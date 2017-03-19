CSDD: автовладельцы не готовы тратить деньги на свои машины (7)

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Эксклюзив | 19 марта 2017 года, 13:10

Возраст автопарка в Латвии за последние года увеличился, что связано с экономической ситуацией. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала начальник инспекции по контролю и сертификации транспортных средств Янис Лиепиньш. По его словам, около 350 тысяч автомобилей в Латвии старше 13 лет.

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"Такая статистика связана с тем, сколько наши автовладельцы могут тратить на машины, на ремонт. У нас очень плохая статистика прохождения техосмотров. Многие смотрят на свои приоритеты, куда они готовы потратить деньги. Им кажется, что еще недельку они могут поездить, а с машиной разберутся попозже", - рассказал он.

Добавим, средний возраст автомашин в Латвии составляет 13,17 года. Еще старше автомашины только на Мальте (13,8 года), а в Европе средний возраст автомобилей составляет 8,3 года.

Комментарии 7
вова2 часа назад
Когда берете интервью у госчиновника или служащего,
первый вопрос: Какова ваша средняя зарплата в месяц за прошлый год со всеми доплатами ,если у вас служебный автомобиль и что покрывает медицинская страховка?
А пОсле этого мы будем слушать этих гламурных ПИДОРОВ С СЕРЬГАМИ В УШАХ и пытаться делать выводы.
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12342 часа назад
Первый вопрос что за гламурный педик на фотке?Второй момент зато наши депутаты с чиновниками каждый год меняют свои машины,и без конца в них что-то меняют,при том делают это все за счет наших налогов!
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водитель Запорожца2 часа назад
Выступающие как всегда ,делают вид дураков и не понимают ситуации.В Литве и Эстонии техосмотр проходят раз в два года,поэтому там народ следит за машинами на которых ездят.А у нас хотят деньги каждый год,от этого и ситуация.что дешевле поехать на техосмотр ,а потом выполнить то,что они обнаружили.Вы сами создали эту систему!
Уберите налог в стоимость горючки и сделайте техосмотр раз в два года и удивитесь,что что состояние машин улучшится.И не забудьте дороги отремонтировать!
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