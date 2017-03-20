АНОНС: на радио Baltkom - режиссер Роман Виктюк (1)
Эксклюзив | 20 марта 2017 года, 09:00
Сегодня, после 11.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский и украинский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель "Театра Романа Виктюка" Роман Виктюк.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Это тот у кого трах на сцене считается искусством?? А театральная актриса не должна приходить на "работу" с месячными??? Или я наговариваю.
1
Ответить