АНОНС: на радио Baltkom - исполнитель хита "Комбайнеры" Игорь Растеряев (1)

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Эксклюзив | 18 марта 2017 года, 13:45

Сегодня, после 14.30 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский автор и исполнитель песен, актер театра и кино Игорь Растеряев.

Он является исполнителем хита "Комбайнеры"

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: скриншот Youtube

Комментарии 1
леший2 часа назад
полный плагиат----стоит послушать Манго-Манго===="Таких не берут в космонавты" и "Аквалангисты"----просто тема затёртота до ДЫР----можно ещё спеть про тунеядцев и про полтергейст
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