Эксклюзив |

Сегодня, после 11.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский и украинский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель "Театра Романа Виктюка" Роман Виктюк.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.