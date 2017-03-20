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Легионеллезу особенно подвержены курильщики и пожилые люди с хроническими заболеваниями легких. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Как он рассказал, легионеллез - это инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией - легионеллой. Но в то же время эта болезнь отличается от других заболеваний.

"Болезнь уникальная, так как возбудитель размножается, и может жить без животного или человека. Человек заражается от воды, но не в момент, когда он пьет. Бактерии необходимо попасть в легкие, и заражение происходит, когда человек вдыхает очень мелкие капельки, содержащие легионеллу, и чем меньше будут эти капельки, тем серьезнее будет заражение", - уточнил Юрий Перевощиков.

В свою очередь, он отметил необходимость поддержки высокой температуры в системе водоснабжения, чтобы предотвратить распространение болезни.

"Легионелла любит определенную температуру. Температура, при которой она размножается - это 37 градусов, а комфортно она себя чувствует в диапазоне от 20 до 50 градусов. Бактерии для роста хватает продуктов, которые находятся в воде. В очень небольших количествах легионелла присутствует в реках и озерах, но там человек заразиться ею не может", - рассказал Перевощиков.

Также он отмечает, что эта болезнь получила развитие, благодаря достижениям техники. Именно система отопления и подачи горячей воды, созданная человеком, стала местом риска.

"Легионеллез - техногенная болезнь. Человек создал систему отопления и систему подачи горячей воды. Когда температура в этой системе от 20 до 50 - градусов, то бактерия находящаяся в системе, может закрепится и размножаться. Заражение происходит в момент принятия душа, когда человек может вдохнуть мелкие капельки воды", - пояснил директор департамента.

Надо отметить, что молодые люди и дети находятся вне зоны риска.

"Легионелла опасна для пожилых людей, у которых ослаблен иммунитет, для людей с хроническими болезнями легких, для курильщиков. Да, в Айзкраукле был уникальный случай, там заболел ребенок. Но всего было одиннадцать случаев, с которыми работали эпидемиологи. Все заболевшие были пожилые люди", - сказал Юрий Перевощиков.

Специалист пояснил, что человек, в котором происходит инфекционный процесс не может заразить другого. Он также назвал основные признаки болезни, которые похожи на грипп: высокая, 39-40 градусов, температура, головные боли, боли в мышцах. После появляется сухой кашель и боли в груди. При наличии этих симптомов, необходимо обратиться к врачу, который должен определить признаки пневмонии и сделать анализы. Важно помнить, что у своевременно обратившихся к врачу, болезнь легко вылечивается антибиотиками. Инкубационный период длится 10 дней.

Для профилактики распространения легионеллы рекомендуется перед принятием душа на некоторое время пустить очень горячую воду. Можно провести дезинфекцию душевой специальными средствами. Можно уточнить у управляющего дома, какая температура воды подается в квартиры. Для предотвращение развития бактерии, она должна быть выше 50 градусов.

Как сообщалось ранее, управляющий жилым домом в Риге по адресу ул. Весетас, 8, на протяжении трех недель не подпускал эпидемиологов к теплоузлу здания, житель которого в тяжелом состоянии был доставлен в больницу с диагнозом легионеллез. После проведенной проверки представитель ЦКПЗ отметил, что весь дом был заражен легионеллой.