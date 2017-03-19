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Прибалтика всегда отличалась от Европы, считает журналист Владимир Познер. В интервью радио Baltkom он рассказал, что начал ездить в Юрмалу только по настоянию своей жены.

"Моя супруга решила, что нам бы хорошо иметь квартиру в Юрмале. В давние времена, когда Приблатика считались чуть ли не Европой для советских людей, кто-то ездил в Юрмалу, а кто-то ездил в Палангу. Вот в Юрмале я никогда не был, а езди в Литву. Когда семья захотела приезжать сюда, я сказал, что не хочу ни в какую Юрмалу. Но оказался в меньшинстве. Но здесь очень приятно, так что я не жалею об этом", - рассказал журналист.

Он рассказал, что когда приехал в Латвию для того, чтобы пережить сложный период своей жизни, здесь его встретили не очень приветливо. По словам Познера, тогда его удивляло отношение людей.

"У меня был период, когда распалась моя семья. В тот момент я искал, где бы мне быть, и случайно попал в рыболовецкую деревушку Звейниекциемс. Шел с рюкзаком мимо домиков, увидел жилистого мужика в "защитной" форме, который копался в саду. Я спросил, не сдает ли он комнату, на что услышал: "Русским не сдаем!" Я спросил на немецком, на что услышал положительный ответ. После этого мы начали общаться очень тесно. Звали его Ольгерт. Он мне рассказывал о том, что 10 лет сидел в Сибири. Но сказал, что это было по делу, потому что "в ваших стрелял, и немало". Поэтому претензий у него не было. Так что воспринимать это как Европу я не могу. Это явно было что-то другое, какая-то другая часть", - отметил журналист.

Добавим, Владимир Познер был женат трижды. Последний раз телеведущий отправился в ЗАГС в 2008 году, когда ему было 74 года. Его избранницей стала продюсер Надежда Соловьева.