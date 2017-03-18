Савицкис: пока США и РФ не договорятся, мы будем страной на букву "х" (9)

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Эксклюзив | 18 марта 2017 года, 10:02

До тех пор, пока США не наладят отношения с РФ, Латвия будет оставаться не сильно процветающей провинцией. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил руководитель газовой компании Itera Latvija Юрис Савицкис, комментируя возможное улучшение отношений Латвии с Россией.

"Я считаю, что в этом вопросе главная составляющая, которая определяет взаимоотношения стран в мире - это отношения Америки с Россией. Только, если они придут к какому-то компромиссу, если Путин с Трампом договорятся - тогда мы и заживем. Мы либо останемся худеющей провинцией, есть, конечно, и другое более яркое русское слово на букву "х", либо мы все-таки станем более или менее благополучной страной. А это возможно только, если Россия с США наладят свои отношения. Тогда и Европе будет некуда деться и она начнет с нами по-другому разговаривать", - считает Савицкис.

Как уже сообщалось, Совет Евросоюза на этой неделе продлил до 15 сентября действие индивидуальных ограничительных мер против граждан и юридических лиц России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых ЕС считает ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. В настоящее время в санкционном списке находятся 150 человек и 37 юридических лиц.

Ранее, 15 сентября 2016 года ЕС продливал срок действия черного списка физических лиц и организаций на полгода. В черный список входят представители российских властей, бизнесмены и силовики, а также практически все члены руководства ДНР и ЛНР. Этот список для России и Украины — один из трех независимых пакетов антироссийских санкций ЕС. Помимо него до конца июня 2017 года действуют торговые и визовые ограничения в отношении Крыма.

Комментарии 9
Крик1 час назад
Никогда этого не будет Савицкий, да и как договариваться когда Ивангород просматривают из биноклей преступники из преступного блока???? За все действия "друзей" из-за Океана, будете отвечать шкурно, Путин - Путином, но в истории были времена когда Генералы Армии брали всю ответственность на себя. Полная капитуляция и уход всех ваших "друзей" по домам, устроит всех жителей Прибалтики.
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Лёлик1 час назад
Савицкис: пока США и РФ не договорятся, мы будем страной на букву "х"
+++ Независимые вы наши Холуи...
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Общество по защите прав потребителя, SOS!
А и Б уселись на трубе!
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