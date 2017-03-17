Эксклюзив |

Известный российский и американский журналист Владимир Познер в субботу, после 17-30 придет на прямой эфир радио Baltkom.

Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже, затем вместе с семьей переехал в Нью-Йорк. Позднее семья эмигрировала в СССР.

Наибольшую известность у советских телезрителей приобрёл в качестве ведущего телемостов СССР-США.

В 1991—1997 годах был соведущим на канале CNBC (США) в программе «Познер и Донахью».

В настоящее время ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».

Интервью с Владимиром Познером на радио Baltkom проведут журналисты Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Телефоны прямого эфира 67212939 и 67213939.