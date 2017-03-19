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Если в Латвии не будут приняты дополнительные меры по стимуляции рождаемости, то показатели могут снизиться. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал профессор Латвийского университета, академик, демограф Петерис Звидриньш.

"Был период, когда правительство много сделало для того, чтобы люди было более уверены и решались на детей. С 90-х годов у нас 12 лет снижался показатель рождаемости. В 98 у нас был самый низкий показатель в Европе. Но за последние годы этот показатель увеличивается, однако он не стабилен. Если правиетельство не предпримет каких-то стимулирующих действий, то показатель рождаемости может опять пойти на убыль. Сегодня рожает тот, кто готовился, откладывал. Сегодняшние меры несущественные, а у нас высокий уровень образования, так что женщины, рожая, задумываются о том, какое образование будут получать их дети и т.д.", - сказал он.

Напомним, согласно данным Eurostat, в Латвии в 2015 году среднее число детей на одну женщину составило 1,7 - на 0,48 больше, чем в 2001 году, когда этот показатель составлял 1,22. Это самое большое в ЕС повышение уровня фертильности за этот период.