Житель Плявниеки Эдуард Габрюнас (1967 г. рожд.) был задержан на месте происшествия и доставлен в полицейский участок Центрального района Риги. Первый тест показал наличие в его организме более 1,5 промилле алкоголя. Сначала свой поступок водитель объяснил тем, что потерял ориентацию в пространстве. Позже выяснилось, что таким образом он протестовал. «Я хотел разрушить памятник Свободы, но увидел цветы и остановился. Это единственное, что меня остановило», — заявил мужчина.

18 марта 2009 года Клуб латышских националистов начал акцию под девизом «Выявим пятую колонну!», призывая латвийцев фотографировать автомашины с российской и советской символикой так, чтобы был виден их регистрационный номер. Организаторы акции сообщили агентству, что собранные фотографии собираются передать правоохранительным органам. «Эта информация может послужить выявлению наиболее агрессивно настроенных колонистов», - заявили они.

18 марта 2008 года МВД и Министерство земледелия объявили о начале информационной кампании против сжигания сухой прошлогодней травы «Не сжигай свою землю!».

18 марта 2007 года председатель правления АО Buvuznemums Restaurators Марекс Мамайc сообщил, что ремонт квартиры 7 в доме по ул.Бривибас 38, предназначенной для президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, идет по плану. Выбраны мебель, оборудование для кухни и сантехника, при этом ряд вещей нельзя было приобрести сразу, поэтому их следует заказать. Договор на ремонт квартиры был заключен на сумму в 450 679 латов.

18 марта 2006 года Полиция безопасности завела уголовное дело в связи с угрозами в адрес министра иностранных дел Латвии Артиса Пабрикса.

18 марта 2005 года депутаты Вентспилсской думы нового созыва большинством голосов в ходе тайного голосования избрали мэром города Айварcа Лембергса. Уже в четвертый раз после восстановления независимости Латвии. Из 13 депутатов думы за его кандидатуру проголосовали 11, двое были против.

В тот же день мэром Юрмалы с перевесом в один голос была избрана бывший главный архитектор города Инесе Айстраута, представлявшая партию “Новое время". За нее проголосовали 8 из 15 депутатов.

18 марта 2004 года, занимая свои места в зале заседаний Cейма, депутаты всех правых фракций обнаружили на них лимоны с надписью по-латышски «Насладись вкусом реформы». Выяснилось, что это подарок правым парламентариям от учеников русских школ и их родителей, переданный через депутатов фракции «За права человека в единой Латвии».

В тот же день новый министр культуры Хелена Демакова заявила, что не будет встречаться с послом Белоруссии, пока этой страной правит президент Александр Лукашенко. Причем, посол о встрече не просил.

18 марта 2003 года на внеочередном заседании правительство приняло решение поддержать разоружение режима Саддама Хусейна и выразило готовность государства непосредственно участвовать в разрешении кризисной ситуации, в том числе оказывая помощь военными специалистами. Министр обороны Гиртc Валдис Кристовскис подтвердил, что Латвия поддержит военную акцию по разоружению Ирака и без санкции Совета безопасности ООН. Он указал, что лидеры антииракской коалиции обратились к Латвии с призывом обнародовать свою позицию по этой проблеме.

18 марта 2000 года в Рижском окружном суде начался процесс против членов экстремистской группировки Pеrkonkrusts.

18 марта 1999 года агентство BNS распространило интервью с руководителем Бюро по защите Сатверсме Лайнисом Камалдиньшем. Он предположил, что к взрыву у рижской синагоги 2 апреля 1998 года могли быть причастны члены еврейской общины с ведома их лидера. Которыми двигало желание вызвать международный скандал. Скандал действительно заразился нешуточный, с участием высших лиц государства, которые осудили Камалдиньша. А главный раввин Латвии Натан Баркан заявил: «Вообще-то полезно было бы снять с Камалдиньша штаны и хорошенько выпороть крапивой».

В тот же день председатель Рижской думы Андрис Берзиньш на заседании правления предложил муниципальной полиции совместно с департаментом благосостояния думы создать картотеку рижских нищих для оказания необходимой социальной помощи и наблюдения за ними.

В тот же день депутаты Государственной думы России единогласно попросили Сейм Латвии перенести день памяти латышских воинов с 16 марта на другой день. Инициатором письма в Сейм Латвии был депутат Госдумы от группы «Регионы России» Евгений Зеленов, утверждавший, что 16 марта — неудачная дата. Поскольку в этот день легионеры были разбиты. Госдума предлагала чтить память легионеров не 16, а 17 марта.

18 марта 1997 года в Бауском районе на шоссе Рига-Вильнюс автобус Neoplan столкнулся с грузовиком, который вез дрова. Погибло 8 человек.

18 марта 1990 года состоялись выборы в Верховный Совет Латвийской ССР. В них приняли участие 81,25% (1593019) жителей, имевших право голоса. Был выбран 201 депутат. Из них 139 были латышами. Мужчин - 192, женщин - 9. Состоялось 389 заседаний, на которых были приняты 404 закона, в том числе Конституционный закон "О правах и обязанностях гражданина и человека", восстановлен Гражданский закон 1937 года, разработаны законы, согласно которым начался процесс приватизации. Депутаты лишили часть голосовавших за них избирательных прав.

В тот же день Народный фронт Латвии распространил листовку на русском языке «Хочешь ли ты сам вершить свою судьбу?». В ней говорилось: «В своих документах и практической деятельности НФЛ полностью исключает принудительный выезд из Латвии какой-либо части населения. НФЛ выступает против попыток выдвижения национальности в качестве критерия при установлении прав на собственность, распределение доходов, определение прав занятия руководящих постов и в других сферах».



18 мая 1989 года в Лиепае на Северном кладбище был открыт восстановленный памятник полковнику Оскарсу Калпаксу. Сообщалось, что его восстановление обошлось в 1621 рубль, собранных из пожертвований и членских взносов объединения «Тевземей ун Бривибай».

18 марта 1963 года ночью в Даугавпилсе была отмечена температура воздуха -18,7 градуса, что стало рекордом этого дня, продержавшимся 50 лет.



18 марта 1945 года в Риге был открыт деревянный мост через Даугаву.



18 марта 1941 года в газете «Падомью Латвия» было опубликовано обещание латышских писателей в течение месяца написать песню о свободном латышском народе и его большом друге и вожде всех трудящихся И.В.Сталине. Подписались П.Эрманис, П.Вилипс, Я.Судрабкалнс, А.Балодис, А.Григулис, А.Чак, Ю.Ванагс, М.Рудизитис, В.Лукс, Ф.Рокпелнис, В.Гревиньш.



18 марта 1939 года в Лиепае утром открыли памятник полковнику Оскарсу Калпаксу, а днём общество торговцев и промышленников преподнесло городу знамя Лиепаи.



18 марта 1921 года в Риге был подписан договор между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей, — с другой, завершивший советско-польскую войну (1919—1921).



18 марта 1920 года правительство объявило латвийский рубль единственным платежным средством на территории Латвии.

18 марта 1918 года в Москве Исполнительный комитет объединённого совета депутатов латышских стрелковых полков (Исколатстрел) принял решение о реорганизации латышских стрелковых полков и включении их в состав Красной Армии.

18 марта 1917 года Рижский совет рабочих депутатов принял решение установить на городских предприятиях восьмичасовой рабочий день.

18 марта 1625 года курляндский герцог Фридрих подписал в своем Гробинском замке грамоту, согласно которой Либаве (Лиепае) были дарованы права города. Грамота установила границы города, регулировала судебные устройство и самоуправление.

Фото - Википедия, irliepaja.lv, газеты "Неаткарига" и "Падомью Латвия", журнал "Атпута", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.