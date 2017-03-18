Омбудсмен предложил заменить понятие "негражданин" (30)

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Эксклюзив | 18 марта 2017 года, 13:35

Госуполномоченный по правам человека предлагает заменить понятие "негражданин", так как оно не отражает реального положения дел в стране с людьми, не имеющими латвийского гражданства. Об этом омбудсмен заявил в эфире радио Baltkom.

"В первую очередь, я бы вообще предложил заменить понятие "негражданин", потому что оно не отражает всей реальности. Понятно, что это люди, которые живут в Латвии и они не является гражданами нашего государства. Во многих странах есть политики и даже просто активисты, которые пытаются убедить мировое общество в том, что у людей без гражданства нет никаких прав - это абсолютно не так! Я считаю, что в большинстве случаев люди, не имеющие гражданства той страны, в которой они проживают, являются гражданами других стран. И такая ситуация для них достаточно благоприятная. Они имеют два паспорта и могут ехать как в Европу, так и в ту страну, гражданами которой они являются", - считает омбудсмен.

Напомним, раннее омбудсмен во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом поддержал предложение главы государства - законодательно закрепить норму о том, что ребенок латвийских неграждан должен становиться гражданином Латвии с момента рождения, если родители не выбрали для него гражданство другой страны.

Комментарии 30
Как говно не назови все равно вонять будет!3 часа назад
От перестановки мест слагаемых смысл не меняется! Я считаю, что в большинстве случаев люди, не имеющие гражданства той страны, в которой они проживают, являются гражданами других стран. И такая ситуация для них достаточно благоприятная. Они имеют два паспорта и могут ехать как в Европу, так и в ту страну, гражданами которой они являются", - считает омбудсмен. Ты либо не местных либо дебил!У нас в Латвии есть до хера людей у которых нет гражданства вообще не одной страны,те например кто родился в Латвии при советском союзе,получали автоматом клеймо в паспорт не гражданин!О каком другом гражданстве ты тут втираешь?Сам хоть себя слышишь?)
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Кто бы подарил или хотя бы3 часа назад
пересказал этому малограмотному типчику новейшую историю страны, которую он называет своей, и о которой он не знает НИЧЕГО!
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леший3 часа назад
предлагаю отныне называть енту сущность---- обосумен !так как ента непонятная по полу субстанция позволяет себе что-то вякать===а по сути ---ИДИ ТЫ ПИДР******----на ХУ******===="озабоченный" латыш!!!----не лезь в дела неграждан!
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