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Госуполномоченный по правам человека предлагает заменить понятие "негражданин", так как оно не отражает реального положения дел в стране с людьми, не имеющими латвийского гражданства. Об этом омбудсмен заявил в эфире радио Baltkom.

"В первую очередь, я бы вообще предложил заменить понятие "негражданин", потому что оно не отражает всей реальности. Понятно, что это люди, которые живут в Латвии и они не является гражданами нашего государства. Во многих странах есть политики и даже просто активисты, которые пытаются убедить мировое общество в том, что у людей без гражданства нет никаких прав - это абсолютно не так! Я считаю, что в большинстве случаев люди, не имеющие гражданства той страны, в которой они проживают, являются гражданами других стран. И такая ситуация для них достаточно благоприятная. Они имеют два паспорта и могут ехать как в Европу, так и в ту страну, гражданами которой они являются", - считает омбудсмен.

Напомним, раннее омбудсмен во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом поддержал предложение главы государства - законодательно закрепить норму о том, что ребенок латвийских неграждан должен становиться гражданином Латвии с момента рождения, если родители не выбрали для него гражданство другой страны.