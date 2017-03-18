АНОНС: на радио Baltkom - исполнитель хита "Комбайнеры" Игорь Растеряев (1)
Эксклюзив | 18 марта 2017 года, 13:45
Сегодня, после 14.30 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский автор и исполнитель песен, актер театра и кино Игорь Растеряев.
Он является исполнителем хита "Комбайнеры"
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: скриншот Youtube
полный плагиат----стоит послушать Манго-Манго===="Таких не берут в космонавты" и "Аквалангисты"----просто тема затёртота до ДЫР----можно ещё спеть про тунеядцев и про полтергейст
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