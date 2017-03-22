22 марта 2016 года правительство утвердило статус объекта национальных интересов для центра размещения задержанных иностранцев "Муцениеки". С учетом государственной значимости объекта и общественного резонанса имелся риск, что может быть подана жалоба в суд с целью остановить строительство, что приостановит проект на несколько лет. Это недопустимо, так как Латвия взяла на себя международные обязательства по приему беженцев. Согласно закону о строительстве, оспаривание разрешения на строительство объекта национальных интересов не приводит к приостановке строительства.

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территорию Латвии пересекла колонна из более чем 40 единиц военной техники, в том числе 20 бронемашин, которые в рамках учебного марша 2-го кавалерийского полка армии СШАбыли направлены из Эстонии в Германию. Колонна военной техники прошла от Айнажи до Риги с остановкой в Елгавкрасты и Саулкрасты. В Риге американские военные сделали остановку у гипермаркетана ул.Аугуста Деглава 67 и около Рижского порта у Вантового моста.

В тот же день депутат Европарламента Сандра Калниете, ссылаясь на данные центра исследования общественного мнения SKDS, сообщила, что по сравнению с весной прошлого года, увеличилось число латвийских русскоязычных, считающих неоправданным военное вмешательство России на Украине. Если в апреле 2014 года 43,1% латвийских русскоязычных считали оправданным военное вмешательство России на Украине, то в августе таких было 28,6%, а апреле 2015-го года 28,9%.

22 марта 2014 года, как сообщил портал latvijasputni.lv, возле Мерсрагского порта необычно рано видели шилоклювку, в Тукумсской волости — черныша.



22 марта 2013 года Latvijas Pasts выпустила конверт в честь 200-летнего юбилея немецкого композитора Рихарда Вагнера, тиражом в 1000 экземпляров. На конверте размещен портрет композитора, изображены здание оперы и ноты оперы "Риенци", которую Вагнер начал сочинять в Риге. Презентация и штемпелевание конверта прошли в Латвийской Национальной опере 22 мая.

22 марта 2012 года в Сейме произошла попытка ограбления депутата "Центра согласия" Ирины Цветковой. В кабинет депутата проник некий мужчина, который копался у нее в сумке и других вещах. Злоумышленник был пойман и доставлен в полицейский участок. Вор был посетителем депутата Елены Лазаревой, которого она провела в Сейм, а потом оставила без присмотра. Цветкова во время заметила кражу и вызвала дежуривших в парламенте полицейских, которые мужчину задержали, сообщило агентство ЛЕТА.

В тот же день Рижское региональное управление Госполиции в связи с заключением Госконтроля о расточительности в Юрмальском самоуправлении начало уголовный процесс о присвоении средств в больших размерах и злоупотреблении судебным положением в корыстных целях.

В тот же день по инициативе депутатов "Единства" в Рижской думе из условий конкурса на должность главного архитектора столицы было исключено требование об обязательных знаниях русского языка. В положение конкурса были внесены изменения, согласно которым главный архитектор должен знать два иностранных языка - без указания, каких именно.

22 марта 2011 года министерство культуры Латвии представило проект Программы национальной идентичности и интеграции.

22 марта 2010 года министр среды Раймондc Вейонис в интервью радио Baltkom сказал: «Вина за те ошибки, в вопросе о гражданстве, которые происходили на протяжении 20 лет, целиком и полностью лежит на правящих, которые все эти годы занимали свои посты».

В тот же день стало известно, что сотрудники Уголовного управления таможни обнаружили в Салдусском районе большую плантацию марихуаны - 3,5 тыс саженцев - и 9 кг высушенной марихуаны. Напоминавшая завод плантация тщательно охранялась, на ней можно было выращивать марихуану в больших количествах.

В тот же утро из-за хулиганов в Риге сошел с рельсов трамвай 2-го маршрута - злоумышленники положили на рельсы недалеко от конечной остановки трамвая в Пардаугаве куски бетона.

22 марта 2009 года руководитель отдела сети банкоматов SEB banka Алдис Войтенко сообщил, что для снижения риска банки уменьшают количество наличности в банкоматах. Он добавил, что применяются и другие решения для увеличения безопасности - устанавливается дополнительная сигнализация, усиливаются узлы крепления, тщательно подбираются места размещения банкоматов. В 2008 году в Латвии два банкомата были похищены, это произошло в Элее Елгавского района и Вайнеде Лиепайского района. Шесть попыток украсть банкомат не удались, они предпринимались в Екабпилсе, в Акнисте Екабпилсского района, в Елгаве, в Вецумниеках Баусского района,в Марупе Рижского района и в Плявиняс Айзкраукльского района. Были и две попытки вскрыть банкоматы.

22 марта 2008 года руководитель отдела Рижской думы по учету и надзору за домашними животными Кристине Масальска сообщила, что Рижская дума за полгода потратит 5 тысяч латов на уход за дикими животными. Она пояснила, что февраль, апрель, май и июнь - месяцы, когда числящиеся на территории Риги дикие животные чаще всего забредают в населенные места и их приходится доставлять обратно в лес. По информации Государственной службы леса, на территории Риги числились четыре лося, 62 косули, 120 бобров, 60 лис, семь куниц, пять хорьков, 15 енотовидных собак, 14 выдр, 15 зайцев, 105 американских норок и 45 ондатр.

22 марта 2007 года в торжественной обстановке руководителям территориальных управлений Госпогранохраны были переданы 34 новые легковые автомашины Ford и 30 квадрoциклов Arctic Cat. Вручая ключи от автомашин, министр внутренних дел Иварc Годманис выразил надежду на то, что "новые единицы техники будут с успехом использованы для обеспечения безопасности границ Латвии". Он воспользовался возможностью лично обновить один из квадрациклов и остался доволен его техническими возможностями.

В тот же день в Вентспилсе, Павилосте, Скулте, Айнажи, Руинене, Приекули, Гулбене и Резекне дневная температура достигала +17, +19 градусов, что стало новым температурным рекордом марта.

В тот же день, утром в центре социальной опеки Aizviki в Лиепайском районе вспыхнул небольшой пожар, 87 человек, в том числе восемь переведенных в Aizviki из сгоревшего в феврале пансионате для инвалидов Reģi, были эвакуированы из здания.

22 марта 2006 года глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета республики Национального собрания Белоруссии Николай Чергинец выразил возмущение высказываниями президента Латвии о том, что ситуация в Белоруссии все больше отдаляется от демократии и изменить ее без применения военных средств очень трудно. Чергинец заявил, что президенту Латвии "не дают покоя лавры тех эсэсовцев, которым она сегодня ставит памятники". "Прекрасно понимая, что изменить ситуацию в Белоруссии военными действиями она не сможет силами своей армии, зная, что ее армию белорусы одними щелбанами загоняют, госпожа Фрейберга подстрекает к этому военных других стран - Германии, США, Польши и других", - отметил Чергинец.

В тот же день в Вентспилсе в магазин на улице Лауку вошёл мужчина в маске и, угрожая похожим на оружие предметом, похитил из сейфа 4400 латов.

22 марта 2005 года правительство Латвии постановило передать в дар Ираку стрелковое оружие и боеприпасы общей стоимостью примерно 300 300 латов.

В тот же день подкомиссия Сейма по спорту одобрила намерение с помощью особого парламентского решения предоставить латвийское гражданство бывшей звезде велоспорта - Петру Угрюмову.



22 марта 2004 года командующий Национальными вооруженными силами Латвии Гайдис Андрейс Зейботс стал первым вице-адмиралом после восстановления независимости страны.

В тот же день комитет Кабинета министров одобрил поправки к закону о Национальных вооруженных силах, предусматривающие для военного командования НАТО возможность в отдельных случаях брать на себя командование НВС Латвии.



22 марта 2003 года группа единомышленников, объединившихся под лозунгом "Я - за мир", под грустную скрипичную музыку провела в Риге несанкционированный пикет, возложив к зданию посольства США венок в память о жертвах иракской войны и выражая свое сострадание тем, чьи жизни она еще унесет.

22 марта 2002 года в Риге на улице Маскавас полиция обнаружила нелегальный склад, где хранились и расфасовывались незаконно ввезенные в Латвию товары. На складе было обнаружено и конфисковано 240 кг расфасованного в мешки сахара и 41 12-килограммовый пакет сахара с поддельным товарным знаком Елгавской сахарной фабрики, 900 коробок кофе с поддельным товарным знаком Liepajas kafija и 1 080 000 сигарет "Прима Нева". Было установлено, что сахар был ввезен в Латвию из Нидерландов и на складе перерасфасован в мешки и пакеты с товарным знаком Елгавской сахарной фабрики.

22 марта 2001 года на первом заседании Лиепайской думы нового созыва мэром города единогласно был избран Улдис Сескс.

В тот же день даугавпилсские медики зарегистрировали первый в том году случай укуса клеща в городе, а в Риге в гостинице Maritim Park Hotel состоялась 8-ая конференция стран Балтии и Северной Европы о заболеваниях, вызываемых клещами.

В тот же день президент РФ Владимир Путин в интервью ряду российских газет сказал: «В некоторых из этих стран, мы знаем, особо сложные отношения с русскоязычным населением. Там даже появился такой термин, придуманный и изобретенный на месте - "неграждане". В Латвии таких "неграждан" 600 тысяч. Это нас очень тревожит, очень беспокоит. Мы будем настаивать на соблюдении их законных прав и интересов».

22 марта 2000 года Управление по делам гражданства и иммиграции министерства внутренних дел сообщило, что 40 654 негражданина еще не обменяли советских паспортов, и дало прогноз, что до 31 марта, когда заканчивается срок действия в стране паспортов бывшего СССР, 39 тысяч человек не успеют обменять их на паспорта неграждан.

В тот же день кандидат на пост президента России Владимир Жириновский в интервью испанской газете El Pais, заявил, что одобрил бы применение ядерного оружия, если бы Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.

22 марта 1999 года председатель Вентспилсской городской думы Айварс Лембергс высказал точку зрения, что, учитывая реальные как экономические, так и территориальные размеры Латвии в общеевропейском и мировом контексте, в Латвии могли бы существовать два или три конкурирующих между собой банка. Все происходящие с латвийскими банками процессы только способствуют их объединению и слиянию, считал Лембергс.



22 марта 1993 года согласно постановлению Совета Министров «О порядке выдачи въездных виз Латвийской Республики и контроле пересекающих границу лиц» был введён визовый режим для въезда в Латвию.



В тот же день Латвия восстановила установленные в 1921 году дипломатические отношения с Республикой Панама, государством в Центральной Америке на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. С одного из индейских языков название страны можно перевести как «место, где много рыбы».

22 марта 1990 года инициативная группа депутатов Верховного Совета от НФЛ начала готовить Декларацию о независимости.

22 марта 1989 года Латвия перешла с московского времени на европейское.

В тот же день в Риге Народный Фронт Латвии опубликовал свой проекта закона о государственном языке Латвийской ССР. В законопроекте предлагался свободный выбор языков на съездах, конференциях и собрания, с переводом на гос.язык при необходимости. Язык делопроизводства в театрах, учебных заведения и прочих организациях, созданных по национальному принципу, тоже можно было выбирать. Кроме того, гарантировалось право на всеобщее образование в том числе и на русском языке.

22 марта 1988 года в Риге в доме бытового обслуживания «Ригас модес» открылась первая выставка латвийского андерграунда, собранная Александром Сержантом.



22 марта 1979 года около аэропорта в Лиепае врезался в железнодорожную насыпь самолет Ту-134А, летевший из Омска. Погибли четверо членов экипажа, пассажиров на борту не было.



22 марта 1971 года у станции Вангажи, на участие Рига-Валга, дизельный поезд ДР1, следовавший в Ригу, по ошибке диспетчера был направлен на занятый путь и врезался в хвост грузового состава. Пострадали 32 пассажира.

22 марта 1966 года в Юрмале родился Артис Пабрикс.

22 марта 1955 года в Риге, в семье школьных учителей, родился Валдис Затлерс.

22 марта 1945 года нарком НКВД СССР Лаврентий Берия и нарком НКГБ СССР Всеволод Меркулов подписали совместный приказ N00224/00156 «О мероприятиях по усилению борьбы с антисоветским подпольем и ликвидации вооруженных банд на территории Латвийской ССР». В нем, в частности, приказывалось «заместителю народного комиссара внутренних дел СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга тов. Обручникову в 15–дневный срок командировать в Латвию 100 человек оперативного состава, обратив их на укомплектование отделений по борьбе с бандитизмом уездных отделов НКВД».

22 марта 1936 года газета «Ритс» сообщила о раскрытии секретной немецкой организации националистического направления. Она состояла в основном из студентов и была связана с Германией. Свои собрания в Майори подпольщики маскировали под «пивные вечера». Однако позже стало известно, что арестованные были наказаны лишь административном порядке — парой месяцев заключения или штрафами.



22 марта 1919 года в оборот были выпущены латвийские рубли и латвийские копейки, тоже бумажные.

Фото - mixnews.lv, latvijaslaudis.lv, газета "Час", "Латвияс дзельсцельш", "Википедия".