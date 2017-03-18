Эксклюзив |

Сегодня, после 14.30 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский автор и исполнитель песен, актер театра и кино Игорь Растеряев.

Он является исполнителем хита "Комбайнеры"

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: скриншот Youtube