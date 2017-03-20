20 марта 2016 года была презентована карта распространения языков в Риге, размещенная в атласе адресов Риги и окрестностей издательства «Яня сета». Созданная на базе данных переписи населения 2011 года. Согласно карте, больше всего людей, говорящих дома на латышском языке, проживает в рижских микрорайонах Биерини и Булли, меньше всего – Даугавгриве.

20 марта 2015 года мэр Риги Нил Ушаков сообщил в социальной сети Facebook, что решил назвать сына Томом. «Имя сыну выбирали вместе. Будет Том Нилович Ушаков. Имя одобрили и русская, и латышская бабушки»,- написал председатель Рижской думы.

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В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Палау — островным государством, ассоциированным с США, расположенным в Филиппинском море Тихого океана, в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии.

В тот же день пасмурная погода помешала увидеть с территории Латвии частичное затмение Солнца.



20 марта 2014 года Президент Андрис Берзиньш посетил Мадонский край.

В тот же день министр обороны Раймонд Вейонис заявил Rietumu radio, что основной тактикой Латвии в борьбе с возможным агрессором является тактика партизанской войны. «Если будет агрессия, та или иная линия фронта, то, разумеется, с учетом наших климатических условий и географического положения оборона во многом будет связана с партизанской войной, — сказал министр. — Большая и тяжелая военная техника передвигается по шоссейным дорогам, тогда как наши поля, канавы и болота создают благоприятные для нас географические условия».



20 марта 2013 года в Доме Черноголовых в Риге президент Андрис Берзиньш встретился с королевой Швеции Сильвией и подарил ей шаль из кашемира с вплетёнными янтарными нитями — изобретением латвийских ученых, имеющим врачебный эффект.

В тот же день министр обороны Артис Пабрикс в интервью агентству ЛЕТА заявил, что Латвия сможет продержаться в столкновении с агрессором до тех пор, пока у населения будет мотивация сражаться за свое государство, и Карлис Улманис допустил в свое время большую ошибку, решив не сопротивляться Советской армии.

20 марта 2012 года правительство заслушало сообщение о приоритетах Национального плана развития на 2014-2020 гг. и договорилось о его лейтмотиве — «экономический рывок». Это был третий вариант лейтмотива НПР. Ранее предлагались такие варианты, как «умный рост» и «прирост благосостояния». Руководитель Межведомственного координационного центра Мартиньш Криевиньш подчеркнул, что «экономический рывок» не является очередным лозунгом «полный вперед», а вектором, который показывает, что при неотступной и систематической реализации приоритетов НПР может быть достигнут рывок в экономике, который обеспечит рост качества жизни людей.



В тот же день состоялась аккредитация чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана Пола Кинга Арьене. Резиденция посла находится в Берлине.



20 марта 2009 года стало известно, что ремонт фасада здания Cейма после погромов 13 января обойдется в 9 617 латов. При этом, общий ущерб, нанесенный Сейму, оценивался в 17 071 лат.

20 марта 2008 года Генпрокуратура сообщила, что вывезенный из России Владимир Линдерман находится в Латвии в изоляторе временного содержания.



В тот же день в Музее истории Риги и мореходства была открыта выставка «Вайра Вике-Фрейберга. Глобальная и латвийская». Были выставлены платья, награды и подарки бывшего президента.

В тот же день торговом центре Galerijа Centrs в Старой Риге возник пожар - в старом здании магазина загорелся кровельный утеплитель. На место происшествия прибыло 13 пожарных бригад. Люди - и покупатели, и продавцы - из торгового центра были эвакуированы.

20 марта 2007 года подкомиссия по вопросу института президента государства юридической комиссии Сейма приняла решение о том, что кандидатуры на пост президента Латвии должны быть заявлены в президиум Сейма не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий действующего президента, а в случае повторных выборов президента — в течение пяти дней.



20 марта 2006 года апелляционный совет по делам беженцев отклонил просьбу семерых сомалийцев, оказавшихся в августе прошлого года на территории Латвии, об отмене решения Управления по делам гражданства и миграции, которое не предоставило им убежища.

В тот же день депутаты Латвийской Первой партии сообщили, что подготовили поправки к Уголовному закону, предусматривавшие уголовное наказание за покупку сексуальных услуг. Предлагалось за покупку сексуальных услуг штрафовать на 25 минимальных зарплат, что составляло 2250 латов.

20 марта 2005 года председатель Рижской думы Гундарс Боярс, заканчивая выполнять обязанности мэра, решил выкупить подаренный ему восточный халат, поскольку, как сообщалось, он казался ему личным.



20 марта 2003 года около полуночи Сейм Латвии на внеочередном заседании поддержал участие Латвии в операции по разоружению Ирака - принял решение об отправке военнослужащих.

В тот же день Сейм отклонил внесенный Партией народного согласия проект поправок к закону о праздничных и памятных датах, предусматривавших установить, что празднуемые православными и старообрядцами Рождество и Пасха являются праздничными днями.

20 марта 2002 года прошло внеочередное заседание Сейма, посвященное Основному закону страны. В первом чтении рассматривались четыре поправки к Конституции: определить рабочим языком самоуправлений и парламента латышский, дать право каждому обратившемуся в государственные учреждения получить ответ по существу на латышском, а также обязать депутатов после выборов давать торжественную клятву.

В тот же день предприятие Elegant Express запатентовало торговый знак «Юрмала», поэтому Раймонду Паулсу пришлось свой конкурс молодых исполнителей назвать «Новая волна».



В тот же день директор Бюро ОБСЕ по демократическим структурам и правам человека Жерар Студманн (на фото) призвал Латвию перед присоединением к НАТО и ЕС изменить закон о выборах и взвесить возможность предоставления русскому языку статуса официального. Это вызвало массовые протесты и негодование латышской общественности.

20 марта 2000 года в Рижском окружном суде начался процесс над ультраправой организацией «Перконкрустс». Перед судом предстали девять человек, которым было предъявлено обвинение в терроре — и в частности, в подрыве мемориала Победы.

В тот же день министры внутренних дел Латвии, Литвы и Эстонии достигли устной договоренности, что в случае, если гражданин одной из них нарушит правила движения в другой стране Балтии, у него больше не будут отнимать водительские права

20 марта 1998 года из Боснии были возвращены в Латвию шестеро военнослужащих латвийской роты БАЛТБАТа, за то, что находясь в Боснии, латвийские военнослужащие распивали в баре спиртные напитки, а после закрытия бара в состоянии опьянения отправились на двух машинах в ближайший магазин за дополнительной выпивкой. На обратном пути водитель одной из машин не справился с управлением и произошла авария. Один из латвийских военнослужащих был помещен в больницу с сотрясением мозга.

20 марта 1997 года Алексей Видавский был повторно избран мэром Даугавпилса.

20 марта 1992 года Латвия и Эстония подписали договор о восстановлении государственной границы.

20 марта 1991 года Верховный Совет ЛР принял закон о государственной собственности и принципах её конверсии.



20 марта 1943 года первые военнослужащие Латышского добровольческого легиона СС — генерал Рудольф Бангерскис и полковник Артур Силгайлис принесли торжественную присягу Гитлеру. Было официально сообщено, что приказом рейхсфюрера Гиммлера генералу присвоено звание бригадефюрера СС, а полковнику — штандартенфюрера СС. Этот день тогда и считался днём основания Латышского легиона СС.



В тот же день в Риге, в зале Большой гильдии, генеральный комиссар Латвии Отто Дрехслер (на фото - слева) торжественно открыл акт реприватизации и под фанфары вручил документы о возвращении прав собственности приглашенным 105-ти латвийским крестьянам. В своей речи он назвал это ликвидацией остатков большевизма.



20 марта 1941 года в Театре оперы и балета Латвийской ССР прошло чтение плана либретто первой латышской советской оперы. Согласно плану, действие оперы происходит в Москве, на Волге, около Валки и в Риге в 1918 году, главные герои — латышские красные стрелки. Показано их значение для революции, а также дружба народов СССР. Либретто подверглось критике писателей и деятелей сцены, свои замечания сделали и члены художественной бригады из Москвы. Авторы — Александр Чак и Эрик Адамсон (на фото справа) - обещали переработать либретто.

В тот же день председатель Совета Народных Комиссаров Латвийской ССР Вилис Лацис подписал «Положении об обязательном оспопрививании». Там было указано: «Граждане, живущие на территории Латвийской ССР, подлежат обязательному оспопрививанию в течение первого года жизни (вакинация) и повторной прививке против оспы (ревакцинация) в возрасте 4-—5 лет, 10–11 лет и 18–20 лет».



20 марта 1940 года газета «Яунакас зиняс» сообщила о том, что бригада мастеров — слесарь Борманис с помощниками — работает над новыми воротами Рижского замка по рисунку, подаренному президенту Улманису художником Цирулисом. Ворота должны быть готовы к 15 мая — дню обновления государства.



20 марта 1938 года в помещении для спорта и отдыха Трудовой палаты состоялся шахматный турнир между командами чиновников и рабочих. В каждой команде было по 100 игроков. Со счётом 48:32 победили чиновники, сообщил журнал "Атпута".

20 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «Заболел инфлюэнцей артист Национальной Оперы Руд. Берзиньш ; несколько дней тому назад гриппом заболел также дирижер Ян Медынь. Болеющий уже несколько месяцев Карл Мицис, который за последнее время немного поправился, опять заболел скарлатиной. Арфист Фейгелесон уже в течение всего сезона находится в санатории для туберкулёзных» .



20 марта 1920 года Кабинет министров издал распоряжение о создании Государственного Золотого фонда, куда поступили, в том числе, пожертвованные населением драгоценности. Всего в фонде было собрано 4 миллиона царских рублей, 157,4 килограммов чистого золота, 5040 килограммов серебра, 95,5 граммов платины, на 128 каратов брильянтов, что позволило обеспечить выпуск латвийских рублей.



20 марта 1919 года по указу Временного правительства Латвии и министра внутренних дел М. Валтерса была создана организация самообороны в сельской местности — aйзсарги («защитники»). В организацию могли вступить граждане мужского пола от 20 (после службы в армии) до 60 лет любой национальности.

20 марта 1910 года в Риге открылась первая в России выставка летательных аппаратов.

Фото - president.lv,газеты "Диена", "Час", "Падомью Латвия" и "Яунакас Зиняс", журналы "Атпута", "Лайкметс" и "Илюстретс журналс".