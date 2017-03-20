Предприниматель: пока кого-то не вжарят, ничего не изменится (8)

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Эксклюзив | 20 марта 2017 года, 12:24

Стране нужны образцово-показательные суды над чиновниками, которые своими действиями сами представляют угрозу национальной безопасности, такое мнение высказал в интервью радио Baltkom бывший сотрудник Бюро по защите Конституции, а ныне предприниматель Арнольд Бабрис. Так он прокомментировал одобренные Сеймом поправки к двум законам, которые предусматривают право правительства обязывать владельцев важных для национальной безопасности предприятий, которые имеют существенную долю в них, продать ее.

"Самую большую угрозу национальной безопасности представляют наши недобропорядочные политики и чиновники. Нужны образцово-показательные суды. Пока кого-то не вжарят, пока не накажут кого-то из них, это будет продолжаться. Посмотрите, что они натворили со страной - деградация, деморализация, и пока снаружи кто-то не пнет - нет никаких движений", - заявил он.

Контроль за важными для национальной безопасности предприятиями государство должно было установить давно, считает Бабрис.

"Во-первых, благодаря некоторым чиновникам и политикам у нас получилось доминирующее, монопольное положение банковского сектора в стратегической области, за что мы заплатили эмиграцией четверти работоспособного населения. Во-вторых, то, что этот законпринимается так поспешно, говорит о том, что пришла команда извне, что опять-таки не соответствует нашим национальным интересам. В-третьих, если вы обратите внимание, Россия убирает свой капитал, у нее нет интереса инвестировать в рисковые области", - пояснил он.

Предприниматель полагает, что самая главная проблема Латвии - отсутствие личной ответственности политиков за принятые ими решения.

"Я считаю, что в срочном порядке надо принять закон о личной ответственности чиновников за их действия или бездействие. Что сейчас присходит? Мы дадим им инструмент, которым они могут манипулировать, но кто будет отвечать, если новый закон будет интерпретироваться неправильно?", - сказал Арнольд Бабрис.

Напомню, как уже писал Mixnews, Сейм в срочном порядке принимает поправки к двум законам, которые предусматривают право правительства обязывать владельцев важных для национальной безопасности предприятий, которые имеют существенную долю в них, продать ее.

Комментарии 8
Патриот 3 часа назад
Давно говорил, закрывайте бизнес и бегите !!! Правительство и остальные чинуши направлено ведут страну к полному уничтожению. Это угроза национальной безопасности!!! Всех приговорить к пожизненному заключению!!!
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Крик3 часа назад
Ты прав, только тогда получается что всех посадить надо, а кто кормить их всех будет?? Ах да, они же все годы отсидки будут жрать на свои. И охрану для них надо набрать из тех, кто уже пострадал по крупному от их действий. И будет тогда для них не тюрьма, а "сказка".
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Вы мелкие и мелко думаете3 часа назад
Не для того закон пишут.
Это выходное пособие, для единства - создаётся сиа "рога и копыта", в уставе пишутся все сферы деятельности, упомянутые в законе, фирма выкупается государством за 100-500 мульёнов - профит, это Латвия, детка!
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