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Несмотря на то, что тележурналист Владимир Познер и кинорежиссер Рената Литвинова извинились перед танцором без ноги за некорректные высказывания в его адрес на шоу "Минута славы", журналист не изменил своего мнения об участии людей с ограниченными возможностями в различных телешоу и соревнованиях. Об этом Познер рассказал в интервью радио Baltkom.

"Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям. Я уже говорил, это хорошо, что они (люди с ограниченными возможностями - ред.) активны, но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание – это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных и это неправильно, я считаю. Я извинился потом перед этим парнем, он был неприветлив и сказал, что больше не будет участвовать в шоу. Я ему пожелал удачи и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так", - сказал Познер.

Как уже сообщалось, в начале марта на Первом канале вышла программа "Минута славы", одним из участников которой был Евгений Смирнов — танцор, потерявший ногу в результате аварии.

Познер проголосовал против его участия в проекте, объяснив это тем, что Смирнов, по его мнению использовал "запрещенный прием".

"Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого — ну просто сил нет", — сказал он.

Рената Литвинова, еще один член жюри, проголосовала за его участие в шоу, но предположила, что Смирнову не стоит "эксплуатировать эту тему" и предложила ему использовать протез.

"Может, вам эту, пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать?", — сказала она.

После, Познер и Литвинова извинились перед Смирновым за некорректные высказывания.

"Вы же понимаете, что я не хотел вас обидеть, когда говорил, что говорил?" - сказал Познер Смирнову в видеофрагменте.

"Не хотели. Но вышло, как вышло, - ответил Смирнов. - Сейчас в данном проекте я участвовать больше не могу. Объективного мнения в мою сторону уже быть не может".