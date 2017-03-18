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До тех пор, пока США не наладят отношения с РФ, Латвия будет оставаться не сильно процветающей провинцией. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил руководитель газовой компании Itera Latvija Юрис Савицкис, комментируя возможное улучшение отношений Латвии с Россией.

"Я считаю, что в этом вопросе главная составляющая, которая определяет взаимоотношения стран в мире - это отношения Америки с Россией. Только, если они придут к какому-то компромиссу, если Путин с Трампом договорятся - тогда мы и заживем. Мы либо останемся худеющей провинцией, есть, конечно, и другое более яркое русское слово на букву "х", либо мы все-таки станем более или менее благополучной страной. А это возможно только, если Россия с США наладят свои отношения. Тогда и Европе будет некуда деться и она начнет с нами по-другому разговаривать", - считает Савицкис.

Как уже сообщалось, Совет Евросоюза на этой неделе продлил до 15 сентября действие индивидуальных ограничительных мер против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ЕС считает ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. В настоящее время в санкционном списке находятся 150 человек и 37 юридических лиц.

Ранее, 15 сентября 2016 года ЕС продливал срок действия черного списка физических лиц и организаций на полгода. В черный список входят представители российских властей, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства ДНР и ЛНР. Этот список для России и Украины — один из трех независимых пакетов антироссийских санкций ЕС. Помимо него до конца июня 2017 года действуют торговые и визовые ограничения в отношении Крыма.