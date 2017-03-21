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в Алуксне, в военной школе, прошло обучение основам первой помощи. Офицеры, участвующие в международных операциях, осваивали приёмы спасения жизни в боевой обстановке.

В тот же день госполиция передала в суд Видземского предместья Риги дело о административном нарушении британского журналиста Грэма Филлипса, который не подчинился требованиям работника полиции 16 марта во время мероприятий дня легионеров у памятника Свободы. Кодекс административных правонарушений за неподчинение распоряжению работника полиции предусматривает штраф до 280 евро или административный арест на срок до 15 суток. Грэм Филлипс был включен в черный список Латвии и выдворен в Россию.



21 марта 2015 года на 12-м этаже нового здании Латвийской национальной библиотеки («Замкa света») проходила презентация книги экс-президента Валдиса Затлерса Kas es esmu, во время которой у библиотеки протекла крыша. Прямо посередине помещения пришлось поставить ведро (на фото), куда капала вода. Это первая дыра в крыше здания, сданного в эксплуатацию в июне прошлого года, сообщила газета «Диена». Дефект был зафиксирован на коньке крыши, сообщил специалист библиотеки по общественным отношениям Аугустс Зилбертс.



21 марта 2014 года несколько сотен человек провели флешмоб «Латвия — моя родина» на Ратушной площади Риги. Организаторами флешмоба были мэр Риги Нил Ушаков и общественная организация «Латвия — моя родина», активисты который были одеты в куртки с такими же надписями. Как заявили организаторы акции, они не хотят, чтобы жителей Латвии заставляли враждовать друг с другом и в стране повторились украинские события. На Ратушной площади среди участников акции присутствовали мэр с супругой Еленой, его пресс-секретарь Сандис Точс и журналист Андрей Мамыкин.



21 марта 2013 года исполнилось 7884 дня с восстановления независимости Латвии - на 1 день больше, чем срок существования Первой республики. В честь рекорда независимости у памятника Свободы состоялась торжественная смена почетного караула. Нынешняя латвийская молодежь не росла в "советском зверинце", обладает свободой с рождения и не должна никогда и никому отдавать эту ценность, заявил министр обороны Артис Пабрикс, выступая у памятника Свободы.

В тот же день организаторы Праздника песни и танца, который прошел летом того года, предложили ввести новую традицию - вывешивать по всей Латвии во время праздника государственные флаги. 30 июня, по замыслу оргкомитета, могла бы состояться вселатвийская акция поднятия флагов. Она пройдет с 13.12, когда Солнце находится в зените над Зилупе, до 13.40, когда оно находится над Павилостой. Вопрос был передан на обсуждение министерствам и общественным организациям

В тот же день полиция задержала злоумышленников, ограбивших четыре игральных зала — три в Риге и один в Елгаве. Преступниками оказались ранее судимые мужчины 34 и 43 лет, а также женщины 32 и 36 лет, обе беременные, одна из них — на 9-м месяце. Она и возглавляла группу.

21 марта 2010 года бывший главный редактор газеты Diena Сармите Элерте с единомышленниками учредила «Общество Мейеровица за прогрессивные перемены». Как было объявлено, цель общества — объединить людей, которых волнует будущее Латвии.

21 марта 2009 года представители Главного полицейского управления Кардиффа, столицы Уэльса, Стивен Мюррей и Тревор Джонс , находясь в Риге, приняли участия в рейдах латвийских коллег и положительно оценили их работу. В то же время им пришлось столкнуться с тем, что в одном заведении за три пива с посетителей потребовали 136 латов, а за бутылку эксклюзивного виски - 5000 латов.

В тот же день агентство Valsts nekustamie īpašumi получило письмо от Государственной президентской канцелярии, в котором содержалась просьба найти квартиру для президента Валдиса Затлерса, куда бы он мог вселиться по окончанию срока исполнения президентских полномочий.

21 марта 2008 года заместитель начальника Отдела охоты Государственной службы леса Янис Озолиньш сообщил, что в начале прошлого года в латвийских лесах, согласно подсчетам лесников, обитали 25 000 зайцев-беляков и 13 500 зайцев-русаков. Всего около 40 000 зайцев.

В тот же день в Рижском зоопарке в семействе кабанов у самки Ёлки и самца Пециса родилось семь кабанят.

21 марта 2007 года премьер-министр Айгарс Калвитис в интервью передаче Латвийского радио «В точке пересечения» сказал, что правоохранительным органам стало известно, кто первым послал sms о возможной девальвации лата, но подробностей сообщать не стал, указав, что «ведётся следствие и оперативную информацию разглашать нельзя».

21 марта 2006 года Рижский окружной суд передал обвиняемого в геноциде 90-летнего Илью Машонкина на попечение сына. Суд признал, что Машонкин совершил преступление, будучи вменяемым, но сейчас у него наблюдаются необратимые психические нарушения.Суд указал, что поскольку Машонкин не представляет опасности для общества, он может находиться на попечении сына.

В тот же день Терминологическая комиссия при Латвийской академии наук на своем заседании решила, что название страны Исландия по-латышски следует писать с длинным первым И, хотя до этого писали с коротким.

21 марта 2005 года ночью рижская полиция в течение двух часов дважды задержала таксиста, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз находившийся за рулем автомашины Skoda Octavia Ивар 1967 года рождения был задержан в 0:45. Содержание алкоголя у него в организме составляло 2,63 промилле. Полицейские оставили его машину на автозаправке, чтобы он мог вернуться за нею, когда проспится.Но таксист решил утра не дожидаться и уже в 1:50 вновь был задержан за рулем в пьяном виде.

В тот же день в Центральной рижской тюрьме была задержана адвокат после того, как она передала работникам Управления мест заключения фломастеры, которые в дальнейшем предполагалось передать одному из заключенных. При проверке выяснилось, что фломастеры были наполнены наркотиками. Всего было конфисковано 12,41 грамма амфетамина и три грамма марихуаны.

21 марта 2004 года стали известны данные Центрального статистического управления о том, что в начале того года в Латвии прирост числа впервые зарегистрированных автомобилей был больше, чем в других странах Балтии.



21 марта 2003 года в Вентспилсский порт после продолжавшегося более трех лет кругосветного плавания под залпы оружейного салюта вошел крейсерский катамаран Kaupo, который встречали больше тысячи человек. Команду яхты во главе с капитанами дальнего плавания Валдисом Грененбергсом-Гринбергсом и Александром Поповым приветствовали представители Вентспилсского самоуправления и свободного порта, Латвийского союза яхтсменов, Латвийской морской администрации, Академии наук, других учреждений. Все встречавшие единодушно отмечали, что об этом героическом путешествии команды Kaupo будут помнить во всей Латвии. Представитель Морской администрации сказал, что это событие останется в истории латвийского мореходства как первое кругосветное плавание катамарана под Латвийским флагом.



В тот же день в Риге на набережной открылся торговый центр Triangula bastions, а в нем - 50-й по счёту магазин литовской компании VP Market в Латвии. Как говорил руководитель Комитета городского развития Рижской думы Андрис Америкс: «Triangula bastions я считаю самым неудачным проектом в городе после торгового центра на Аудею, 14. Многие авторитетные специалисты говорят, что единственным спасением будет бульдозер». Сейчас большую часть здания занимает таможенный департамент.

21 марта 2002 года депутаты Сейма приняли в первом чтении поправки к Сатверсме, которые определили, что рабочим языком в Сейме и самоуправлениях является только латышский.

21 марта 2001 года в объявленный ООН Международный день ликвидации расовой дискриминации президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выступила с заявлением, в котором призвала людей ставить принципы равноправия выше местных обычаев, вкусов и взглядов.

21 марта 2000 года была зарегистрирована партия "Свет Латгалии". Решила прекратить свою деятельность18 декабря 2006 года.

В тот же день данные, предоставленные обоими латвийскими операторами мобильной связи - "Латвияс мобилайс телефонс" (ЛМТ) и Baltkom GSM свидетельствовали, что около 12,13% жителей Латвии имеют мобильные телефоны. На начало марта у ЛМТ было 210 897 абонентов, а у «Балткома» - 83 000.



21 марта 1998 года в Риге на Эспланаде вблизи памятника Райнису и Православного кафедрального собора заработали аттракционы голландской фирмы "Лунапарк". Помощник секретаря Синода православной церкви отец Анатолий заявил что, с его личной точки зрения, во время Пасхального поста не следовало бы вблизи Собора устраивать никаких развлекательных мероприятий, кроме того, музыка на Эспланаде будет мешать проведению богослужений. Отец Анатолий высказал предположение, что развлекательные мероприятия в центре города во время поста устраиваются потому, что лица, находящиеся у руководства государством и городом, в основном - лютеране, которые посты не соблюдают, при этом чувства католиков и православных во внимание не принимаются.

21 марта 1997 года посол Латвии в Москве передал в МИД РФ письмо президента Улманиса, в котором высказывалось желание посетить Россию и встретиться с президентом Ельциным.

21 марта 1989 года правление Думы Народного фронта Латвии потребовало от министра обороны СССР, командующего Прибалтийским военным округом и военного комиссара Латвийской ССР, чтобы призывники весеннего призыва были размещены на территории округа.

21 марта 1941 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров СССР «Об аннулировании бывшей валюты Литовской, Латвийской и Эстонской ССР».

21 марта 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Дебош проституток в больнице произошел третьего дня. В венерическом отделении начали буйствовать четыре проститутки, которые, очевидно, сумели «извне» получить водку в напились. Женщины перебили больничную посуду, мебель, разбили окна и стали выбрасывать через них разные вещи. Призванная полиция ничего не могла сделать с буйствовавшими. Двух женщин засадили в отдельную комнату, как главных зачинщиц , но они и там всё разгромили. Только после вызова санитарного персонала, буянок удалось усмирить, переведя их в буйное отделеиие больницы для душевнобольных».

21 марта 1921 года решением международной арбитражной комиссии принадлежавшие Латвии города Паланга и Швентойи были переданы Литве.

21 марта 1919 года был опубликован приказ комиссариата образования правительства Советской Латвии о переходе школ на современный латинский шрифт и новую орфографию. Приказом вводились буквы š, ž, č вместо сочетаний sch, zch, tsch, а также знаки долготы вместо двойных гласных. Приказ подписал заместитель комиссара образования Эрнестс Эфертс (Клусайс).

В тот же день в составе германских войск была сформирована латышская бригада под командованием генерала Яниса Балодиса.

Фото - sargs.lv, mixnews.lv,ventspils.lv, riga-cv.lv, газета "Диена".