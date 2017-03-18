Эксклюзив |

В Латвии появились первые электромобили Tesla. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил начальник инспекции по контролю и сертификации транспортных средств Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Лиепиньш.

"На данный момент в Латвии зарегистрированы уже две новые Tesla Model X, которые вообще только недавно появились на рынке, а также три или четыре машины предыдущей модели. Здесь стоит заметить, что это не те автомобили, которые могут ездить самостоятельно. Это машины, которые ездят на электричестве. Если же мы вообще говорим о машинах, которые могут ездить самостоятельно, то это абсолютно другой вопрос. На данный момент с такими автомобилями в мире проводят только эксперименты, потому что согласно Венской конвенции, во всем мире машиной должен управлять водитель. То есть, пока что и быть такого не может, чтобы машина ездила по дорогам сама", - сказал Лиепиньш.

Добавим, что машины Tesla — экологичные электромобили из люксового сегмента с образцовыми техническими характеристиками. Эти машины способны проехать до 500 километров на одной зарядке. Под маркой Тесла продается пока только три модели электромобиля.