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Глядя на прямые трансляции из Сейма становится стыдно за депутатов, которые часто переходят на личности и оскорбляют оппонентов. Такое мнение в своем аккаунте на Facebook написала экс-политик Линда Абу Мери, которая считает, что в политике надо вести достойно и оставаться при этом людьми.

"О моем пребывании в политике можно написать ни одну книгу. Также, как и о других политиках, а также о тех, фамилии которых так никому и не удалось узнать. Часто думаю о тех людях, с которыми там познакомилась. О том, какие все они разные и все же – люди, независимо от того, какую партию они представляют", - пишет Линда Абу Мери.

Линда Абу Мери вспоминает свое время работы в Сейме, и тех, кто помог ей в становлении, как политика.

"В первый мой день в качестве депутата Марек Сеглиньш (Народная партия) сказал – после пленарного заседания, на котором остро обменивались мнениями, мы можем вместе выпить пива, так как мы, в первую очередь, люди. Именно Марек был тем, кто учил, что никого, даже если очень хочется, нельзя задевать персональноa, нельзя издеваться над мыслями другого и обзываться, так как никогда не можешь знать, где ты потом в этой жизни встретишься", - пишет экс-политик.

"Андрей Клементьев (Согласие) с первых дней учил, что в первую очередь надо сначала думать, а лишь потом упрекать кого-то в работе", -написала Абу Мери.

Вспомнила она и об общении с нынешним премьером Марисом Кучинскисом, с дискуссиях с которым была выкурена ни одна сигарета.

"Когда-то я курила и недалеко от помещений Народной партии была курилка. Там с Марисом Кучинскисом проводила время, дискутируя как о различиях, так и в схожести мнений. Когда бросила курить, долго не понимала, куда пойти неспешно поговорить о политике", - сетует Линда Абу Мери.

Но, как пишет экс-политик, ярче всего она помнит разговоры с Яковом Плинером (ЗаПЧЕЛ) за чашкой кофе.

"В первом моем созыве партия Jaunais laiks косо смотрела на совместное кофепитие с оппозицией, но я выбрала учения опытнейшего политика, где мы в первую очередь люди. Я только молчала и слушала. Поэтому сквозь года вспоминаю цитату Вольтера, которую Плинер часто повторял: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить"", - вспоминает Линда Абу Мери.

По ее словам, за то, что сейчас происходит на дискуссиях в Сейме, становится неловко, так как, по ее мнению, каких бы взглядов не придерживались политики, они всегда должны оставаться людьми.

"Часто грустно смотреть на то, что показывают в прямой трансляции из Сейма. Настолько задевают личности, как неуважительно относятся друг к другу. Даже обзываться надо уметь так, чтобы потом вместе пойти и вместе выпить пиво", - считает она.

Линда Абу Мери — экс-политик и журналистка. Она — первая женщина в истории Латвии, побывавшая в должности министра обороны и на посту министра внутренних дел. Линда и вышла замуж за врача ливанского происхождения Хосама Абу Мери, который сейчас является депутатам Сейма. Сейчас Абу Мери руководит гостиницей Hotel Roma.