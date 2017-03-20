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Стране нужны образцово-показательные суды над чиновниками, которые своими действиями сами представляют угрозу национальной безопасности, такое мнение высказал в интервью радио Baltkom бывший сотрудник Бюро по защите Конституции, а ныне предприниматель Арнольд Бабрис. Так он прокомментировал одобренные Сеймом поправки к двум законам, которые предусматривают право правительства обязывать владельцев важных для национальной безопасности предприятий, которые имеют существенную долю в них, продать ее.

"Самую большую угрозу национальной безопасности представляют наши недобропорядочные политики и чиновники. Нужны образцово-показательные суды. Пока кого-то не вжарят, пока не накажут кого-то из них, это будет продолжаться. Посмотрите, что они натворили со страной - деградация, деморализация, и пока снаружи кто-то не пнет - нет никаких движений", - заявил он.

Контроль за важными для национальной безопасности предприятиями государство должно было установить давно, считает Бабрис.

"Во-первых, благодаря некоторым чиновникам и политикам у нас получилось доминирующее, монопольное положение банковского сектора в стратегической области, за что мы заплатили эмиграцией четверти работоспособного населения. Во-вторых, то, что этот законпринимается так поспешно, говорит о том, что пришла команда извне, что опять-таки не соответствует нашим национальным интересам. В-третьих, если вы обратите внимание, Россия убирает свой капитал, у нее нет интереса инвестировать в рисковые области", - пояснил он.

Предприниматель полагает, что самая главная проблема Латвии - отсутствие личной ответственности политиков за принятые ими решения.

"Я считаю, что в срочном порядке надо принять закон о личной ответственности чиновников за их действия или бездействие. Что сейчас присходит? Мы дадим им инструмент, которым они могут манипулировать, но кто будет отвечать, если новый закон будет интерпретироваться неправильно?", - сказал Арнольд Бабрис.

Напомню, как уже писал Mixnews, Сейм в срочном порядке принимает поправки к двум законам, которые предусматривают право правительства обязывать владельцев важных для национальной безопасности предприятий, которые имеют существенную долю в них, продать ее.