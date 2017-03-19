19 марта 2016 года рижский муниципальный полицейский Янис Брушевицс написал в фейсбуке по поводу авиационной катастрофы в Ростове-на-Дону, где погибли 62 человека: «Ничего страшного, ведь там же в основном граждане России были». Рижская муниципальная полиция распространила публичное сообщение в связи с этими нцидентом, назвав комментарий своего сотрудника «неприемлемым».

Тем же вечером полицейские Румбульского участка полиции по подозрению в краже зеркал с автомашины BMW задержали 26–летнюю женщину. Как сообщила полиция, для скручивания зеркал женщина использовала маникюрные ножницы. Задержанная ранее была судима за кражи и употребление наркотиков.

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в Рижском цирке разгорелся пожар, плошадь которого составила 120 кв.м., погиб питон. Вызов на пожар поступил в 15.37, пожар возник в гримерной на втором этаже. На место происшествия прибыли около 50 пожарных и 13 автомашин. Прилегающие улицы были сильно задымлены, улицы Меркеля и Калниня были полностью перекрыты для транспорта, в связи с чем в центре Риги образовались транспортные заторы. Пожар удалось локализовать за час.

В тот же день Национальный совет по электронным средствам массовой информации принял решение о создании третьей программы Латвийского телевидения на русском языке. Программа будет вещать на всей территории Латвии, cообщило агентство «ЛЕТА».



19 марта 2013 года в Ватикане президент Андрис Берзиньш присутствовал на инаугурации Папы Римского Франциска.



В тот же день журналистам показали квартиру на ул. Элизабетес, 17 в Риге, которую государство приобрело для экс-президента Валдиса Затлерса за 485 тысяч латов. Квартиру собирались отремонтировать за 80 тысяч латов.

19 марта 2011 года министр иностранных дел Гиртc Валдис Кристовскис заявил, что Латвия поддерживает военную операцию международной коалиции в Ливии и оценит свои возможности при необходимости подключиться к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН. «Латвия поддерживает действия коалиции по предотвращению насилия лояльных ливийскому лидеру Муамару Каддафи войск в отношении народа», говорилось в сообщении МИДа.

19 марта 2010 года мэр Риги и лидер объединения "Центр Согласия" Нил Ушаков во время дискуссии на Латвийском радио завил, что допускает возможность призвать жителей избегать использования красных флагов 9 мая, указав, что лишь немногие жители в этот день приходят к Памятнику освободителям с советскими флагами. «Число флагов снизилось с четырех до трех или двух», — сказал мэр, добавив, что решение подобных проблем входит в компетенцию полиции.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков заявил агентству ЛЕТА, что если не будут существенно сокращены расходы на содержание системы э-талона, в общественном транспорте Риги возможен возврат к системе компостеров. По словам мэра, у самоуправления имеются большие претензии к сотрудничеству между предприятиями "Ригас сатиксме" и "Ригас карте", которые обеспечивали введение и функционирование системы электронных расчетов в транспорте.

19 марта 2009 года в Риге в гостинице «Альберт» Институт Латвии провел дискуссию "Имидж Латвии: что говорим, если нечего сказать?". Вел дискуссию директор института Оярс Калныньш. Цель дискуссии - сформулировать центральную идею бренда Латвии в условиях экономического кризиса. Во время дискуссии бывший председатель правления Hansabanka Ингрида Блума предложила сделать рекламным слоганом страны Nothing special.

19 марта 2008 года утром в 8-й Лиепайской средней школе 15-летний подросток угрожал одноклассникам газовым пистолетом, а затем напал на социального педагога и начал ее душить. Сотрудница школьной службы попыталась задержать подростка, но он оказал физическое сопротивление. Однако удалось отобрать у него газовый пистолет, в котором было четыре патрона. Агрессивного подростка доставили в кабинет социального педагога и вызвали полицию.

В тот же день Министерство юстиции Латвии подготовило проект поправок к Уголовному закону, предусматривающих лишение свободы на срок до 5 лет или принудительные работы за публичное восхваление и оправдание осуществлявших геноцид режимов и осуждённых за геноцид лиц, а также за отрицание осуществлённого геноцида.

19 марта 2007 года правительственный комитет поддержал поправки к закону "О реализации табачных изделий, их рекламе и ограничениях употребления", согласно которым, курить разрешается только в отдельных, специально отведенных местах.

19 марта 2006 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью сказала: "Хоть я и не суеверна, у меня уже давно создалось впечатление, что полнолуние действительно влияет на определенные события в латвийской политике.”



19 марта 2004 года Клуб защиты среды и Рижский зоопарк выразили возмущение новой рекламой сети супермаркетов Rimi, на которой для рекламирования необходимых для гриля и пикника вещей изображен лежащий на блюде в окружении овощей и зелени зажаренный слон.



19 марта 2003 года у здания Сейма, где депутаты собрались, чтобы решить вопрос об участии Латвии в антииракской операции, студенты и преподаватели Латвийской христианской академии раздавали письма депутатам с призывом отказаться от участия в начинающейся войне. Заседание Cейма продлилось до полуночи.

В тот же день комитет Рижской думы по городскому развитию утвердил результаты конкурса на застройку и эксплуатацию последнего свободного земельного участка на ул.Краста. Победило ООО Nekustamo ipašumu attistibas birojs ("Бюро развития недвижимости"), которое собиралось построить на ул.Краста, недалеко от магазина Raita, крупное культурно-развлекательное заведение Lačplesis, в котором должны были быть театр оперетты, мюзик-холл, камерный театр, и намерена вложить в этот проект 3,1 миллиона латов.

19 марта 2002 года Конституционный суд зачитал приговор по иску пенсионеров Мартиньша Драудиньша, Виктора Пурмалиса и Валдиса Эглитиса и признал незаконными поправки Сейма от 4 ноября 1999 года к закону о пенсиях. Согласно этим поправкам, работающие пенсионеры не могли получать зарплаты и пенсии в полном объеме, если их пенсия превышала 90 латов.

В тот же день в Валмиере была учреждена общественная организация "Поддержка сибирских латышей", цель которой - содействие сохранению латышского языка и латышских традиций среди живущих в Сибири латышей.

19 марта 2001 года дума Вентспилса вновь избрала городским мэром Айварcа Лембергса. При тайном голосовании свои голоса за Лембергса отдали все 11 депутатов, включая и единственного представителя социал-демократов в думе. Лембергс возглавляет городскую думу с 1988 года.

В тот же день в Даугавпилсе мэром города стал депутат от партии «Латгалес гайсма» Рихардс Эйгимс. А в Юрмале был избран новый мэр - социал-демократ Дайнис Урбанович.

19 марта 2000 года около 12:00 в в Заболоцке Лудзенского района, на расстоянии шести километров от пограничного пропускного пункта Зилупе перевернулся грузовой автомобиль Volvo, перевозивший 20 тонн ядовитого вещества - полипропилена, используемого при низких температурах для самолетов. 150-200 литров вредного вещества вытекло на землю.

19 марта 1999 года в трех городах Латвии - Риге, Гулбене и Даугавпилсе - прошли акции протеста против ценовой политики телефонного монополиста Lattelekom. Однако нигде представители Lattelekom не вышли к народу.

19 марта 1998 года Сейм принял изменения в Законе о фармацевтике, разрешив негражданам работать в аптечном бизнесе. Принятые изменения предусматривали, что получить лицензию на деятельность в аптечном бизнесе могут все физические лица (как граждане Латвии, так и постоянные жители), юридические лица, самоуправления, клиники при медицинских учебных заведениях, больницы и госпитали. Спустя несколько часов после того, как Сейм утвердил вышеописанные изменения, 35 депутатов обратились к президенту Гунтису Улманису с просьбой не провозглашать эти поправки.

В тот же день Сейм отверг предложение независимых депутатов о присвоении проживающим в Латвии участникам второй мировой войны статуса и социальных гарантий борцов антигитлеровской коалиции.

19 марта 1993 года Латвия ввела полный визовой режим для жителей стран СНГ.

В тот же день между Латвией и Великобританией был подписан договор о возвращении шести тонн латвийского золота, которое было положено в Банк Англии перед войной.



В тот же день Латвия установила отношения с Антигуа и Барбуда, государством на трех островах в группе Малых Антильских островов в Карибском море.

19 марта 1992 года первые 49 российских солдат выехали из Латвии - начался вывод российских войск.

19 марта 1991 года Верховный Совет ЛР принял закон "О свободном развитии национальных и этнических групп в Латвии и правах на культурную автономию".

19 марта 1990 года Совет Министров Латвийской ССР переименовал ЛГУ им П.Стучки в Латвийский университет, а РПИ имени А.Я.Пельше в Рижский Технический университет.

В тот же день была сформирована делегация Латвийской СССР для переговоров с руководством СССР об экономической и политической независимости Латвии.



19 марта 1958 года в эфир Латвийского телевидения вышла вечерняя информационная программа «Панорама».



19 марта 1951 года газета «Литература ун Максла» писала о результатах республиканского смотра художественной самодеятельности. В номинации «Музыка» первое место получил хор республиканского совета профсоюзов под руководством заслуженного деятеля искусств ЛССР Леонида Вигнера (на фото), второе — хор учителей цесисского педагогического института под руководством Иманта Кокарса, 3-е место — объединенный хор учителей Риги, 4-е — хор центрального клуба профсоюзов из Вентспилса и 5-е место — хор медицинских работников.



19 марта 1977 года в Риге, во Дворце спорта, открылся Х Всесоюзный кинофестиваль.



19 марта 1945 года в Лиепае, в оперном театре, состоялось торжественное заседание Национального комитета с участием избранного накануне в Потсдаме президентом комитета группенфюрера СС Рудольфа Бангерскиса и офицеров немецкого командования. Бангерский произнес речь о необходимости борьбы с большевиками и закончил её фразой: «И один всем общий приказ: Всё — Латвии!».

19 марта 1942 года из Берлина сообщили, что рейхсминистр Альфред Розенберг, приводя в порядок работу построения управления окуппированными восточными областями, издал распоряжение рейхскомиссариатам Восточных областей, предусматривающее соучастие местных учреждений с самостоятельной ответственностью. В правилах реализации распоряжения было указано, что местные жители во время борьбы и оккупации предъявили столько доказательств доброй воли для сотрудничества, что теперь возможно придание им широкого самоуправления.

В тот же день в Риге состоялось собрание рабочих завода «ВЭФ», на котором уполномоченный Рижского городского и окружного комиссара в делах профсоюзов Циммерман пожелал им успехов в дальнейшем труде.

19 марта 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что в Скостиенес Вецгулбенской волости у овцы родился странный ягнёнок — наполовину собака, наполовину овца. Голова - ягненка, рот, уши и передние ноги - собаки, а хвост и задние лапы — овцы.



19 марта 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Главное управление латвийских железных дорог постановило обычные надписи на пассажирских вагонах и паровозах заменить цветным малым государственным гербом с надписью «Латвияс дзельцели».

Фото - president.lv, mixnews.lv, ltv.lv, газеты "Тевия" и "Литература ун Максла".