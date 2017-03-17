Анонс: Владимир Познер придет на Baltkom (3)

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Эксклюзив | 17 марта 2017 года, 22:01

Известный российский и американский журналист Владимир Познер в субботу, после 17-30 придет на прямой эфир радио Baltkom.

Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже, затем вместе с семьей переехал в Нью-Йорк. Позднее семья эмигрировала в СССР.

Наибольшую известность у советских телезрителей приобрёл в качестве ведущего телемостов СССР-США.

В 1991—1997 годах был соведущим на канале CNBC (США) в программе «Познер и Донахью».

В настоящее время ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».

Интервью с Владимиром Познером на радио Baltkom проведут журналисты Вадим Радионов и Константин Ранкс.

Телефоны прямого эфира 67212939 и 67213939.

Комментарии 3
Крик13 минуты назад
Вы не заметили, вы не на уроке правописания и моя мама меня в ваш класс не записывала, в противном случае назовите мне вашу школу и я прийду посмотреть на ваши работы.
А про Познера я пишу то что слышал внимательно от него раньше и знаю как человек ноньюнктурно менялся как хамелион в силу геополитической обстановки в Мире. Поэтому в его и вашу сторону обойдётесь без моего извинения.
Следите лучше за своим текстом и прикладывайте аргументацию своей не убедительной болтавни.
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Крик54 минуты назад
Так думаю, что этот диседент жīd○v$кий скоро поселиться с вещами, либо в Эстонии, либо здесь, а "получку" где все эти годы брал, там и будет брать, ведь не зря же он Урганта брал с собой.
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Маруся28 минут назад
Ну как можно так безграмотно писать(диССИдент...поселится),оскорбляя при этом весьма уважаемого и образованного человека? Вы даже себя не уважаете,если выставляете напоказ свою безграмотность...
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