Анонс: Владимир Познер придет на Baltkom (3)
Эксклюзив | 17 марта 2017 года, 22:01
Известный российский и американский журналист Владимир Познер в субботу, после 17-30 придет на прямой эфир радио Baltkom.
Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже, затем вместе с семьей переехал в Нью-Йорк. Позднее семья эмигрировала в СССР.
Наибольшую известность у советских телезрителей приобрёл в качестве ведущего телемостов СССР-США.
В 1991—1997 годах был соведущим на канале CNBC (США) в программе «Познер и Донахью».
В настоящее время ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
Интервью с Владимиром Познером на радио Baltkom проведут журналисты Вадим Радионов и Константин Ранкс.
Телефоны прямого эфира 67212939 и 67213939.
А про Познера я пишу то что слышал внимательно от него раньше и знаю как человек ноньюнктурно менялся как хамелион в силу геополитической обстановки в Мире. Поэтому в его и вашу сторону обойдётесь без моего извинения.
Следите лучше за своим текстом и прикладывайте аргументацию своей не убедительной болтавни.