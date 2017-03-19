CSDD: автовладельцы не готовы тратить деньги на свои машины (7)
Возраст автопарка в Латвии за последние года увеличился, что связано с экономической ситуацией. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала начальник инспекции по контролю и сертификации транспортных средств Янис Лиепиньш. По его словам, около 350 тысяч автомобилей в Латвии старше 13 лет.
"Такая статистика связана с тем, сколько наши автовладельцы могут тратить на машины, на ремонт. У нас очень плохая статистика прохождения техосмотров. Многие смотрят на свои приоритеты, куда они готовы потратить деньги. Им кажется, что еще недельку они могут поездить, а с машиной разберутся попозже", - рассказал он.
Добавим, средний возраст автомашин в Латвии составляет 13,17 года. Еще старше автомашины только на Мальте (13,8 года), а в Европе средний возраст автомобилей составляет 8,3 года.
первый вопрос: Какова ваша средняя зарплата в месяц за прошлый год со всеми доплатами ,если у вас служебный автомобиль и что покрывает медицинская страховка?
А пОсле этого мы будем слушать этих гламурных ПИДОРОВ С СЕРЬГАМИ В УШАХ и пытаться делать выводы.
Уберите налог в стоимость горючки и сделайте техосмотр раз в два года и удивитесь,что что состояние машин улучшится.И не забудьте дороги отремонтировать!